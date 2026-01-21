Станция "Остров мечты" приобретает очертания: выполнена треть монолитных работ

Долину выселили из квартиры в Хамаовниках Тесты Асмус показала лицо нового спутника Игры Сонник

Среда 21 января

Среда 21 января

11:37Осужденная Аглая Тарасова впервые появилась на публике 11:28На юге столицы стало светлее: систему городского освещения модернизировали 10:54Активисты района Северное Тушино отправили 70 тонн гумпомощи в зону СВО в 2025 году 10:04Новый дом на улице Лобачевского: район Проспект Вернадского обновляется 09:57Синоптик предупредил москвичей о резком похолодании до минус 25 градусов 09:48Станция "Остров мечты" приобретает очертания: выполнена треть монолитных работ 08:44Долина рискует остаться жить в простой хрущевке после потери элитного жилья 06:48Бузова твердо решила совмещать семью и карьеру: Будет день любви и семьи 03:37Россиянам рассказали, что нужно делать при пропуске платежа за ЖКУ 00:19Эти простые привычки значительно увеличат продолжительность вашей жизни – исследование 20:46ТЕСТ: узнай советский фильм по кадру с современной ИИ-копией 20:44"Фигурное катание уходит из моей жизни": Роман Костомаров сделал шокирующее признание о своем будущем 19:44В Хургаде закрыли пляжи из-за акул: где сейчас отдыхать безопасно и выгодно 18:29Назван самый невостребованный артист: даже скидка в 5 миллионов не спасла его от пустых залов 17:24Уделите этому 150 минут в неделю: ваш мозг станет моложе на 7 месяцев без таблеток и операций 16:27Русские сказки в 3D, скульптуры из бересты и платье Людмилы Гурченко: главные артефакты выставки "Уникальная Россия" в 2026 году 16:12"Я бы так не поступила": Анита Цой сделала неожиданное заявление о скандале с квартирой Долиной 15:32Вышедший на связь в преддверии важного события муж Пугачевой шокировал поклонников 14:48Тест: как изначально должны были называться эти шедевры кино СССР? 13:47У 40-летней звезды "Интернов" Ильи Глинникова родился первенец 12:40Реставрация дома Крашенинниковых в Даниловском районе завершена 12:34Педиатр опровергла популярный миф о связи простуды с холодной погодой 11:52Как Москва готовится отметить День российского студенчества 11:35Ледяной драйв: в феврале Москву охватит хоккейная лихорадка 11:33Боня вышла на связь после заявления об увеличении ягодиц: Обсудим мой целлюлит? 11:09Предприниматели из Зеленограда наладили отправку гуманитарной помощи бойцам СВО 10:33В Отрадном ожидается большое новоселье: 400 москвичей выбирают новые квартиры в родном районе 10:11Капремонт домов на Волгоградском проспекте выполнили по современным технологиям 10:11Молодая девушка раскрыла преимущества отношений с мужчиной старше нее на 22 года 09:12Уставшая от потребительского отношения к себе Волочкова отмечает юбилей без дочери 08:55Борисовский пруд ждет масштабная очистка 06:52Эксперт назвал лучшую недвижимость для инвестиций в России 03:41Психолог назвала указывающие на онлайн-зависимость признаки 00:09Синоптик предсказал пик похолодания в Москве – морозы станут особенно крепкими 21:06ТЕСТ: угадайте советский фильм по одному кадру с поездом, автобусом или самолетом 20:22Новый вирус, который переносят мошки, уже на Кубе: доктор Мясников рассказал, стоит ли россиянам бояться каждого укуса 19:23"Вещи перевозить не будет": новая хозяйка квартиры Долиной озвучила свои планы на жилье 18:22Взялся за старое: Никита Кологривый снова довел девушку до истерики после истории с официанткой 17:06Доктор Мясников обратился ко всем, кто купался в проруби с неожиданным призывом и важным предупреждением 16:31С оказавшейся вдали от дома Кристиной Орбакайте случилось страшное 15:23Зимние забавы на западе Москвы: афиша праздничных событий до 31 января 15:19Смыть грехи в проруби не получится: главная ошибка на Крещение, которую совершают миллионы верующих 15:07Дыхание подо льдом: как в Москве спасают жителей открытых водоемов зимой 14:47Тест: угадайте советский фильм по кадру с героиней и псом 14:43Спорт без преград: Москва организует соревнования для атлетов с ОВЗ 14:09Гастроэнтеролог развеяла миф о стрессе пищеварения после новогодних праздников 14:00От ремонта до обучения: чем уникально электродепо "Аминьевское" 13:07В доме Еропкина восстановили чугунные полы XVIII века 12:11Приставы вскрыли двери квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках 11:20Сергей Собянин рассказал о развитии ОЭЗ "Технополис Москва" за 20 лет
Станция "Остров мечты" приобретает очертания: выполнена треть монолитных работ

149

Новая станция метро станет важным транспортным узлом столицы.

