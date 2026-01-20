Как Москва готовится отметить День российского студенчества

От интеллектуальных баталий до творческих экспериментов — насыщенная программа для молодежи охватывает десятки городских площадок в разных районах.

В 20-х числах января Москва окунется в атмосферу молодежного праздника, посвященного Дню российского студенчества. Основные события намечены на 25 января, но уже с 21 января молодых горожан ждут увлекательные мероприятия на самых разных площадках — от ВДНХ до кинопарка «Москино», от университетских аудиторий до катков и городских парков.

Старт праздничной неделе даст финал творческого конкурса «Мисс и мистер студенчество Москвы», который пройдет 21 января в концертном зале «Москва». Двадцать талантливых студентов из семнадцати вузов представят яркие номера, демонстрируя многогранность молодежного таланта.

Патриотическую часть программы составят встречи с героями Российской Федерации, запланированные с 21 по 23 января в столичных университетах. Среди гостей — участники специальной военной операции, чьи истории станут живым уроком мужества и патриотизма для молодого поколения.

23 января в спортивном комплексе «ВТБ Арена» развернется Московский международный фестиваль студенческого предпринимательства «Студфест». Это пространство для генерации бизнес‑идей, поиска единомышленников и диалога с экспертами. Участники получат практические рекомендации по формированию команд, привлечению инвестиций и изучению успешных кейсов.

Тем, кто предпочитает интеллектуальные вызовы, стоит посетить творческую резиденцию «Молодежь Москвы. Родина», где в тот же день состоится финал командной игры. А на Киностудии Горького пройдут встречи с режиссерами, где раскроют секреты создания фильмов и расскажут о технологиях виртуального продакшена.

24 и 25 января кинопарк «Москино» превратится в мастерскую киноискусства. Здесь пройдут мастер‑классы по анимации и озвучиванию, а также возможность примерить роль оператора и узнать о других профессиях индустрии.

Необычное испытание ждет студентов 25 января в Московском зоопарке — там состоится интеллектуальный «Унизверский квест», где потребуется проявить эрудицию и командный дух.

На ВДНХ программа обещает быть особенно зрелищной. 24 января студенты увидят спектакль «Вокруг света» и уличный перформанс, а на следующий день — волшебную постановку «Алиса в стране чудес» на сцене у павильона № 1 «Центральный».

Вся праздничная программа органично вписывается в проект «Зима в Москве», призванный наполнить холодные месяцы яркими событиями и возможностями для самореализации. Чтобы не пропустить интересное, стоит заранее ознакомиться с расписанием: основные события опубликованы на портале «Молодежь Москвы», а детали можно уточнить на сайтах площадок – участников.