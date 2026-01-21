Новый дом на улице Лобачевского: район Проспект Вернадского обновляется

Вместо старых пятиэтажек – современные ЖК и новая городская инфраструктура.

В районе Проспект Вернадского продолжается реализация программы реновации: недавно жители трех старых домов начали переселяться в современный жилой комплекс на улице Лобачевского, дом 28. Это уже десятая новостройка в районе, переданная под заселение с момента старта программы в 2018 году.

В новый дом переедут около тысячи человек. В декабре квартиры осмотрели более 530 жителей домов 47 и 49 по проспекту Вернадского, а в январе к ним присоединились 450 горожан из дома 24 по улице Лобачевского. Почти треть будущих новоселов уже оформляют документы, несколько семей заключили договоры и готовы к переезду.

Новостройка переменной этажности предлагает 444 квартиры общей площадью свыше 26 тысяч квадратных метров. Особое внимание уделено комфорту маломобильных граждан: комплекс построен по принципу безбарьерной среды, а четыре квартиры оснащены широкими дверными проемами, просторными ванными и холлами, специальными поручнями в санузлах.

В подъездах оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. На первом этаже предусмотрены пространства для социально‑бытовой инфраструктуры — здесь могут открыться магазины, кафе, досуговые центры. Это позволит жителям получать необходимые услуги, не покидая пределов дома. Сейчас для удобства переселенцев на первом этаже нового комплекса работает центр информирования. Здесь можно получить ответы на вопросы о переезде и деталях программы.

Важно, что расселяемые пятиэтажки находятся в шаговой доступности от новостройки, поэтому горожане сохранят привычный уклад жизни. Всего в районе предстоит расселить 59 домов старого жилого фонда. Около 14,5 тысячи москвичей получат квартиры с улучшенной отделкой. Сейчас в работе еще один дом по программе реновации.

В целом, программа реновации не просто меняет облик района — она создает комфортную среду для жизни. Современные дома с продуманной инфраструктурой позволяют москвичам переехать в благоустроенные квартиры с готовой косметической отделкой, установленной сантехникой и осветительными приборами, а освобожденные площадки открывают путь для дальнейшего развития городской среды.