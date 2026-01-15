Зимние выходные в столичных парках: куда отправиться 17–18 января

Мероприятия подойдут для всей семьи.

Столичные парки подготовили насыщенную программу на выходные 17–18 января. Гостей ждут творческие мастер‑классы, танцевальные программы, спортивные занятия и познавательные мероприятия — каждый найдет развлечение по душе. Участие в большинстве активностей свободное, для некоторых требуется предварительная регистрация.

Утро субботы, 17 января, в «Терлецкой дубраве» начнется с мастер‑класса «Полярная сова» (11:00–14:00, павильон «Лекторий»). Участники создадут оригинальную картину, сочетая рисование и аппликацию. В Лианозовском парке с 14:00 до 15:00 на танцевальной площадке пройдет детская дискотека «Малыши в ритме». Юных гостей ждут зажигательные мелодии и веселые танцы.

Тем, кто любит живопись, стоит заглянуть в центр «Северное сияние» парка «Северное Тушино». С 14:00 до 16:00 пройдет мастер‑класс «Зимний фонарик» из цикла «Волшебные краски». Гости освоят акварельную технику и лессировку. Мероприятие рассчитано на участников от шести лет. В детском парке имени Н. Н. Прямикова с 12:00 до 13:00 состоится мастер‑класс по созданию магнита «Шапочка». Далее гостей ждут подвижные игры под зимнюю музыку и интерактивная программа с загадками и ребусами. В Измайловском парке в 16:00 покажут детский интерактивный спектакль «Василиса Премудрая, или Ква‑ква‑караул!». В это же время в выставочном павильоне пройдет лекция «Зима в русской литературе — от народных сказок до классики».

В воскресенье, 18 января, парк «Северное Тушино» приглашает на экологическую программу. В 13:00 в павильоне «Клуб развития и творчества» откроется экомастерская по изготовлению съедобных кормушек для птиц. А в 14:00 начнется занятие «Юный эколог», посвященное Дню зимующих птиц. В павильоне «Лекторий» «Терлецкой дубравы» с 13:00 до 14:00 состоится занятие «Гимнастика мозга». Участники освоят упражнения для улучшения концентрации внимания. Любители истории могут присоединиться к экскурсии по саду «Эрмитаж» в 13:00. Встреча у главного входа (с улицы Каретный Ряд), возле фонтана. Программа рассчитана на гостей от шести лет, требуется предварительная регистрация.

Кроме этого, в ночь на 19 января парк «Северное Тушино» и музей‑заповедник «Царицыно» станут площадками для традиционного крещенского купания. На пляже парка «Северное Тушино» организуют майну на Химкинском водохранилище. Для участников будут работать пункты обогрева и теплые раздевалки.