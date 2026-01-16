От повседневных путепроводов до архитектурных шедевров: Москва отремонтировала 55 мостов за год

Обновление конструкций повышает безопасность и комфорт горожан и поддерживает эстетический облик столицы.

В 2025 году столичные специалисты городского хозяйства продемонстрировали впечатляющие результаты в сфере содержания мостовых сооружений. Они провели ремонт 55 объектов, среди которых были как ключевые транспортные артерии города с оживленным движением, так и памятники инженерного искусства, требующие особого подхода.

Большая часть работ пришлась на текущий ремонт: 46 сооружений обновили с заменой ключевых элементов. Мастера заменили деформационные швы, восстановили гидроизоляцию, обновили барьерные ограждения, шумо‑ и грязезащитные экраны. Кроме того, специалисты привели в порядок фасадные поверхности и модернизировали подъемное оборудование.

Отдельные объекты получили масштабное обновление. На Кутузовской развязке установили новые шумозащитные экраны и отремонтировали ограждения. Эстакада на Дмитровском шоссе за МКАД обрела надежную гидроизоляцию. Особого внимания потребовал Крымский автодорожный мост: здесь заменили свыше тысячи погонных метров деформационных швов — это самый крупный объем подобных работ за год.

Не остались без заботы и пешеходные маршруты. Три моста через озеро Бездонное в парке «Серебряный бор» прошли капитальный ремонт: специалисты обновили несущие железобетонные конструкции, мостовое полотно и перильные ограждения. Благоустройство прилегающей территории завершило преображение пространства, сделав его удобным для прогулок.

Особой строкой в списке отремонтированных объектов значится Ростокинский акведук — памятник культурного наследия федерального значения. Мастера не просто восстановили его функциональность, но и бережно вернули исторический облик: отреставрировали архитектурные элементы, сохранив дух эпохи.

Среди сооружений, где в прошлом году завершился капремонт, стоит отметить также путепровод «Владычино‑Крутицы», «Коксогазовый МКАД»;«Косино МКАД», автодорожный мост «Сколковский, 3‑й километр», эстакада «Варшавская МКАД».

Важной частью работ стала замена деформационных швов на шести мостовых сооружениях. Эта мера необходима из‑за износа металлических конструкций: интенсивное движение и резкие перепады температур приводят к образованию неровностей на дорожном полотне. Специалисты последовательно разбирают старые швы, монтируют новые, армируют и бетонируют переходные зоны. При этом движение транспорта не прекращается — работы ведутся с временным перекрытием лишь одной полосы. За год мастера обновили свыше 1 300 погонных метров швов на таких объектах, как эстакады «Варшавская МКАД», «Жулебинская» и «Чурская», путепровод на Рябиновой улице, Крымский мост и Лужнецкий метромост. Эти меры не только повышают комфорт водителей, но и существенно влияют на безопасность дорожного движения.

С 2011 года на всех без исключения инженерных объектах столицы проведены различные виды работ, что позволило не только продлить срок безопасной эксплуатации сооружений, но и сохранить архитектурное наследие города.