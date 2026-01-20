Реставрация дома Крашенинниковых в Даниловском районе завершена

Старинный особняк на Кожевнической улице обрел исторический облик.

В Москве завершилась кропотливая работа по возрождению памятника архитектуры — двухэтажного особняка с мезонином купцов Крашенинниковых. Здание, расположенное по адресу: Кожевническая улица, дом 20, строение 19, является объектом культурного наследия регионального значения. Сегодня, после окончания работ, дом вновь предстает перед горожанами в том виде, в каком его видели москвичи два столетия назад.

История особняка в стиле классицизма полна трагических событий. Серьезный урон зданию нанес пожар 1812 года, однако уже к 1817 году его удалось восстановить. Архитектурные детали, сохранившиеся до наших дней, красноречиво свидетельствуют о стилистических особенностях городской застройки той эпохи. Внимательный взгляд различит угловые лопатки — вертикальные выступы стены, изящный ризалит, выступающий за основную линию фасада, а также треугольные сандрики над окнами второго этажа.

К началу реставрационных работ в 2022 году памятник архитектуры находился в плачевном состоянии. Отсутствовали окна, инженерные сети были в упадке, чердачные перекрытия разрушены, а кровля держалась лишь на временных деревянных и металлических стойках. Восстановление такого объекта требовало не только технических знаний, но и глубокого понимания исторического контекста, поэтому работы велись под строгим надзором Мосгорнаследия.

Первым делом специалисты укрепили кирпичную кладку фасадов и цоколя, восстановили штукатурный слой и привели в порядок систему водоотвода. Особое внимание уделили декоративным элементам: были обновлены тянутые карнизы, опоясывающие здание по периметру. Все поверхности обработали защитными растворами, обеспечивающими долговечность отделки. Одним из важных этапов стало раскрытие ранее заложенных оконных проемов — в них установили новые окна, соответствующие историческому облику здания. Параллельно провели полный ремонт кровли. Финальным штрихом стала окраска фасадов в светло‑желтый цвет, который исторически принадлежал особняку. Над входами появились элегантные козырьки, дополнившие обновленный облик дома.

История здания неразрывно связана с историей самой Кожевнической улицы — одной из древнейших в Москве, раскинувшейся в районах Замоскворечье и Даниловский. Название улицы напоминает о былом центре кожевенного производства, а в XIX веке здесь начали возникать крупные промышленные предприятия.

Особняк начал свою историю в 1800 году, когда семья московских купцов Крашенинниковых приобрела земельный участок с каменной постройкой и возвела на нем свой жилой дом. В 1896 году здание перестроили по желанию нового владельца — купца первой гильдии Николая Растеряева, добавив со стороны двора двухэтажную каменную пристройку. В 1908 году Растеряев основал фабрично‑торговое товарищество, и уже в 1914 году в доме размещались контора и квартиры сотрудников. В 1930‑х годах на территории бывшей усадьбы открылось авторемонтное предприятие «Аремкуз», подведомственное Главмострансу.