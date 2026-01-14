Долина уехала из России Тесты Дранга, Товсик и другие: кто из звезд сменил жилье Игры Сонник

Среда 14 января

14:00"Зима в Москве" превратила столичные парки в центры новогоднего волшебства
"Зима в Москве" превратила столичные парки в центры новогоднего волшебства

82

Горожане и туристы проводили праздничные дни в парках весело и с пользой.

С 27 декабря по 11 января московские парки, подведомственные Департаменту культуры, превратились в очаги новогоднего волшебства. В рамках проекта «Зима в Москве» для гостей всех возрастов подготовили насыщенную программу: от гастрономических открытий и творческих мастер‑классов до спортивных состязаний и музыкальных сюрпризов.

Так, сад имени Н. Э. Баумана стал местом слияния искусства и зимнего спорта. В рамках программы «Рождественская симфония» на катке выступали аниматоры, а под открытым небом звучала музыка в исполнении симфонического оркестра. Мелодии великих композиторов, разносившиеся среди заснеженных аллей, превращали обычный каток в площадку для эстетического наслаждения.

Парк «Сокольники» провел фестиваль «Фолково», где переплелись традиции и современность. Праздник нового русского стиля объединил фольклорные постановки по мотивам сказок и мифов, выступления музыкантов, арт‑объекты и фотозоны. Гости участвовали в народных играх, пробовали силы в состязаниях, а кульминацией стал грандиозный хоровод — самый масштабный в Москве.

Московская усадьба Деда Мороза и ее филиалы на протяжении каникул оставались территориями настоящей сказки. Каждое пространство оформили в уникальной стилистике, создавая иллюзию погружения в зимний мир чудес. С 12:00 до 19:00 здесь проходили анимационные программы и мастер‑классы: гости учились создавать новогодние гирлянды, праздничные открытки, калейдоскопы и елочные украшения из бумаги. Особую атмосферу поддерживал проект «Московские каникулы», работавший с 6 декабря по выходным: участники мастерили елочные игрушки и свечи.

Для любителей активного отдыха парки «Фили» и «Ходынское поле» подготовили площадки для керлинга. Гости могли присоединиться к командным соревнованиям, где ценились меткость и точность. Специально построенные ледяные дорожки стали местом для дружеских состязаний, смеха и новых знакомств.

Фестиваль «Сады и огороды» продолжил традицию семейных мастер‑классов в пяти столичных парках. Гости пробовали силы в создании фигурок животных из соломы, салфеток с растительными принтами, декоративных бумажных венков, оптических калейдоскопов, елочных игрушек и гирлянд‑флажков. Эти занятия напоминали о красоте природных материалов и превращали их в произведения искусства, доступные каждому.

Важно, что столичные парки сохраняют уникальные экосистемы, одновременно наполняясь современной инфраструктурой: велодорожками, спортивными площадками, арт‑объектами и зонами отдыха. Веселые зимние мероприятия лишь подчеркнули их роль как пространств, где традиции встречаются с инновациями, а каждый посетитель находит свой путь к празднику.

14 января 2026, 14:00
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Москва приглашает открыть тайны старинных усадеб и городских улиц

"Город заданий" предлагает новые квесты для исследователей столицы. Москва раскрывает свои секреты тем, кто готов искать ответы.

Четыре вантовых моста изменят облик столицы к 2028 году

Москва строит переправы нового поколения. До конца 2028 года в столице появится четыре новых моста, построенных с применением вантовой технологии.

В парке "Яуза" пройдет патриотическая акция

Мероприятие состоится в рамках проекта "Зима в Москве". Сыграть в «Зарницу», помочь команде в перетягивании каната и показать класс в отбивании шайбы клюшкой смогут москвичи 16 января в парке «Яуза».

В ТиНАО построили 34 образовательных объекта за два года

От школ с робоклассами до детских садов с полными технологическими кухнями– что появляется в Новой Москве. Троицкий и Новомосковский административные округа (ТиНАО) сохраняют статус территорий динамичного развития: с начала 2024 года здесь возвели 34 образовательных объекта.

Вода, свет и комфорт: итоги благоустройства столичных набережных в 2025 году

Девять локаций у воды существенно преобразились. Столица в очередной раз доказала: ее водные артерии — не просто линии на карте, а полноценные пространства для жизни.

