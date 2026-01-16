Панда Катюша получит новый дом: в Московском зоопарке строят уникальный вольерный комплекс

Для первой российской панды создают идеальные условия, максимально приближенные к естественной среде обитания.

В Московском зоопарке кипит работа: на старой территории, в зоне «Круг катания», возводят уникальный вольерный комплекс для панды Катюши. Напомним, она стала первым детенышем большой панды, появившимся на свет в России в рамках международной программы сотрудничества с КНР, а имя ей дали активные москвичи.

Новый дом для юной обитательницы зоопарка будет представлять собой двухуровневое здание площадью свыше двух тысяч квадратных метров. Основная часть — около 1 700 квадратных метров на первом этаже — отведена под просторные внутренние и уличные вольеры. Их обустроят так, чтобы максимально воссоздать естественную среду обитания панд — живописные леса китайской провинции Сычуань.

В вольерах установят надежные конструкции для лазания — они позволят Катюше проявлять природную активность. Водоемы подойдут для игр и охлаждения в жаркие дни, а современные системы климат‑контроля смогут круглосуточно поддерживать оптимальную температуру и влажность воздуха. Помимо демонстрационных зон, где посетители смогут наблюдать за жизнью панды, в комплексе оборудуют изолированные помещения. Здесь Катюша сможет уединиться для отдыха, пройти тренинги и, в будущем, вырастить потомство.

Инженеры и зоологи позаботились о том, чтобы комплекс соответствовал передовым международным стандартам содержания панд. В нем разместят современную кормокухню, холодильные камеры для хранения бамбука — основного рациона панд, системы водоподготовки, оборудование для видеонаблюдения в режиме 24/7. А еще там предусмотрена мастерская по изготовлению игрушек. Киперы будут вручную создавать разнообразные предметы, призванные обогатить среду обитания Катюши и стимулировать ее естественное поведение.

Данный вольерный комплекс — не просто новое жилище для панды. Он станет символом успешного сотрудничества России и Китая в области охраны редких видов, а также примером того, как можно сочетать заботу о животных с созданием привлекательного пространства для посетителей. Уже скоро гости Московского зоопарка смогут увидеть Катюшу в ее новом, продуманном до мелочей доме.