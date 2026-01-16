Кубок чемпионов по сноуборду в Москве: Воробьевы горы ждут звезд зимнего экстрима

Жители и гости столицы смогут увидеть зрелищный параллельный слалом в исполнении лучших спортсменов.

В середине января Москва превратится в эпицентр мирового сноубординга: 17 января на горнолыжном комплексе «Воробьевы горы» (улица Косыгина, дом 28) пройдет Кубок чемпионов по сноуборду в дисциплине «параллельный слалом». Таким образом столица вновь подтвердит статус площадки для крупных спортивных событий, собрав на одной трассе лучших райдеров России и зарубежья.

Параллельный слалом по праву считается одной из самых захватывающих дисциплин в сноуборде: два спортсмена одновременно преодолевают идентичные трассы, что создает невероятную динамику и держит в напряжении до самого финиша. Скорость, точность и мастерство — вот что определит победителей этого зрелищного состязания. Ожидается, что за награды поборются свыше 70 спортсменов. Российскую команду представят не только члены национальной сборной, но и сильнейшие райдеры из регионов. Международную конкуренцию им составят представители Ирана, Казахстана и Японии. Среди участников — атлеты с внушительным багажом побед на всероссийских и мировых турнирах, что обещает высокий уровень соперничества и яркие выступления.

Мероприятие на Воробьевых горах выйдет за рамки чисто спортивного события, превратившись в настоящий зимний фестиваль. Гости смогут не просто наблюдать за состязаниями с трибун, но и окунуться в праздничную атмосферу: для посетителей подготовили разнообразные активности, позволяющие прочувствовать дух экстремального спорта. Чтобы стать свидетелем захватывающих заездов, достаточно получить бесплатный билет — для этого потребуется пройти регистрацию. Подробная информация о мероприятии размещена на официальном сайте.

Добраться до трибун можно по Воробьевской набережной либо с помощью московской канатной дороги от станций «Лужники» или «Воробьевы горы».

Кубок чемпионов по сноуборду — это не только шанс увидеть мастерство лучших райдеров планеты, но и возможность провести субботний зимний день в атмосфере азарта, драйва и праздничного настроения. Москва вновь открывает свои склоны для тех, кто ценит красоту зимнего спорта и дух соперничества.