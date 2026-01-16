Долина уехала из России Тесты Дранга, Товсик и другие: кто из звезд сменил жилье Игры Сонник

От бассейна до трамплина: как обновляется спортивная карта Западного округа

От бассейна до трамплина: как обновляется спортивная карта Западного округа
142

За 14 лет город построил в ЗАО 11 крупных объектов для занятий физкультурой.

Западный административный округ Москвы за последние годы серьезно укрепил спортивную инфраструктуру. С 2011 года здесь возвели за счет города 11 сооружений общей площадью свыше 50 тысяч квадратных метров. Новые спорткомплексы, бассейны, футбольные поля и катки дали жителям районов Крылатское, Тропарево‑Никулино, Фили‑Давыдково, Раменки, Кунцево широкие возможности для занятий физкультурой и спортом.

Так, в Крылатском построили четыре объекта суммарной площадью более 12 тысяч квадратных метров. Одним из ключевых стал бассейн на территории Гребного канала. Он включает две чаши: взрослую (25 × 16 м) и детскую (10 × 6 м). Дополнительно обустроили тренажерный зал, сауну, буфет и технические помещения — все, чтобы посетители могли комфортно совмещать плавание с другими видами активности.

В Раменках появилось три спортивных сооружения общей площадью около 10 тысяч квадратных метров. В их числе — четырехэтажный физкультурно‑оздоровительный комплекс, созданный по просьбам местных жителей. Внутри разместились универсальный игровой зал, два бассейна, залы для единоборств и иные функциональные зоны.Еще один важный объект — большой трамплин К‑75, завершенный в 2025 году. Его современные технические характеристики позволяют тренироваться и проводить соревнования круглый год.

В Тропарево‑Никулине возвели два объекта общей площадью 10,7 тысячи квадратных метров. Здесь появились современное футбольное поле и каток, отвечающие актуальным стандартам. В Кунцеве также оборудовали футбольное поле, а в районе Фили‑Давыдково построили многофункциональный комплекс с залом для игровых видов спорта.

Новые сооружения рассчитаны на разный уровень подготовки: они открыты как для профессиональных спортсменов, так и для любителей активного образа жизни. Особое внимание при строительстве уделялось безопасности и комфорту посетителей — использовались качественные материалы и современные инженерные решения.

Таким образом, развитие спортивной инфраструктуры в ЗАО не только расширяет возможности для досуга и тренировок, но и способствует популяризации здорового образа жизни среди москвичей. Разнообразие объектов позволяет жителям округа выбирать занятия по интересам — от плавания и игровых видов спорта до зимних дисциплин — и делает физкультуру доступнее для всех возрастных групп.

Шоу-бизнес в Telegram

16 января 2026, 13:01
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Новый год без выходных: как ветеринары Москвы помогали питомцам в праздники

Новый год без выходных: как ветеринары Москвы помогали питомцам в праздники
От проглоченной мишуры до первых приступов эпилепсии – с чем обращались москвичи в ветклиники в первые дни января. Новогодние праздники — время радости и веселья, но для ветеринарных врачей они нередко превращаются в период напряженной работы.

На месте будущей станции "Серебряный бор" стартовал этап монолитных работ

На месте будущей станции "Серебряный бор" стартовал этап монолитных работ
Строительство нового метро в северо-западной части города повысит комфорт миллиона москвичей. В районе Хорошево‑Мневники кипит стройка: на площадке будущей станции «Серебряный бор» Рублево‑Архангельской линии московского метрополитена начались монолитные работы.

Каток на ВДНХ: как создают и поддерживают идеальное ледовое покрытие

Каток на ВДНХ: как создают и поддерживают идеальное ледовое покрытие
За кулисами популярного зимнего развлечения – современные технологии и кропотливый труд команды профессионалов. Каток на ВДНХ по праву считается одним из самых внушительных в Москве: его ледяная гладь простирается на более чем 20 тысяч квадратных метров.

В Москве отремонтировали еще 27 зданий с филенками

В Москве отремонтировали еще 27 зданий с филенками
Как проходит реставрация декоративных элементов фасадов в рамках программы капремонта. Столичные мастера продолжают возвращать к жизни архитектурные детали, придающие зданиям неповторимый облик.

Панда Катюша получит новый дом: в Московском зоопарке строят уникальный вольерный комплекс

Панда Катюша получит новый дом: в Московском зоопарке строят уникальный вольерный комплекс
Для первой российской панды создают идеальные условия, максимально приближенные к естественной среде обитания. В Московском зоопарке кипит работа: на старой территории, в зоне «Круг катания», возводят уникальный вольерный комплекс для панды Катюши.

