Активисты района Северное Тушино отправили 70 тонн гумпомощи в зону СВО в 2025 году

Часть посылок добровольцы формируют по адресным заказам.

Раз в месяц из Северного Тушина в зону специальной военной операции (СВО) уходят посылки с консервами и сладостями, теплой одеждой и обувью, генераторами, обогревателями, тактическими носилками и т.п. В прошлом году неравнодушные жители района собрали более 70 тонн гуманитарной помощи для бойцов, находящихся на передовой, а также на лечении в госпитале. Кроме того, активисты отдельно формируют грузы для гражданского населения освобожденных территорий.

Работу по сбору и отправке помощи в зону СВО в Северном Тушине начали практически в первые дни спецоперации – еще в марте 2022 года. Ее организуют и координируют общественные советники управы района – неравнодушные москвичи, активно участвующие в жизни города. По словам общественного советника Ирины Челышевой, сегодня местные жители оказывают огромную помощь при формировании посылок.

«Мы начинали с небольшой партии — тогда передали чай, кофе, сладости, продукты, одежду. Собирали все в квартире, но со временем помощь стала системной. Управа выделила помещение, к работе подключились добровольцы, и вокруг пункта сбора постепенно сформировалось настоящее сообщество. Сейчас к нам приходят не только за тем, чтобы передать вещи, но и для того, чтобы узнать новости, поддержать друг друга. Приезжают люди из других районов, потому что знают: помощь здесь принимают регулярно», – рассказывает Ирина.

В зону боевых действий активисты отправляют не только покупные вещи, но и сделанные своими руками. Так, в последних партиях было 600 блиндажных свечей, маскировочные сети, вязаные носки, а также письма и небольшие самодельные сувениры от жителей района. Часть помощи направляют адресно — по запросам волонтеров, медицинских учреждений и координационных центров.

Желающих поддержать военнослужащих в зоне СВО и мирных жителей прифронтовых территорий ждут по адресу: улица Героев-Панфиловцев, дом 51. Волонтерский пункт работает по понедельникам и четвергам с 17:00 до 20:00. Сюда можно не только принести необходимые вещи, но и помочь в сортировке и комплектовании посылок.