В Москве отремонтировали еще 27 зданий с филенками

Как проходит реставрация декоративных элементов фасадов в рамках программы капремонта.

Столичные мастера продолжают возвращать к жизни архитектурные детали, придающие зданиям неповторимый облик. В 2025 году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обновили 27 домов с филенками — декоративными углублениями, которые создают игру светотени и подчеркивают индивидуальность фасадов. Работы прошли в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда.

Одним из отремонтированных объектов стал дом 36 на 1‑й Брестской улице. Это пятиэтажное здание 1902 года, выстроенное в неоклассическом стиле, привлекает взгляд пилястрами, наличниками, лучковыми перемычками и венчающим карнизом. Реставрация началась с очистки фасада и восстановления штукатурного слоя. Мастера поправили кирпичную кладку, обработали уязвимые участки антисептиком, обновили архитектурные элементы. Финальным штрихом стало окрашивание в оттенок «светлая слоновая кость», ремонт откосов и замена водосточных труб.

Не менее впечатляющий результат достигнут на 1‑й Тверской‑Ямской улице, где отремонтирован дом 11. Восьмиэтажное здание 1940 года, созданное для сотрудников НКВД архитекторами Анатолием Мезьером, Лазарем Чериковером и Константином Ивановым, отличается выразительными эркерами с филенками и барельефами. Рустованная нижняя часть и карниз с модильонами придают ему монументальность. При ремонте особое внимание уделили сохранению исторического облика: поверхности расчистили, обновили штукатурку, нанесли антигрибковый состав. Фасад обрел прежние тона — «белая пшеничная мука» и «белый марципан», а цоколь, входные группы и водосточная система были полностью обновлены.

На Арбате преобразился дом в Панфиловском переулке (дом 1/16, строение 1). Это пятиэтажное строение 1946 года сочетает черты конструктивизма, неоклассицизма и модерна: рустованный нижний этаж, эркеры с щипковыми завершениями, филенки с иониками. Реставраторы тщательно расчистили стены, восстановили кирпичную кладку и штукатурку, уделив особое внимание декоративным деталям. Фасад получил новую жизнь в цветах «бежевый сандал» и «сигнальный белый», а завершающие штрихи — ремонт входных групп и водосточной системы — придали зданию законченный вид.

Каждый объект требовал индивидуального подхода: для них разрабатывали уникальные проекты, подбирали современные отечественные материалы и технологии, позволяющие сохранить историческую достоверность. Всего с 2015 года в Москве отремонтировали около 350 домов с филенками.