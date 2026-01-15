Новый год в больничных палатах: в госпитальных школах устроили праздник для детей

Театральные постановки, встречи со звездами и волшебство праздника организовали педагоги для ребят, проходящих длительное лечение.

Для детей, которые вынуждены встречать Новый год в больницах, столичные госпитальные школы устроили настоящий праздник. Более полутора тысяч юных пациентов окунулись в атмосферу сказки: педагоги подготовили для них спектакли, мастер‑классы и яркие представления, подарив ощущение волшебства и тепла в праздничные дни.

Учителя превратились в актеров и режиссеров, сочиняя для каждой больницы особенный сценарий. В Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н. Н. Блохина юные зрители увидели мюзикл «Полярный экспресс», а в Научно‑исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии (Клинике доктора Рошаля) показали спектакль с использованием виртуальных технологий.

За кулисами этих представлений — кропотливая работа педагогов. Они заранее продумывают образы и сценарии, учитывая особенности пространства и состояние детей. При этом учителя, которые весь год объясняют школьникам математику, географию и литературу, с легкостью перевоплощаются в сказочных героев, даря ребятам минуты искренней радости и отвлечения от больничных будней.

Традиционно к детям приходят гости из мира спорта, науки и общественной жизни. В Национальном медицинском исследовательском центре имени Дмитрия Рогачева юных пациентов навестили баскетболистки Мария Крымова и Евгения Фролкина. Спортсменки провели для ребят веселую разминку, поделились секретами мастерства и устроили автограф‑сессию, оставив у детей яркие впечатления и памятные снимки. Так, в больничных стенах рождается особое чудо: праздники случаются даже в самые непростые дни, помогая детям верить в лучшее и находить силы для выздоровления, при этом учеба не прерывается.

История госпитальных школ в Москве началась в 2014 году с открытия первого такого учреждения на базе Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева и Российской детской клинической больницы. За прошедшее время уникальная модель развилась в масштабную сеть: сегодня подобные школы работают в 13 медицинских центрах Москвы и Московской области, а также представлены более чем в 40 регионах России и странах СНГ.