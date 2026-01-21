Новый дом на улице Лобачевского: район Проспект Вернадского обновляется

Долину выселили из квартиры в Хамаовниках Тесты Асмус показала лицо нового спутника Игры Сонник

Топ новостей недели

Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочериПугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток?

Лента новостей

Среда 21 января

11:37Осужденная Аглая Тарасова впервые появилась на публике 11:28На юге столицы стало светлее: систему городского освещения модернизировали 10:54Активисты района Северное Тушино отправили 70 тонн гумпомощи в зону СВО в 2025 году 10:04Новый дом на улице Лобачевского: район Проспект Вернадского обновляется 09:57Синоптик предупредил москвичей о резком похолодании до минус 25 градусов 09:48Станция "Остров мечты" приобретает очертания: выполнена треть монолитных работ 08:44Долина рискует остаться жить в простой хрущевке после потери элитного жилья 06:48Бузова твердо решила совмещать семью и карьеру: Будет день любви и семьи 03:37Россиянам рассказали, что нужно делать при пропуске платежа за ЖКУ 00:19Эти простые привычки значительно увеличат продолжительность вашей жизни – исследование 20:46ТЕСТ: узнай советский фильм по кадру с современной ИИ-копией 20:44"Фигурное катание уходит из моей жизни": Роман Костомаров сделал шокирующее признание о своем будущем 19:44В Хургаде закрыли пляжи из-за акул: где сейчас отдыхать безопасно и выгодно 18:29Назван самый невостребованный артист: даже скидка в 5 миллионов не спасла его от пустых залов 17:24Уделите этому 150 минут в неделю: ваш мозг станет моложе на 7 месяцев без таблеток и операций 16:27Русские сказки в 3D, скульптуры из бересты и платье Людмилы Гурченко: главные артефакты выставки "Уникальная Россия" в 2026 году 16:12"Я бы так не поступила": Анита Цой сделала неожиданное заявление о скандале с квартирой Долиной 15:32Вышедший на связь в преддверии важного события муж Пугачевой шокировал поклонников 14:48Тест: как изначально должны были называться эти шедевры кино СССР? 13:47У 40-летней звезды "Интернов" Ильи Глинникова родился первенец 12:40Реставрация дома Крашенинниковых в Даниловском районе завершена 12:34Педиатр опровергла популярный миф о связи простуды с холодной погодой 11:52Как Москва готовится отметить День российского студенчества 11:35Ледяной драйв: в феврале Москву охватит хоккейная лихорадка 11:33Боня вышла на связь после заявления об увеличении ягодиц: Обсудим мой целлюлит? 11:09Предприниматели из Зеленограда наладили отправку гуманитарной помощи бойцам СВО 10:33В Отрадном ожидается большое новоселье: 400 москвичей выбирают новые квартиры в родном районе 10:11Капремонт домов на Волгоградском проспекте выполнили по современным технологиям 10:11Молодая девушка раскрыла преимущества отношений с мужчиной старше нее на 22 года 09:12Уставшая от потребительского отношения к себе Волочкова отмечает юбилей без дочери 08:55Борисовский пруд ждет масштабная очистка 06:52Эксперт назвал лучшую недвижимость для инвестиций в России 03:41Психолог назвала указывающие на онлайн-зависимость признаки 00:09Синоптик предсказал пик похолодания в Москве – морозы станут особенно крепкими 21:06ТЕСТ: угадайте советский фильм по одному кадру с поездом, автобусом или самолетом 20:22Новый вирус, который переносят мошки, уже на Кубе: доктор Мясников рассказал, стоит ли россиянам бояться каждого укуса 19:23"Вещи перевозить не будет": новая хозяйка квартиры Долиной озвучила свои планы на жилье 18:22Взялся за старое: Никита Кологривый снова довел девушку до истерики после истории с официанткой 17:06Доктор Мясников обратился ко всем, кто купался в проруби с неожиданным призывом и важным предупреждением 16:31С оказавшейся вдали от дома Кристиной Орбакайте случилось страшное 15:23Зимние забавы на западе Москвы: афиша праздничных событий до 31 января 15:19Смыть грехи в проруби не получится: главная ошибка на Крещение, которую совершают миллионы верующих 15:07Дыхание подо льдом: как в Москве спасают жителей открытых водоемов зимой 14:47Тест: угадайте советский фильм по кадру с героиней и псом 14:43Спорт без преград: Москва организует соревнования для атлетов с ОВЗ 14:09Гастроэнтеролог развеяла миф о стрессе пищеварения после новогодних праздников 14:00От ремонта до обучения: чем уникально электродепо "Аминьевское" 13:07В доме Еропкина восстановили чугунные полы XVIII века 12:11Приставы вскрыли двери квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках 11:20Сергей Собянин рассказал о развитии ОЭЗ "Технополис Москва" за 20 лет
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Новый дом на улице Лобачевского: район Проспект Вернадского обновляется

Новый дом на улице Лобачевского: район Проспект Вернадского обновляется
148

Вместо старых пятиэтажек – современные ЖК и новая городская инфраструктура.