В Москве продолжается реализация масштабного проекта — строительства Бирюлевской линии метро. Один из ее ключевых элементов, станция «Остров мечты», постепенно обретает реальные очертания. На текущий момент монолитные работы выполнены почти на треть, что знаменует уверенный переход от подготовительных этапов к формированию основного каркаса станции.

На площадке уже завершена разработка котлована, а также практически закончен вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства. Сейчас строители активно занимаются устройством монолита: уложено свыше 7,5 тысячи кубометров бетона — это около 30% от запланированного объема в 25 тысяч кубометров. Работы сосредоточены в районе платформенного участка: здесь уже залит лоток, ведется армирование платформы и возведение путевых стен.

Особое внимание уделяется зоне будущей пересадки на Замоскворецкий радиус. Параллельно завершается обустройство демонтажной камеры, откуда ранее стартовали тоннелепроходческие щиты «Елена» и «Эсмина». Сейчас они прокладывают путь в сторону станции «Кленовый бульвар».

Расположение станции «Остров мечты» выбрано с учетом максимального удобства для горожан: она разместится между проспектом Андропова и Южным ландшафтным парком, в шаговой близости от популярного детского парка развлечений. Важная деталь — организация надземной пересадки на станцию «Технопарк» Замоскворецкой линии. Это решение существенно упростит перемещение пассажиров между двумя ветками метро, сделав поездки комфортнее и быстрее.

Бирюлевская линия протянется более чем на 22 километра и свяжет территорию бывшего ЗИЛа с районами Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное. В ее состав войдут 10 станций, которые обеспечат удобные пересадки на Московское центральное кольцо (МЦК), Большую кольцевую линию (БКЛ), Замоскворецкую линию, Троицкую линию, поезда Павелецкого направления Московской железной дороги.

Для москвичей новая линия и станция «Остров мечты» станут настоящим подарком. Во‑первых, сократится время в пути до ключевых точек города: больше не придется делать длинные объезды или пересаживаться на наземный транспорт. Во‑вторых, появится альтернатива существующим маршрутам, что снизит нагрузку на соседние станции метро. В‑третьих, улучшится транспортная доступность Бирюлева.

Иначе говоря, строительство метро «Остров мечты» — не просто возведение очередной станции, а шаг к более сбалансированной и удобной транспортной системе столицы. Уже скоро жители юга Москвы смогут оценить преимущества новой ветки, которая откроет перед ними дополнительные возможности для быстрых и комфортных поездок.

21 января 2026, 09:48
Фото: mos.ru/ М.Мишин
На юге столицы стало светлее: систему городского освещения модернизировали

Современные светильники делают московские дворы и улицы комфортнее в темное время суток. На юге Москвы завершается масштабная модернизация системы уличного освещения.

Активисты района Северное Тушино отправили 70 тонн гумпомощи в зону СВО в 2025 году

Часть посылок добровольцы формируют по адресным заказам. Раз в месяц из Северного Тушина в зону специальной военной операции (СВО) уходят посылки с консервами и сладостями, теплой одеждой и обувью, генераторами, обогревателями, тактическими носилками и т.

Новый дом на улице Лобачевского: район Проспект Вернадского обновляется

Вместо старых пятиэтажек – современные ЖК и новая городская инфраструктура. В районе Проспект Вернадского продолжается реализация программы реновации: недавно жители трех старых домов начали переселяться в современный жилой комплекс на улице Лобачевского, дом 28.

Реставрация дома Крашенинниковых в Даниловском районе завершена

Старинный особняк на Кожевнической улице обрел исторический облик. В Москве завершилась кропотливая работа по возрождению памятника архитектуры — двухэтажного особняка с мезонином купцов Крашенинниковых.

Как Москва готовится отметить День российского студенчества

От интеллектуальных баталий до творческих экспериментов — насыщенная программа для молодежи охватывает десятки городских площадок в разных районах. В 20-х числах января Москва окунется в атмосферу молодежного праздника, посвященного Дню российского студенчества.

