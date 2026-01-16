От повседневных путепроводов до архитектурных шедевров: Москва отремонтировала 55 мостов за год

Долина уехала из России Тесты Дранга, Товсик и другие: кто из звезд сменил жилье Игры Сонник

Топ новостей недели

Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочериПугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток?

Лента новостей

Пятница 16 января

12:22В Москве отремонтировали еще 27 зданий с филенками 12:03Как победить старость за один прием пищи: найден секретный способ остановить износ организма 11:13"Это уже не ваше добро": Лариса Долина не может забрать вещи из проданной квартиры 10:31Панда Катюша получит новый дом: в Московском зоопарке строят уникальный вольерный комплекс 10:24Ксения Бородина набросилась на известного врача после слов об изменах мужа 10:13Кубок чемпионов по сноуборду в Москве: Воробьевы горы ждут звезд зимнего экстрима 09:56От повседневных путепроводов до архитектурных шедевров: Москва отремонтировала 55 мостов за год 09:34Названы главные ошибки, которые могут испортить ваш день с самого утра 08:20Фараоны, мрамор и миллиард рублей: Собчак впервые показала, как живет в самом загадочном доме Москвы 06:56ТЕСТ "Французские духи или бритва с плавающими ножами": угадайте советский фильм по новогоднему подарку 03:14Вес на месте, а сил нет: врач раскрыла, почему после 60 организм перестает сжигать лишние калории 00:47Все исчезнет в один миг: что ни в коем случае нельзя говорить 16 января, чтобы не лишиться самого дорого 22:01Известие о трагическом уходе больно ударило по Урганту: Несколько раз плакал 20:15Тест: угадайте советские фильмы по кадру со съемочной площадки 19:13Упертая Долина разом отвернула от себя многих сторонников: Решения суда необходимо соблюдать 18:46Когда в Москве прекратятся снегопад и морозы – ответили синоптики 16:56Боня внезапно завалила дочь роскошными подарками после возмущений ее тратами 15:38Ковальчук бросилась спасать попавшего в скандал Чумакова: Леша немножко не так сказал 14:12Оголившаяся Волочкова упала на колени перед народом 13:28Рекордные 79 ночей и миллиард долларов: возвращение BTS перепишет мировую историю музыки 12:41"Долина с душком теперь": как в сети отреагировали на внезапный перенос юбилейного концерта певицы в Петербурге 12:38Зимние выходные в столичных парках: куда отправиться 17–18 января 12:10Сила в движении: "Московское долголетие" открывает двери в мир единоборств 11:58Северный речной вокзал приглашает посетить ледяной городок 11:41В Раменках обустроят открытое общественное пространство с зеркальным лабиринтом 11:39Неожиданное открытие: какому знаку зодиака в конце января придется сильно удивляться 10:27"Полная непонятка": Лоза признался в беспомощности перед странными знаками после премьеры новой песни 10:14Возрождение жемчужины старины: на Пятницкой улице отреставрировали особняк XVIII века 09:32Новый год в больничных палатах: в госпитальных школах устроили праздник для детей 09:21Крадете у себя годы жизни: доктор Мясников раскрыл пугающую правду о популярных таблетках 08:19Пять дней на сборы: Ларисе Долиной предъявили жесткое требование 06:04ТЕСТ "День граненого стакана" и другие мифы: угадайте, какие праздники на самом деле отмечали в СССР 03:35Секс под принуждением и побои в особняке: какие жуткие тайны Иглесиаса вышли наружу 00:55Магнит для везения и богатства: как провести 15 января, чтобы счастье навсегда осталось в вашем доме 21:36Тест: угадайте знаковые советские фильмы по фрагменту афиши 20:27Бузова высказалась о свадьбе с известным на всю Россию артистом: Люблю 19:4145 лет назад на экраны вышла комедия Олега Ефремова "Старый Новый год" – шедевр советского кино 18:17Получит ли оскандалившаяся Долина "Золотой граммофон"? – ответил известный продюсер 16:45У налоговой появились серьезные вопросы к Собчак: обнаружен огромный долг 15:59Суд вынес решение о судьбе недвижимости уехавшей из России Пугачевой 15:40Погода под контролем: как Москва готовится к зимним капризам стихии 14:34Московский зоопарк запустил познавательную викторину о белых медведях 14:00"Зима в Москве" превратила столичные парки в центры новогоднего волшебства 13:42Москва приглашает открыть тайны старинных усадеб и городских улиц 13:32Заговорившая об уходе из балета Волочкова сделала громкое заявление 13:21Четыре вантовых моста изменят облик столицы к 2028 году 13:00В парке "Яуза" пройдет патриотическая акция 11:42В ТиНАО построили 34 образовательных объекта за два года 11:26"Я была бы не против постельных сцен": Ольга Бузова сделала откровенное признание перед большой премьерой 10:58Собянин рассказал, какие медицинские объекты построят в Москве
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

От повседневных путепроводов до архитектурных шедевров: Москва отремонтировала 55 мостов за год

От повседневных путепроводов до архитектурных шедевров: Москва отремонтировала 55 мостов за год
186

Обновление конструкций повышает безопасность и комфорт горожан и поддерживает эстетический облик столицы.

