В Отрадном ожидается большое новоселье: 400 москвичей выбирают новые квартиры в родном районе

Долину выселили из квартиры в Хамаовниках Тесты Асмус показала лицо нового спутника Игры Сонник

Топ новостей недели

Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочериПугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток?

Лента новостей

Вторник 20 января

11:52Как Москва готовится отметить День российского студенчества 11:35Ледяной драйв: в феврале Москву охватит хоккейная лихорадка 11:33Боня вышла на связь после заявления об увеличении ягодиц: Обсудим мой целлюлит? 11:09Предприниматели из Зеленограда наладили отправку гуманитарной помощи бойцам СВО 10:33В Отрадном ожидается большое новоселье: 400 москвичей выбирают новые квартиры в родном районе 10:11Капремонт домов на Волгоградском проспекте выполнили по современным технологиям 10:11Молодая девушка раскрыла преимущества отношений с мужчиной старше нее на 22 года 09:12Уставшая от потребительского отношения к себе Волочкова отмечает юбилей без дочери 08:55Борисовский пруд ждет масштабная очистка 06:52Эксперт назвал лучшую недвижимость для инвестиций в России 03:41Психолог назвала указывающие на онлайн-зависимость признаки 00:09Синоптик предсказал пик похолодания в Москве – морозы станут особенно крепкими 21:06ТЕСТ: угадайте советский фильм по одному кадру с поездом, автобусом или самолетом 20:22Новый вирус, который переносят мошки, уже на Кубе: доктор Мясников рассказал, стоит ли россиянам бояться каждого укуса 19:23"Вещи перевозить не будет": новая хозяйка квартиры Долиной озвучила свои планы на жилье 18:22Взялся за старое: Никита Кологривый снова довел девушку до истерики после истории с официанткой 17:06Доктор Мясников обратился ко всем, кто купался в проруби с неожиданным призывом и важным предупреждением 16:31С оказавшейся вдали от дома Кристиной Орбакайте случилось страшное 15:23Зимние забавы на западе Москвы: афиша праздничных событий до 31 января 15:19Смыть грехи в проруби не получится: главная ошибка на Крещение, которую совершают миллионы верующих 15:07Дыхание подо льдом: как в Москве спасают жителей открытых водоемов зимой 14:47Тест: угадайте советский фильм по кадру с героиней и псом 14:43Спорт без преград: Москва организует соревнования для атлетов с ОВЗ 14:09Гастроэнтеролог развеяла миф о стрессе пищеварения после новогодних праздников 14:00От ремонта до обучения: чем уникально электродепо "Аминьевское" 13:07В доме Еропкина восстановили чугунные полы XVIII века 12:11Приставы вскрыли двери квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках 11:20Сергей Собянин рассказал о развитии ОЭЗ "Технополис Москва" за 20 лет 11:10Юных горожан приглашают на зимнюю смену в творческий лагерь "Молодежь Москвы" 11:00Собянин рассказал о развитии московской сети водоснабжения и водоотведения 10:36Меткость, выносливость, глазомер: москвичи могут бесплатно освоить теннис и дартс 10:11Где теперь ехать быстрее: новые мосты и развязки Москвы 10:04Джиган решил оспорить брачный договор с Самойловой – документы вызвали массу вопросов 09:47В Денисовском переулке реставрируют дом купца Крупенникова 08:55"Роковой год": Диброва хотела развестись с мужем еще 10 лет назад 06:52Вентилятор у батареи может заменить обогреватель в морозы – эколог 03:44Кардиолог в эфире Первого канала назвал продукт для снижения давления 00:31Юрист назвал россиянам необязательные для оплаты коммунальные услуги 16:47Известный продюсер назвал самого богатого певца России 15:55Новый мост над МКАД: как изменится транспортно-пешеходная доступность в Коммунарке 14:32Уехавшая из России Асмус впервые показала лицо таинственного спутника 12:21Как советская мелодрама "Мужики!" по сей день учит зритей принимать все трудности жизни 10:22Спорт рядом с домом: как Москва наращивает сеть физкультурно-оздоровительных комплексов 10:12Врачи раскрыли самый полезный для сердца завтрак 06:43Эксперт назвал неочевидные сложности продажи автомобилей 03:14Диетолог назвала самый важный для здоровья зимой продукт 00:09 Россиян предупредили об опасности длительного хранения новогодних елок дома 16:24Диетолог предупредила россиян об опасных последствиях голодания после праздников 14:38Появились данные о возвращении Принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию 12:36В центре Москвы обновили три десятка домов в 2025 году
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

В Отрадном ожидается большое новоселье: 400 москвичей выбирают новые квартиры в родном районе

В Отрадном ожидается большое новоселье: 400 москвичей выбирают новые квартиры в родном районе
123

К переселению по программе реновации готовятся жители двух старых домов.

