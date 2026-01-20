Капремонт домов на Волгоградском проспекте выполнили по современным технологиям

В ход пошли фиброцементные панели и "мокрый фасад".

В 2025 году в районе Выхино‑Жулебино преобразились три многоэтажных дома на Волгоградском проспекте. Примечательно, что капитальный ремонт провели с применением передовых методов обновления фасадов. В итоге здания обрели не только свежий внешний вид, но и улучшенные эксплуатационные характеристики.

Речь о жилых домах по адресам: Москва, Волгоградский проспект, дома 191, 197 и 195 (корпус 1). Первые два из них — 16‑этажки 1979 года постройки по модификации типовой серии П‑43/16. Их архитектурные особенности — лаконичная форма в плане и сдержанная пластика фасадов без избыточного декора. Для их обновления мастера выбрали технологию «мокрый фасад», доказавшую свою эффективность в столичных условиях.

Процесс начался с тщательной подготовки поверхностей: рабочие очистили и промыли плоскости, затем нанесли грунтовку и закрепили кронштейны для будущих кондиционеров. Следующим этапом стала укладка утеплителя из минеральной ваты, которую армировали сеткой из стекловолокна и покрывали базовым штукатурным слоем. Финальным штрихом стало нанесение декоративного покрытия и окраска в благородные оттенки — «сигнальный белый», «бледно‑зелёный» и «транспортный серый». Параллельно с обновлением фасадов мастера заменили стеклопакеты во входных группах и экраны балконов. Особое внимание уделили цокольным частям зданий и отмостке — их также привели в порядок, обеспечив надежную защиту от атмосферных воздействий.

Соседний дом (Волгоградский проспект, 195, корпус 1), возведенный в 1978 году, обновили с помощью фиброцементных панелей — еще одного современного решения в сфере капремонта. После очистки поверхностей и ремонта межпанельных швов специалисты смонтировали систему кронштейнов, затем утеплили здание плитами из минеральной ваты и установили оконные обрамления. Фиброцементные панели позволили создать долговечное и эстетичное покрытие. Благодаря заводскому окрашиванию блоков мастера смогли подобрать точную цветовую гамму — в данном случае дом обрел сдержанный, но выразительный облик в сочетании «транспортного серого» и «сигнального белого». Мастера также отремонтировали входные группы, обновили цоколь и отмостку, заменили окна в местах общего пользования. На балконах восстановили плиты, тщательно зачистили и зашпаклевали бетонные экраны, придав им свежий вид. Для кондиционеров предусмотрели специальные корзины, гармонично вписанные в общий облик.

Эти проекты демонстрируют, как современные технологии способны преобразить типовую застройку, сохранив ее функциональность и добавив эстетическую привлекательность. Специалисты отмечают, что использование «мокрого фасада» и фиброцементных панелей не просто обновляет внешний вид зданий, но и повышает их энергоэффективность, продлевает срок службы конструкций и улучшает микроклимат внутри помещений.