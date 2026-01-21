Станция "Остров мечты" приобретает очертания: выполнена треть монолитных работ

Новая станция метро станет важным транспортным узлом столицы.

В Москве продолжается реализация масштабного проекта — строительства Бирюлевской линии метро. Один из ее ключевых элементов, станция «Остров мечты», постепенно обретает реальные очертания. На текущий момент монолитные работы выполнены почти на треть, что знаменует уверенный переход от подготовительных этапов к формированию основного каркаса станции.

На площадке уже завершена разработка котлована, а также практически закончен вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства. Сейчас строители активно занимаются устройством монолита: уложено свыше 7,5 тысячи кубометров бетона — это около 30% от запланированного объема в 25 тысяч кубометров. Работы сосредоточены в районе платформенного участка: здесь уже залит лоток, ведется армирование платформы и возведение путевых стен.

Особое внимание уделяется зоне будущей пересадки на Замоскворецкий радиус. Параллельно завершается обустройство демонтажной камеры, откуда ранее стартовали тоннелепроходческие щиты «Елена» и «Эсмина». Сейчас они прокладывают путь в сторону станции «Кленовый бульвар».

Расположение станции «Остров мечты» выбрано с учетом максимального удобства для горожан: она разместится между проспектом Андропова и Южным ландшафтным парком, в шаговой близости от популярного детского парка развлечений. Важная деталь — организация надземной пересадки на станцию «Технопарк» Замоскворецкой линии. Это решение существенно упростит перемещение пассажиров между двумя ветками метро, сделав поездки комфортнее и быстрее.

Бирюлевская линия протянется более чем на 22 километра и свяжет территорию бывшего ЗИЛа с районами Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное. В ее состав войдут 10 станций, которые обеспечат удобные пересадки на Московское центральное кольцо (МЦК), Большую кольцевую линию (БКЛ), Замоскворецкую линию, Троицкую линию, поезда Павелецкого направления Московской железной дороги.

Для москвичей новая линия и станция «Остров мечты» станут настоящим подарком. Во‑первых, сократится время в пути до ключевых точек города: больше не придется делать длинные объезды или пересаживаться на наземный транспорт. Во‑вторых, появится альтернатива существующим маршрутам, что снизит нагрузку на соседние станции метро. В‑третьих, улучшится транспортная доступность Бирюлева.

Иначе говоря, строительство метро «Остров мечты» — не просто возведение очередной станции, а шаг к более сбалансированной и удобной транспортной системе столицы. Уже скоро жители юга Москвы смогут оценить преимущества новой ветки, которая откроет перед ними дополнительные возможности для быстрых и комфортных поездок.