Пятница 16 января

Пятница 16 января

09:32Новый год в больничных палатах: в госпитальных школах устроили праздник для детей

12:38Зимние выходные в столичных парках: куда отправиться 17–18 января

12:10Сила в движении: "Московское долголетие" открывает двери в мир единоборств

11:58Северный речной вокзал приглашает посетить ледяной городок

11:41В Раменках обустроят открытое общественное пространство с зеркальным лабиринтом

10:14Возрождение жемчужины старины: на Пятницкой улице отреставрировали особняк XVIII века
Новый год в больничных палатах: в госпитальных школах устроили праздник для детей

Новый год в больничных палатах: в госпитальных школах устроили праздник для детей
33

Театральные постановки, встречи со звездами и волшебство праздника организовали педагоги для ребят, проходящих длительное лечение.

Для детей, которые вынуждены встречать Новый год в больницах, столичные госпитальные школы устроили настоящий праздник. Более полутора тысяч юных пациентов окунулись в атмосферу сказки: педагоги подготовили для них спектакли, мастер‑классы и яркие представления, подарив ощущение волшебства и тепла в праздничные дни.

Учителя превратились в актеров и режиссеров, сочиняя для каждой больницы особенный сценарий. В Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н. Н. Блохина юные зрители увидели мюзикл «Полярный экспресс», а в Научно‑исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии (Клинике доктора Рошаля) показали спектакль с использованием виртуальных технологий.

За кулисами этих представлений — кропотливая работа педагогов. Они заранее продумывают образы и сценарии, учитывая особенности пространства и состояние детей. При этом учителя, которые весь год объясняют школьникам математику, географию и литературу, с легкостью перевоплощаются в сказочных героев, даря ребятам минуты искренней радости и отвлечения от больничных будней.

Традиционно к детям приходят гости из мира спорта, науки и общественной жизни. В Национальном медицинском исследовательском центре имени Дмитрия Рогачева юных пациентов навестили баскетболистки Мария Крымова и Евгения Фролкина. Спортсменки провели для ребят веселую разминку, поделились секретами мастерства и устроили автограф‑сессию, оставив у детей яркие впечатления и памятные снимки. Так, в больничных стенах рождается особое чудо: праздники случаются даже в самые непростые дни, помогая детям верить в лучшее и находить силы для выздоровления, при этом учеба не прерывается.

История госпитальных школ в Москве началась в 2014 году с открытия первого такого учреждения на базе Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева и Российской детской клинической больницы. За прошедшее время уникальная модель развилась в масштабную сеть: сегодня подобные школы работают в 13 медицинских центрах Москвы и Московской области, а также представлены более чем в 40 регионах России и странах СНГ.

15 января 2026, 09:32
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Зимние выходные в столичных парках: куда отправиться 17–18 января

Зимние выходные в столичных парках: куда отправиться 17–18 января
Мероприятия подойдут для всей семьи. Столичные парки подготовили насыщенную программу на выходные 17–18 января.

Сила в движении: "Московское долголетие" открывает двери в мир единоборств

Сила в движении: "Московское долголетие" открывает двери в мир единоборств
Боевые искусства могут стать отличным источником энергии и новых возможностей для горожан старшего поколения. Проект «Московское долголетие» расширяет горизонты активного образа жизни — теперь его участники могут приобщиться к миру боевых искусств.

Северный речной вокзал приглашает посетить ледяной городок

Северный речной вокзал приглашает посетить ледяной городок
Планируется, что зимние развлечения будут доступны до конца сезона. Северный речной вокзал этой зимой предлагает массу разнообразных развлечений.

В Раменках обустроят открытое общественное пространство с зеркальным лабиринтом

В Раменках обустроят открытое общественное пространство с зеркальным лабиринтом
При создании проекта архитекторы вдохновлялись природным ландшафтом. На западе Москвы, в районе Раменки, вскоре появится необычное общественное пространство, где городская среда органично сольется с природными мотивами.

Возрождение жемчужины старины: на Пятницкой улице отреставрировали особняк XVIII века

Возрождение жемчужины старины: на Пятницкой улице отреставрировали особняк XVIII века
Памятник архитектуры в Замоскворечье обрел былую красоту. В центре столицы завершилась реставрация усадебного дома на Пятницкой улице, дом 67.

