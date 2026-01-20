Предприниматели из Зеленограда наладили отправку гуманитарной помощи бойцам СВО

Предприниматели Зеленоградского административного округа (ЗАО) помогают бойцам специальной военной операции (СВО), отправляя на фронт средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), беспилотники, автомобили, экипировку, теплые вещи, маскировочные сети, медикаменты и предметы первой необходимости.
Так, Павел, глава одной из зеленоградских компаний, закупает по запросам военнослужащих оборудование и транспорт, на регулярной основе передает в зону СВО огнетушители, а в госпитали отправляет медикаменты, одежду и средства личной гигиены. Кроме того, он арендует помещение, где волонтеры плетут маскировочные сети.
Вячеслав, директор другой зеленоградской компании, вместе с товарищем ежеквартально отправляет в зону СВО один-два автомобиля с гуманитарным грузом, в который входят как матрасы и подушки, так и продуктов питания, медикаменты, а также усилители для антенн, тележек для эвакуации раненых и прочие предметы по запросу бойцов. Помимо материальной и финансовой помощи, Вячеслав также занимается патриотическим воспитанием молодежи, посещая школы и рассказывая о поездках в зону проведения СВО. Письма и открытки, которые дети пишут солдатам по итогам таких встреч, предприниматель вкладывает в гуманитарные посылки – по словам военнослужащих, они очень ценят такую поддержку.
Сергей, директор еще одной компании из Зеленограда, тоже оказывает поддержку военным с первых дней СВО, собирая посылки по запросам командира, под началом которого он когда-то служил в армии. Продукты, переносные души, сушилки для обуви, теплая одежда и обувь, маскировочные сети, одеяла, аккумуляторы – все это помогает бойцам справляться со своими задачами на фронте.
Оказать поддержку военнослужащим на передовой могут все желающие. В рамках проекта «Зима в Москве» продолжается акция по сбору гуманитарной помощи для участников СВО. В ЗелАО такой пункт находится у катка на площади Юности. По пятницам, субботам и воскресеньям с 16:00 до 20:00 сюда можно принести печенье, консервы, сухофрукты, наборы для быстрого перекуса в полевых условиях, средства личной гигиены, медицинские принадлежности для оказания первой помощи и теплую экипировку. Пункт будет открыт до 28 февраля.