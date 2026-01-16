Новый год без выходных: как ветеринары Москвы помогали питомцам в праздники

От проглоченной мишуры до первых приступов эпилепсии – с чем обращались москвичи в ветклиники в первые дни января.

Новогодние праздники — время радости и веселья, но для ветеринарных врачей они нередко превращаются в период напряженной работы. С 31 декабря по 11 января государственные ветклиники Москвы не прекращали прием: за 12 дней специалисты помогли 12 тысячам четвероногих пациентов. Статистика показала, что интенсивность потока посетителей в зимние каникулы практически не отличалась от будних дней.

Хотя большинство обращений касались привычных проблем, праздничные дни принесли и специфические случаи. Одной из самых распространенных опасностей оказалась декоративная мишура и «дождик». Эти блестящие украшения, привлекающие кошек, нередко становятся причиной тяжелых состояний. Так, в Кунцевской ветклинике спасли кошку Мусю: из‑за проглоченного дождика ее кишечник деформировался, а инородное тело протянулось от пасти до анального отверстия. Хирург успешно провел операцию, и теперь жизнь Муси вне опасности.

Не менее драматичная история произошла в Красногвардейской клинике. Пес Тоша, отпраздновавший одиннадцатый день рождения, пострадал из‑за игрушки‑зайчика: в новогоднюю ночь он отгрыз ему лапку, после чего почувствовал недомогание. К счастью, утром 1 января дежурный ветеринар смогла вызвать у пса рвоту с помощью медикаментов — операция не потребовалась. Громкие взрывы петард в новогодние дни спровоцировали у некоторых животных неврологические расстройства и приступы эпилепсии. Так, в Красногвардейскую клинику обратились владельцы двух питомцев, у которых впервые проявились судороги из‑за испуга.

Кроме того, врачи фиксировали случаи химических ожогов лап — животные наступали на реагенты, которыми обрабатывали улицы. Отравления тоже не обошли стороной, хотя в этом году их было заметно меньше: несколько питомцев страдали от рвоты и диареи после дегустации праздничных угощений.

Праздничные дни оказались насыщенными и для акушеров‑ветеринаров. Практически ежедневно принимались роды и проводились кесаревы сечения. Ярким примером стала история мальтийской болонки Хэгги: 31 декабря ее владелица обратилась в Донскую ветклинику после отказов в других учреждениях. У собаки остановился родовой процесс, ее состояние ухудшалось. Врачи оперативно провели кесарево сечение — под первые залпы новогодних салютов на свет появились четыре щенка.

Интересной особенностью каникул стал рост спроса на стерилизацию. Владельцы использовали длинные выходные, чтобы провести операцию и уделить больше времени питомцу в период восстановления. Кроме того, многие воспользовались паузой в рабочих графиках для плановой профилактики: вакцинации, чипирования, осмотра или диспансеризации.

Сегодня в Москве действует разветвленная сеть государственных ветклиник ГБУ «Мосветобъединение». Записаться на прием можно через портал mos.ru или по телефону контакт‑центра, который работает круглосуточно.