Ледяной драйв: в феврале Москву охватит хоккейная лихорадка

Московская неделя хоккея – масштабный зимний фестиваль с турнирами, мастер-классами и встречами со звездами спорта.

С 3 по 7 февраля в столице в рамках проекта «Зима в Москве» состоится Московская неделя хоккея. Это не просто спортивный праздник, а масштабное городское событие, объединяющее любителей игры всех возрастов и уровней подготовки.

Центральными мероприятиями фестиваля станут челлендж‑турниры, где каждый сможет проверить свои силы в искусстве владения клюшкой. Участникам предложат продемонстрировать мастерство в нескольких дисциплинах: от скоростного катания и метких бросков до виртуозного дриблинга — умения обходить препятствия, не теряя контроля над шайбой. В состязаниях примут участие не только любители, но и популярные спортивные блогеры, а также известные хоккеисты, готовые поделиться секретами мастерства.

Площадками для челленджей станут:

3 февраля (19:00–21:00) — каток стадиона «Авангард»;

4 февраля (19:00–21:00) и 6 февраля (19:00–21:00) — открытый каток «РЖД Арены»;

5 февраля (19:00–21:00) — каток конноспортивного комплекса «Битца».

Затем 7 февраля в олимпийском комплексе «Лужники» определят чемпионов турнира. Чтобы стать частью этого захватывающего действа, необходимо зарегистрироваться до 1 февраля.

Для тех, кто хочет познакомиться с народными традициями хоккея, 7 февраля организуют игры в хоккей в валенках. На специальных площадках гости смогут испытать себя в необычных дисциплинах: проверить скорость реакции на хоккейном силометре, проявить стратегическое мышление в хоккейном керлинге и отточить маневренность в «змейке». Эти развлечения будут доступны на катках «Авангарда», «РЖД Арены», КСК «Битца», а также в Парке Горького и парке «Коломенское».

Особая атмосфера ждет посетителей «Лужников» в финальный день фестиваля. Здесь развернутся тематические шатры хоккейных клубов «Спартак», ЦСКА и «Динамо». Гости станут свидетелями захватывающих турниров по хоккею «три на три» между командами болельщиков, увидят уникальный матч с участием юных хоккеистов и звезд спорта. Завершат праздник яркие выступления популярных артистов. Вход на все мероприятия свободный, однако для участия в Кубке болельщиков требуется предварительная регистрация.

Организаторы фестиваля уделили особое внимание поддержке военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и их семей. Для них предусмотрена приоритетная регистрация на челлендж‑турниры и Кубок болельщиков.