В районе Отрадное на северо-востоке Москвы стартует очередной этап программы реновации: около 400 жителей старых домов приступили к осмотру новых квартир в современной новостройке. Это второй жилой комплекс в районе, переданный под заселение в рамках программы.

Новостройка расположилась в Отрадном проезде, дом 8. Сюда переедут москвичи из двух ветхих зданий — дома 12 на Березовой аллее и дома 2а в Отрадном проезде. Для большинства переезд станет не радикальной сменой обстановки, а комфортным обновлением жилья в привычной среде: все социальные объекты — школы, поликлиники, магазины и спортивные площадки — останутся в шаговой доступности.

Новый жилой комплекс отвечает всем современным требованиям комфорта и безопасности. В нем 251 квартира, четыре из них специально адаптированы для маломобильных граждан и их семей. Общая площадь жилого пространства превышает 14,5 тысячи квадратных метров. Архитектурные решения продуманы до мелочей: просторные подъезды, широкие дверные проемы и отсутствие высоких порогов обеспечивают безбарьерную среду. Это особенно важно для пожилых людей, родителей с колясками и горожан с ограниченными возможностями здоровья.

Благоустройство прилегающей территории выполнено комплексно. Во дворе появились:

  • детская площадка с безопасным резиновым покрытием, горками и качелями;
  • спортивная зона с тренажерами;
  • уютные лавочки для отдыха;
  • дорожки для неспешных прогулок.

Процесс переселения организован поэтапно. Первыми к осмотру квартир приступили около 230 жителей пятиэтажки на Березовой аллее. Спустя неделю к ним присоединились 160 москвичей из дома в Отрадном проезде. На текущий момент почти 70% участников программы — свыше 280 человек — уже определились с выбором и оформляют необходимые документы. Более 70 семей уже заключили договоры на новое жилье. Для удобства новоселов на первом этаже новостройки работает центр информирования. Здесь специалисты готовы ответить на все вопросы, связанные с переездом, оформлением документов и особенностями эксплуатации нового жилья.

Всего в программу реновации в Отрадном включено семь старых зданий, новые комфортные квартиры получат около 1 300 москвичей.

Шоу-бизнес в Telegram

20 января 2026, 10:33
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Как Москва готовится отметить День российского студенчества

Как Москва готовится отметить День российского студенчества
От интеллектуальных баталий до творческих экспериментов — насыщенная программа для молодежи охватывает десятки городских площадок в разных районах. В 20-х числах января Москва окунется в атмосферу молодежного праздника, посвященного Дню российского студенчества.

Ледяной драйв: в феврале Москву охватит хоккейная лихорадка

Ледяной драйв: в феврале Москву охватит хоккейная лихорадка
Московская неделя хоккея – масштабный зимний фестиваль с турнирами, мастер-классами и встречами со звездами спорта. С 3 по 7 февраля в столице в рамках проекта «Зима в Москве» состоится Московская неделя хоккея.

Предприниматели из Зеленограда наладили отправку гуманитарной помощи бойцам СВО

Предприниматели из Зеленограда наладили отправку гуманитарной помощи бойцам СВО
Часть посылок собирается по адресным запросам. Предприниматели Зеленоградского административного округа (ЗАО) помогают бойцам специальной военной операции (СВО), отправляя на фронт средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), беспилотники, автомобили, экипировку, теплые вещи, маскировочные сети, медикаменты и предметы первой необходимости.

Капремонт домов на Волгоградском проспекте выполнили по современным технологиям

Капремонт домов на Волгоградском проспекте выполнили по современным технологиям
В ход пошли фиброцементные панели и "мокрый фасад". В 2025 году в районе Выхино‑Жулебино преобразились три многоэтажных дома на Волгоградском проспекте.

Борисовский пруд ждет масштабная очистка

Борисовский пруд ждет масштабная очистка
Работы пройдут по щадящей технологии. В 2026 году в Москве запланирована масштабная реабилитация Борисовского пруда — одного из самых крупных и исторически значимых водоемов на юге столицы.

Выбор читателей

19/01ПндС оказавшейся вдали от дома Кристиной Орбакайте случилось страшное 19/01Пнд"Вещи перевозить не будет": новая хозяйка квартиры Долиной озвучила свои планы на жилье 19/01ПндПриставы вскрыли двери квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках 18/01ВскУехавшая из России Асмус впервые показала лицо таинственного спутника 18/01ВскИзвестный продюсер назвал самого богатого певца России 18/01ВскКак советская мелодрама "Мужики!" по сей день учит зритей принимать все трудности жизни