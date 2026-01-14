Погода под контролем: как Москва готовится к зимним капризам стихии

Долина уехала из России Тесты Дранга, Товсик и другие: кто из звезд сменил жилье Игры Сонник

Среда 14 января

15:59Суд вынес решение о судьбе недвижимости уехавшей из России Пугачевой 15:40Погода под контролем: как Москва готовится к зимним капризам стихии 14:34Московский зоопарк запустил познавательную викторину о белых медведях 14:00"Зима в Москве" превратила столичные парки в центры новогоднего волшебства 13:42Москва приглашает открыть тайны старинных усадеб и городских улиц 13:32Заговорившая об уходе из балета Волочкова сделала громкое заявление 13:21Четыре вантовых моста изменят облик столицы к 2028 году 13:00В парке "Яуза" пройдет патриотическая акция 11:42В ТиНАО построили 34 образовательных объекта за два года 11:26"Я была бы не против постельных сцен": Ольга Бузова сделала откровенное признание перед большой премьерой 10:58Собянин рассказал, какие медицинские объекты построят в Москве 10:47Жители столицы дарят животным комфортную жизнь с помощью сервиса "Моспитомец" 10:27Ночной кошмар на темной трассе: Эвелина Бледанс попала в серьезное ДТП во время ледяного шторма 09:32Путь к деменции начинается с челюсти: какой симптом во рту прямо указывает на угрозу для памяти 08:25Не смейте прятать это в коробки: 7 новогодних вещей, которые сделают ваш дом стильным круглый год 06:19ТЕСТ "Помните только припев?": узнаете ли вы советский шлягер по одной первой строчке? 03:14Работают без лишних обещаний: врач назвала аптечные мази, которые реально помогают 00:04"Вынесете счастье за порог": роковая ошибка на Старый Новый год, которая может разрушить ваше будущее 20:42Тест: говорила ли Тося из советского фильма "Девчата" эти фразы? 19:35Пара отменила свадьбу ради спасения любимой собаки – самая трогательная история дня 18:44Столкнувшаяся с разочарованием после родов Муцениеце вынуждена решительно действовать 17:23Россиянам рассказали о рухнувших ценах на туры в теплую курортную страну 16:01Малахов публично проговорился о воздержании Киркорова: Берет паузу 15:51Вода, свет и комфорт: итоги благоустройства столичных набережных в 2025 году 15:08Зимние тропы столицы: куда отправиться на прогулку в выходной 14:31ТЕСТ "Огласите весь список, пожалуйста": узнаете ли вы советский шедевр по одной фразе о работе? 13:27"Мелкая месть": Штурм раскрыла, за что Долина наказала покупателей своей квартиры 12:39Раскладушка в пустом доме и право голоса в раздевалке: Алексей Ягудин раскрыл тайну своего побега из семьи 11:54Ледовый сезон продолжается: катки "Московских сезонов" ждут гостей до конца зимы 11:23"Мне начали писать гадости": Игорь Николаев впервые признался, как его прокляли из-за Андрея Губина 10:58Опека с бонусами: как помочь обитателям Московского зоопарка и получить городские баллы 10:36Столетняя красота: Москва возвращает блеск дореволюционным домам 10:17Этому знаку в январе выпадет шанс, который повторяется крайне редко: как распознать момент 09:33Личное озеро или самозахват: спустя 15 лет всплыла тайна Ларисы Долиной, которая может лишить ее оставшегося имущества 08:42Доктор Мясников рассказал, какой препарат намного лучше аспирина и почему 06:23Тайные знаки на теле: 12 криков о помощи, которые вы принимаете за обычную усталость 03:10Страдающая вдали от родины Лолита требовала поцелуев от первых встречных 00:18Счастье уплывет, а деньги исчезнут: какое слово ни в коем случае нельзя произносить в канун старого Нового года, 13 января 21:55Тест: продолжите знакомые из детства фразы героев культовых фильмов СССР 19:03Тратящая баснословные суммы дочь вывела из себя Боню: Ты не офонарела? 17:49Обязательно сделайте одно действие перед продажей квартиры – оно сохранит ваши деньги 16:19Синоптик назвала москвичам дату новой волны снегопада 15:44Отказавшаяся покидать квартиру по решению суда Долина довела до радикальных действий 14:41Тест: только рожденный в СССР ответит на 7 из 7 вопросов про Чебурашку и Гену 13:24В парке "Никулино" пройдут праздничные народные гуляния на Старый Новый год 13:21Точка невозврата: какому знаку зодиака в январе придется изменить свою судьбу 12:23"Режиссер меня буквально тряс": Ольга Кузьмина призналась, чем на самом деле хрустит Чебурашка в новом фильме 12:02На востоке Москвы построят еще пять домов по программе реновации 11:30Горожане могут выбрать каток для посещения в сервисе "Мосбилет" 11:10Собянин: Коммунальные службы Москвы в новогодние дни работали в усиленном режиме
Погода под контролем: как Москва готовится к зимним капризам стихии

Погода под контролем: как Москва готовится к зимним капризам стихии
67

Современная метеослужба столицы использует все методы: от лазерных измерений до научных прогнозов.

