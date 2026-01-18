Новый мост над МКАД: как изменится транспортно-пешеходная доступность в Коммунарке

Проект планировки территории вблизи метро "Тютчевская" согласован.

В районе Коммунарка появится новый надземный пешеходный переход через МКАД. Соответствующий проект уже утвержден. Градостроительное решение позволит улучшить доступность станции метро «Тютчевская» и сделать перемещение горожан более комфортным.

Проект охватывает территорию площадью 21,19 гектара. Ключевая его часть — сооружение перехода, который интегрируют в существующий вестибюль станции метро. Благодаря этому решению жители получат безопасный, быстрый и удобный путь к подземке, минуя сложные пересечения с автомобильным потоком. Помимо перехода, проект предусматривает масштабное обновление улично‑дорожной сети вблизи станции. Особое внимание уделено реконструкции участков как внешней, так и внутренней стороны МКАД в районе 42‑го километра. Эти меры позволят оптимизировать движение транспорта и пешеходов, снизив нагрузку на существующие магистрали.

Не менее значима и работа по благоустройству территории. В планах — создание современных тротуаров, установка светофоров и модернизация остановочных пунктов городского транспорта. Параллельно пройдет реконструкция инженерных сетей, что повысит надежность коммунальных систем и обеспечит бесперебойную работу новых объектов. Такой комплексный подход гарантирует не только удобство передвижения, но и долгосрочную устойчивость городской инфраструктуры.

Тем временем в другой части столицы — у станции «Лианозово» — уже завершены работы по созданию трех подземных пешеходных переходов. Они проложены через Лианозовский проезд и Дубнинскую улицу, обеспечивая прямую связь с остановочным пунктом МЦД‑1 и станцией метро. Теперь пассажиры могут без лишних пересадок добраться до нужных точек, экономя время на перемещениях.

Существующий подземный переход также подвергся модернизации: там появился дополнительный выход к остановке общественного транспорта со стороны Лианозовского проезда. Важный акцент — адаптация объекта для маломобильных граждан, что делает его доступным для всех категорий москвичей и туристов.

Эти изменения ощутимо повлияли на повседневную жизнь горожан. Жители районов Лианозово, Восточное Дегунино и Дмитровский получили более удобные маршруты до станции «Лианозово» Люблинско‑Дмитровской линии. Пассажиры теперь быстрее пересаживаются между разными видами транспорта, а общая связность территории заметно выросла.