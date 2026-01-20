Борисовский пруд ждет масштабная очистка

Работы пройдут по щадящей технологии.

В 2026 году в Москве запланирована масштабная реабилитация Борисовского пруда — одного из самых крупных и исторически значимых водоемов на юге столицы. Несмотря на то что территория вокруг пруда давно стала местом активного отдыха — здесь есть благоустроенный пляж, проложены пешеходные и велосипедные дорожки, организованы мангальные зоны — сам водоем требует серьезного обновления. Главная проблема кроется под водой: на дне скопилось более 20 000 кубометров ила, что негативно сказывается на экосистеме.

Чтобы минимизировать воздействие на природный баланс, специалисты выбрали щадящую технологию восстановления. Очистка будет проводиться с помощью плавающего земснаряда — это позволяет обойтись без полного осушения водоема. На одном из участков береговой линии разместят мобильную установку для обезвоживания извлеченного илового осадка. После обработки очищенная вода вернется в пруд, а ил вывезут на специализированные полигоны. Работы охватят четыре участка водоема, что даст комплексный эффект: восстановится естественная глубина, улучшится качество воды, создадутся благоприятные условия для водных обитателей, а территория вновь станет привлекательной для горожан.

Другой подход использовали специалисты при реабилитации осенью прошлого года Новоясеневского пруда, расположенного в природно‑историческом парке «Битцевский лес». На протяжении многих лет этот водоем оставался излюбленным местом отдыха жителей района Ясенево, однако постепенно его состояние ухудшилось. Дно покрылось многолетними иловыми отложениями, а береговая линия начала разрушаться. Перед специалистами встала задача не просто очистить пруд, но и вернуть ему функциональность и эстетическую привлекательность.

Сначала из водоема извлекли почти 4000 кубометров иловых масс. Затем приступили к формированию нового ложа: дно отсыпали речным песком и уложили гидроизоляционный слой. Эти меры позволили восстановить оптимальную глубину пруда и снизить риск чрезмерного зарастания водорослями. Следующим шагом стал ремонт береговой полосы протяженностью 322 метра — для укрепления использовали гранитный щебень. Завершающим аккордом станет создание зоны биоплато площадью 646 квадратных метров – летом здесь высадят более 10 тысяч растений.

Системный подход к оздоровлению столичных водоемов реализуется на постоянной основе. Специалисты регулярно проводят обследования, выявляя объекты, нуждающиеся в реабилитации. Ежегодно формируется список водоемов для восстановления — при этом учитываются не только экологические показатели, но и пожелания москвичей.