В 2025 году столичные специалисты городского хозяйства продемонстрировали впечатляющие результаты в сфере содержания мостовых сооружений. Они провели ремонт 55 объектов, среди которых были как ключевые транспортные артерии города с оживленным движением, так и памятники инженерного искусства, требующие особого подхода.

Большая часть работ пришлась на текущий ремонт: 46 сооружений обновили с заменой ключевых элементов. Мастера заменили деформационные швы, восстановили гидроизоляцию, обновили барьерные ограждения, шумо‑ и грязезащитные экраны. Кроме того, специалисты привели в порядок фасадные поверхности и модернизировали подъемное оборудование.

Отдельные объекты получили масштабное обновление. На Кутузовской развязке установили новые шумозащитные экраны и отремонтировали ограждения. Эстакада на Дмитровском шоссе за МКАД обрела надежную гидроизоляцию. Особого внимания потребовал Крымский автодорожный мост: здесь заменили свыше тысячи погонных метров деформационных швов — это самый крупный объем подобных работ за год.

Не остались без заботы и пешеходные маршруты. Три моста через озеро Бездонное в парке «Серебряный бор» прошли капитальный ремонт: специалисты обновили несущие железобетонные конструкции, мостовое полотно и перильные ограждения. Благоустройство прилегающей территории завершило преображение пространства, сделав его удобным для прогулок.

Особой строкой в списке отремонтированных объектов значится Ростокинский акведук — памятник культурного наследия федерального значения. Мастера не просто восстановили его функциональность, но и бережно вернули исторический облик: отреставрировали архитектурные элементы, сохранив дух эпохи.

Среди сооружений, где в прошлом году завершился капремонт, стоит отметить также путепровод «Владычино‑Крутицы», «Коксогазовый МКАД»;«Косино МКАД», автодорожный мост «Сколковский, 3‑й километр», эстакада «Варшавская МКАД».

Важной частью работ стала замена деформационных швов на шести мостовых сооружениях. Эта мера необходима из‑за износа металлических конструкций: интенсивное движение и резкие перепады температур приводят к образованию неровностей на дорожном полотне. Специалисты последовательно разбирают старые швы, монтируют новые, армируют и бетонируют переходные зоны. При этом движение транспорта не прекращается — работы ведутся с временным перекрытием лишь одной полосы. За год мастера обновили свыше 1 300 погонных метров швов на таких объектах, как эстакады «Варшавская МКАД», «Жулебинская» и «Чурская», путепровод на Рябиновой улице, Крымский мост и Лужнецкий метромост. Эти меры не только повышают комфорт водителей, но и существенно влияют на безопасность дорожного движения.

С 2011 года на всех без исключения инженерных объектах столицы проведены различные виды работ, что позволило не только продлить срок безопасной эксплуатации сооружений, но и сохранить архитектурное наследие города.

Шоу-бизнес в Telegram

16 января 2026, 09:56
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

В Москве отремонтировали еще 27 зданий с филенками

В Москве отремонтировали еще 27 зданий с филенками
Как проходит реставрация декоративных элементов фасадов в рамках программы капремонта. Столичные мастера продолжают возвращать к жизни архитектурные детали, придающие зданиям неповторимый облик.

Панда Катюша получит новый дом: в Московском зоопарке строят уникальный вольерный комплекс

Панда Катюша получит новый дом: в Московском зоопарке строят уникальный вольерный комплекс
Для первой российской панды создают идеальные условия, максимально приближенные к естественной среде обитания. В Московском зоопарке кипит работа: на старой территории, в зоне «Круг катания», возводят уникальный вольерный комплекс для панды Катюши.

Кубок чемпионов по сноуборду в Москве: Воробьевы горы ждут звезд зимнего экстрима

Кубок чемпионов по сноуборду в Москве: Воробьевы горы ждут звезд зимнего экстрима
Жители и гости столицы смогут увидеть зрелищный параллельный слалом в исполнении лучших спортсменов. В середине января Москва превратится в эпицентр мирового сноубординга: 17 января на горнолыжном комплексе «Воробьевы горы» (улица Косыгина, дом 28) пройдет Кубок чемпионов по сноуборду в дисциплине «параллельный слалом».

Зимние выходные в столичных парках: куда отправиться 17–18 января

Зимние выходные в столичных парках: куда отправиться 17–18 января
Мероприятия подойдут для всей семьи. Столичные парки подготовили насыщенную программу на выходные 17–18 января.

Сила в движении: "Московское долголетие" открывает двери в мир единоборств

Сила в движении: "Московское долголетие" открывает двери в мир единоборств
Боевые искусства могут стать отличным источником энергии и новых возможностей для горожан старшего поколения. Проект «Московское долголетие» расширяет горизонты активного образа жизни — теперь его участники могут приобщиться к миру боевых искусств.

Выбор читателей

15/01ЧтвКрадете у себя годы жизни: доктор Мясников раскрыл пугающую правду о популярных таблетках 14/01СрдСуд вынес решение о судьбе недвижимости уехавшей из России Пугачевой 14/01СрдБузова высказалась о свадьбе с известным на всю Россию артистом: Люблю 14/01СрдПолучит ли оскандалившаяся Долина "Золотой граммофон"? – ответил известный продюсер 14/01СрдУ налоговой появились серьезные вопросы к Собчак: обнаружен огромный долг 15/01ЧтвКовальчук бросилась спасать попавшего в скандал Чумакова: Леша немножко не так сказал