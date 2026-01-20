В Отрадном ожидается большое новоселье: 400 москвичей выбирают новые квартиры в родном районе

К переселению по программе реновации готовятся жители двух старых домов.

В районе Отрадное на северо-востоке Москвы стартует очередной этап программы реновации: около 400 жителей старых домов приступили к осмотру новых квартир в современной новостройке. Это второй жилой комплекс в районе, переданный под заселение в рамках программы.

Новостройка расположилась в Отрадном проезде, дом 8. Сюда переедут москвичи из двух ветхих зданий — дома 12 на Березовой аллее и дома 2а в Отрадном проезде. Для большинства переезд станет не радикальной сменой обстановки, а комфортным обновлением жилья в привычной среде: все социальные объекты — школы, поликлиники, магазины и спортивные площадки — останутся в шаговой доступности.

Новый жилой комплекс отвечает всем современным требованиям комфорта и безопасности. В нем 251 квартира, четыре из них специально адаптированы для маломобильных граждан и их семей. Общая площадь жилого пространства превышает 14,5 тысячи квадратных метров. Архитектурные решения продуманы до мелочей: просторные подъезды, широкие дверные проемы и отсутствие высоких порогов обеспечивают безбарьерную среду. Это особенно важно для пожилых людей, родителей с колясками и горожан с ограниченными возможностями здоровья.

Благоустройство прилегающей территории выполнено комплексно. Во дворе появились:

детская площадка с безопасным резиновым покрытием, горками и качелями;

спортивная зона с тренажерами;

уютные лавочки для отдыха;

дорожки для неспешных прогулок.

Процесс переселения организован поэтапно. Первыми к осмотру квартир приступили около 230 жителей пятиэтажки на Березовой аллее. Спустя неделю к ним присоединились 160 москвичей из дома в Отрадном проезде. На текущий момент почти 70% участников программы — свыше 280 человек — уже определились с выбором и оформляют необходимые документы. Более 70 семей уже заключили договоры на новое жилье. Для удобства новоселов на первом этаже новостройки работает центр информирования. Здесь специалисты готовы ответить на все вопросы, связанные с переездом, оформлением документов и особенностями эксплуатации нового жилья.

Всего в программу реновации в Отрадном включено семь старых зданий, новые комфортные квартиры получат около 1 300 москвичей.