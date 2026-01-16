На месте будущей станции "Серебряный бор" стартовал этап монолитных работ

Строительство нового метро в северо-западной части города повысит комфорт миллиона москвичей.

В районе Хорошево‑Мневники кипит стройка: на площадке будущей станции «Серебряный бор» Рублево‑Архангельской линии московского метрополитена начались монолитные работы. Это важный этап возведения станционного комплекса, который после запуска линии существенно облегчит передвижение жителей сразу семи районов города.

После завершения земляных работ и перемещения гигантского тоннелепроходческого щита «Лилия» строители приступили к формированию основных конструкций. На текущий момент уже уложено свыше 9,5 тысячи кубометров монолитного железобетона — это четверть от общего запланированного объема. Прежде специалистам пришлось разработать колоссальные 200 тысяч кубических метров грунта, чтобы подготовить площадку к дальнейшим этапам.

Параллельно с возведением монолитных конструкций и после их завершения метростроители выполнят ряд ключевых задач:

произведут обратную засыпку объемом 40 тысяч кубических метров;

смонтируют около 600 километров электросетей;

установят порядка 15 тысяч единиц инженерного оборудования.

Технологическая особенность проекта — использование двухпутного способа тоннелестроения. Именно поэтому станция «Серебряный бор» будет иметь две береговые платформы. Сейчас щит «Лилия», ранее проложивший двухпутный тоннель от станции «Бульвар Генерала Карбышева», приступил к новой проходке — на этот раз в направлении «Строгина».

Расположение новой станции метро продумано с учетом потребностей местных жителей. В частности, наземный вестибюль появится на пересечении улиц Живописной и Паршина. Это сделает вход в метро максимально доступным и удобным для горожан.

Запуск Рублево‑Архангельской линии метро — значимое событие для транспортной системы столицы. После открытия линии улучшится транспортное обслуживание около миллиона жителей семи столичных районов: Пресненского, Дорогомилова, Филевского Парка, Щукина, Строгина, Хорошево‑Мневников и Кунцева. Кроме того, станет удобнее добираться до жилых кварталов, возведенных в рамках программы реновации, а также до территорий комплексной застройки.