В районе Проспект Вернадского продолжается реализация программы реновации: недавно жители трех старых домов начали переселяться в современный жилой комплекс на улице Лобачевского, дом 28. Это уже десятая новостройка в районе, переданная под заселение с момента старта программы в 2018 году.

В новый дом переедут около тысячи человек. В декабре квартиры осмотрели более 530 жителей домов 47 и 49 по проспекту Вернадского, а в январе к ним присоединились 450 горожан из дома 24 по улице Лобачевского. Почти треть будущих новоселов уже оформляют документы, несколько семей заключили договоры и готовы к переезду.

Новостройка переменной этажности предлагает 444 квартиры общей площадью свыше 26 тысяч квадратных метров. Особое внимание уделено комфорту маломобильных граждан: комплекс построен по принципу безбарьерной среды, а четыре квартиры оснащены широкими дверными проемами, просторными ванными и холлами, специальными поручнями в санузлах.

В подъездах оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. На первом этаже предусмотрены пространства для социально‑бытовой инфраструктуры — здесь могут открыться магазины, кафе, досуговые центры. Это позволит жителям получать необходимые услуги, не покидая пределов дома. Сейчас для удобства переселенцев на первом этаже нового комплекса работает центр информирования. Здесь можно получить ответы на вопросы о переезде и деталях программы.

Важно, что расселяемые пятиэтажки находятся в шаговой доступности от новостройки, поэтому горожане сохранят привычный уклад жизни. Всего в районе предстоит расселить 59 домов старого жилого фонда. Около 14,5 тысячи москвичей получат квартиры с улучшенной отделкой. Сейчас в работе еще один дом по программе реновации.

В целом, программа реновации не просто меняет облик района — она создает комфортную среду для жизни. Современные дома с продуманной инфраструктурой позволяют москвичам переехать в благоустроенные квартиры с готовой косметической отделкой, установленной сантехникой и осветительными приборами, а освобожденные площадки открывают путь для дальнейшего развития городской среды.

Шоу-бизнес в Telegram

21 января 2026, 10:04
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

На юге столицы стало светлее: систему городского освещения модернизировали

На юге столицы стало светлее: систему городского освещения модернизировали
Современные светильники делают московские дворы и улицы комфортнее в темное время суток. На юге Москвы завершается масштабная модернизация системы уличного освещения.

Активисты района Северное Тушино отправили 70 тонн гумпомощи в зону СВО в 2025 году

Активисты района Северное Тушино отправили 70 тонн гумпомощи в зону СВО в 2025 году
Часть посылок добровольцы формируют по адресным заказам. Раз в месяц из Северного Тушина в зону специальной военной операции (СВО) уходят посылки с консервами и сладостями, теплой одеждой и обувью, генераторами, обогревателями, тактическими носилками и т.

Станция "Остров мечты" приобретает очертания: выполнена треть монолитных работ

Станция "Остров мечты" приобретает очертания: выполнена треть монолитных работ
Новая станция метро станет важным транспортным узлом столицы. В Москве продолжается реализация масштабного проекта — строительства Бирюлевской линии метро.

Реставрация дома Крашенинниковых в Даниловском районе завершена

Реставрация дома Крашенинниковых в Даниловском районе завершена
Старинный особняк на Кожевнической улице обрел исторический облик. В Москве завершилась кропотливая работа по возрождению памятника архитектуры — двухэтажного особняка с мезонином купцов Крашенинниковых.

Как Москва готовится отметить День российского студенчества

Как Москва готовится отметить День российского студенчества
От интеллектуальных баталий до творческих экспериментов — насыщенная программа для молодежи охватывает десятки городских площадок в разных районах. В 20-х числах января Москва окунется в атмосферу молодежного праздника, посвященного Дню российского студенчества.

Выбор читателей

19/01ПндС оказавшейся вдали от дома Кристиной Орбакайте случилось страшное 19/01Пнд"Вещи перевозить не будет": новая хозяйка квартиры Долиной озвучила свои планы на жилье 20/01ВтрНазван самый невостребованный артист: даже скидка в 5 миллионов не спасла его от пустых залов 20/01Втр"Фигурное катание уходит из моей жизни": Роман Костомаров сделал шокирующее признание о своем будущем 20/01ВтрВышедший на связь в преддверии важного события муж Пугачевой шокировал поклонников 19/01ПндДоктор Мясников обратился ко всем, кто купался в проруби с неожиданным призывом и важным предупреждением