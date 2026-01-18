Спорт рядом с домом: как Москва наращивает сеть физкультурно-оздоровительных комплексов

За 14 лет в столице появилось 22 современных ФОКа с бассейнами и игровыми залами.

Москва активно развивает спортивную инфраструктуру: с 2011 года за счет городского бюджета построили 22 физкультурно‑оздоровительных комплекса (ФОК) общей площадью свыше 102 тысяч квадратных метров. Новые объекты появились в 10 административных округах, сделав занятия спортом доступнее для десятков тысяч горожан.

География строительства охватывает разные районы столицы. Среди них — Алексеевский, Зябликово, Косино‑Ухтомский, Раменки, Крюково, Гольяново, Покровское‑Стрешнево, Чертаново Центральное и другие. Главная задача этих сооружений — обеспечить условия для детских спортивных секций и дать жителям возможность тренироваться неподалеку от дома.

Наибольшая активность в сфере реализации планов спортивного строительства наблюдалась на востоке и юге города: здесь с 2011 года возвели по четыре ФОКа, суммарная площадь которых достигла 35 тысяч квадратных метров. Одним из самых масштабных стал комплекс на улице Николая Старостина — его 50‑метровый бассейн разместился в здании площадью 7,2 тысячи квадратных метров. В Гольяново построили объект с двумя плавательными чашами, дополненный залом для групповых занятий, буфетом, раздевалками и служебными помещениями.

В Северо‑Восточном округе появились три ФОКа, а в Западном, Северо‑Западном, Юго‑Восточном и Юго‑Западном округах — по два комплекса. Отдельные объекты возвели в Зеленограде, а также в северных и центральных районах столицы.

Характерным примером является ФОК «Раменки» в Западном округе. По просьбе местных жителей здесь создали многофункциональный спортивный центр площадью более шести тысяч квадратных метров. Пространство включает два бассейна; два зала для единоборств и специальной физической подготовки; универсальный игровой зал для баскетбола, волейбола, мини‑футбола и тенниса; тренажерный зал. Комплекс расположен в шаговой доступности от жилых домов, что делает его удобным для ежедневных тренировок.

Таким образом, системное строительство ФОКов в Москве решает сразу несколько задач: развивает детский спорт, популяризирует здоровый образ жизни и снижает нагрузку на крупные спортивные объекты. Благодаря распределению комплексов по районам москвичи получают возможность заниматься любимыми видами активности без долгих поездок через город, а юные спортсмены — современные площадки для первых спортивных достижений.