От бассейна до трамплина: как обновляется спортивная карта Западного округа

За 14 лет город построил в ЗАО 11 крупных объектов для занятий физкультурой.

Западный административный округ Москвы за последние годы серьезно укрепил спортивную инфраструктуру. С 2011 года здесь возвели за счет города 11 сооружений общей площадью свыше 50 тысяч квадратных метров. Новые спорткомплексы, бассейны, футбольные поля и катки дали жителям районов Крылатское, Тропарево‑Никулино, Фили‑Давыдково, Раменки, Кунцево широкие возможности для занятий физкультурой и спортом.

Так, в Крылатском построили четыре объекта суммарной площадью более 12 тысяч квадратных метров. Одним из ключевых стал бассейн на территории Гребного канала. Он включает две чаши: взрослую (25 × 16 м) и детскую (10 × 6 м). Дополнительно обустроили тренажерный зал, сауну, буфет и технические помещения — все, чтобы посетители могли комфортно совмещать плавание с другими видами активности.

В Раменках появилось три спортивных сооружения общей площадью около 10 тысяч квадратных метров. В их числе — четырехэтажный физкультурно‑оздоровительный комплекс, созданный по просьбам местных жителей. Внутри разместились универсальный игровой зал, два бассейна, залы для единоборств и иные функциональные зоны.Еще один важный объект — большой трамплин К‑75, завершенный в 2025 году. Его современные технические характеристики позволяют тренироваться и проводить соревнования круглый год.

В Тропарево‑Никулине возвели два объекта общей площадью 10,7 тысячи квадратных метров. Здесь появились современное футбольное поле и каток, отвечающие актуальным стандартам. В Кунцеве также оборудовали футбольное поле, а в районе Фили‑Давыдково построили многофункциональный комплекс с залом для игровых видов спорта.

Новые сооружения рассчитаны на разный уровень подготовки: они открыты как для профессиональных спортсменов, так и для любителей активного образа жизни. Особое внимание при строительстве уделялось безопасности и комфорту посетителей — использовались качественные материалы и современные инженерные решения.

Таким образом, развитие спортивной инфраструктуры в ЗАО не только расширяет возможности для досуга и тренировок, но и способствует популяризации здорового образа жизни среди москвичей. Разнообразие объектов позволяет жителям округа выбирать занятия по интересам — от плавания и игровых видов спорта до зимних дисциплин — и делает физкультуру доступнее для всех возрастных групп.