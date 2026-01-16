Каток на ВДНХ: как создают и поддерживают идеальное ледовое покрытие

За кулисами популярного зимнего развлечения – современные технологии и кропотливый труд команды профессионалов.

Каток на ВДНХ по праву считается одним из самых внушительных в Москве: его ледяная гладь простирается на более чем 20 тысяч квадратных метров. Чтобы это пространство оставалось безопасным и комфортным для посетителей в течение всего сезона, требуется слаженная работа техники и человека: за поддержание льда на ВДНХ отвечает внушительная команда из 51 сотрудника.

Процесс рождения катка начинается задолго до первых морозов. Сперва специалисты тщательно выравнивают площадку, засыпая ее песком. Следующий шаг — укладка полиэтиленовой пленки, которая служит защитным барьером. Поверх нее монтируют систему охлаждения: гибкие айс‑маты и сеть трубопроводов общей протяженностью свыше 500 километров. Именно по этим трубам в течение сезона циркулирует хладоноситель, поддерживающий нужную температуру.

Когда основа готова, наступает этап намораживания льда. Мастера действуют поэтапно, нанося слои с учетом особенностей рельефа Главной аллеи. К открытию сезона толщина ледяного покрова достигает 10–20 сантиметров. На это уходит две недели круглосуточной работы: за данный период выполняется порядка 450 заливок, а общий объем использованной воды превышает четыре миллиона литров. За процесс заморозки отвечают 11 холодильных установок (чиллеров), равномерно распределенных вдоль периметра катка.

После каждого сеанса катания начинается цикл восстановительных работ. У краев дорожек действует бортоподрезная машина — она аккуратно выравнивает поверхность. В центральной зоне работают многофункциональные комбайны (на катке их пять), которые выполняют сразу три операции: удаляют верхний рыхлый слой льда, собирают срезанный материал и заливают новый слой с использованием горячей воды (около 80°C). Благодаря высокой температуре жидкость проникает в мельчайшие трещины и сколы, обеспечивая монолитность покрытия.

Дневной график обслуживания жестко ограничен: за двухчасовой перерыв между сеансами техника должна успеть обработать всю площадь. Основные работы по наращиванию льда проводятся ночью — они требуют больше времени и внимания. В зависимости от погоды подход меняется. В снежные дни ограничиваются подрезкой льда, а в ясную погоду совмещают ее с дополнительным намораживанием.

Метеорологическая сводка является важным фактором при обслуживании катка. Специалисты анализируют прогноз и на его основе корректируют температуру заморозки через оборудование чиллеров. Такой подход позволяет сохранять идеальную структуру льда при колебаниях температуры от −25 °C до +10 °C.

Таким образом, безупречное состояние катка — это симбиоз передовых технологий и профессионального мастерства. Благодаря продуманной организации процессов и вниманию к деталям посетители ВДНХ получают возможность наслаждаться зимними прогулками на коньках в любых погодных условиях.