Зима в Москве — время непредсказуемое: внезапные снегопады, резкие перепады температуры, коварная гололедица. Однако москвичи могут быть уверены: городские службы всегда начеку. Секрет — в работе собственной метеослужбы столицы, которая позволяет заранее узнавать о капризах погоды и оперативно реагировать на них.

История столичной метеорологической службы началась в конце 1998 года — после череды экстремальных погодных явлений, которые сложно было предугадать по федеральным прогнозам. Сегодня это управление метеоразработок ГБУ «Автомобильные дороги», где трудятся опытные синоптики, досконально изучившие особенности московского климата.

Почему же погода в столице так изменчива? Дело в «куполе тепла», который создает мегаполис. Это уникальное явление способно рассеивать приближающиеся фронты осадков или, напротив, усиливать облачность. Именно поэтому прогнозы для Москвы требуют особого подхода — и специалисты нашли решение.

В арсенале синоптиков — высокотехнологичное оборудование. Главный инструмент — радиолокационный доплеровский локатор, размещенный в Троицком административном округе. Его конструкция напоминает гигантский футбольный мяч, возвышающийся над белой башней с оборудованием. Устройство способно отслеживать тип, направление и скорость осадков на расстоянии до 250 км. Дополняют картину более сотни городских метеоприборов, в том числе ультразвуковые датчики – они фиксируют скорость и направление ветра; специальные регистраторы учитывают каждую каплю осадков; лазерные установки, способные точно измерить высоту снежного покрова. Все собранные данные поступают на серверы управления, где с помощью гидродинамических моделей — сложных математических алгоритмов — создаются прогнозы. Специалисты используют не менее десяти моделей одновременно, комбинируя их с синоптическими картами и вертикальными разрезами атмосферы. Это позволяет составлять детализированные сводки не только для города в целом, но и для отдельных округов.

Рабочий день синоптика — это непрерывный мониторинг погоды. Специалисты составляют до восьми прогнозов в сутки, охватывая период от трех до 72 часов. При угрозе непогоды данные обновляются каждые 10 минут. Точность прогнозов существенно выросла за последние годы. Если раньше удовлетворительным считался трехсуточный прогноз с точностью 80–90%, то сегодня аналогичные показатели достигаются на срок 10–15 дней. Впрочем, синоптики подчеркивают: более чем на две недели вперед предсказать погоду с высокой точностью невозможно из‑за сложности атмосферных процессов.

Полученные данные оперативно передаются городским ведомствам. Строительные площадки получают предупреждения о сильном ветре, дорожные службы — о вероятности гололедицы, коммунальные службы — о перепадах температуры для корректировки отопления. Таким образом, современная метеослужба Москвы — это не просто инструмент прогнозирования, а важнейший элемент городской инфраструктуры. Благодаря ей столица встречает любые погодные сюрпризы во всеоружии, обеспечивая комфорт и безопасность жителей.

14 января 2026, 15:40
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Московский зоопарк запустил познавательную викторину о белых медведях

Московский зоопарк запустил познавательную викторину о белых медведях
Постоянным зрителям онлайн-трансляций из вольеров столичного зоосада не составит труда ответить на вопросы правильно. Московский зоопарк открывает новую страницу в экологическом просвещении: совместно с проектом «Активный гражданин» он подготовил интерактивную викторину о белых медведях.

"Зима в Москве" превратила столичные парки в центры новогоднего волшебства

"Зима в Москве" превратила столичные парки в центры новогоднего волшебства
Горожане и туристы проводили праздничные дни в парках весело и с пользой. С 27 декабря по 11 января московские парки, подведомственные Департаменту культуры, превратились в очаги новогоднего волшебства.

Москва приглашает открыть тайны старинных усадеб и городских улиц

Москва приглашает открыть тайны старинных усадеб и городских улиц
"Город заданий" предлагает новые квесты для исследователей столицы. Москва раскрывает свои секреты тем, кто готов искать ответы.

Четыре вантовых моста изменят облик столицы к 2028 году

Четыре вантовых моста изменят облик столицы к 2028 году
Москва строит переправы нового поколения. До конца 2028 года в столице появится четыре новых моста, построенных с применением вантовой технологии.

В парке "Яуза" пройдет патриотическая акция

В парке "Яуза" пройдет патриотическая акция
Мероприятие состоится в рамках проекта "Зима в Москве". Сыграть в «Зарницу», помочь команде в перетягивании каната и показать класс в отбивании шайбы клюшкой смогут москвичи 16 января в парке «Яуза».

