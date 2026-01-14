"Зима в Москве" превратила столичные парки в центры новогоднего волшебства

Горожане и туристы проводили праздничные дни в парках весело и с пользой.

С 27 декабря по 11 января московские парки, подведомственные Департаменту культуры, превратились в очаги новогоднего волшебства. В рамках проекта «Зима в Москве» для гостей всех возрастов подготовили насыщенную программу: от гастрономических открытий и творческих мастер‑классов до спортивных состязаний и музыкальных сюрпризов.

Так, сад имени Н. Э. Баумана стал местом слияния искусства и зимнего спорта. В рамках программы «Рождественская симфония» на катке выступали аниматоры, а под открытым небом звучала музыка в исполнении симфонического оркестра. Мелодии великих композиторов, разносившиеся среди заснеженных аллей, превращали обычный каток в площадку для эстетического наслаждения.

Парк «Сокольники» провел фестиваль «Фолково», где переплелись традиции и современность. Праздник нового русского стиля объединил фольклорные постановки по мотивам сказок и мифов, выступления музыкантов, арт‑объекты и фотозоны. Гости участвовали в народных играх, пробовали силы в состязаниях, а кульминацией стал грандиозный хоровод — самый масштабный в Москве.

Московская усадьба Деда Мороза и ее филиалы на протяжении каникул оставались территориями настоящей сказки. Каждое пространство оформили в уникальной стилистике, создавая иллюзию погружения в зимний мир чудес. С 12:00 до 19:00 здесь проходили анимационные программы и мастер‑классы: гости учились создавать новогодние гирлянды, праздничные открытки, калейдоскопы и елочные украшения из бумаги. Особую атмосферу поддерживал проект «Московские каникулы», работавший с 6 декабря по выходным: участники мастерили елочные игрушки и свечи.

Для любителей активного отдыха парки «Фили» и «Ходынское поле» подготовили площадки для керлинга. Гости могли присоединиться к командным соревнованиям, где ценились меткость и точность. Специально построенные ледяные дорожки стали местом для дружеских состязаний, смеха и новых знакомств.

Фестиваль «Сады и огороды» продолжил традицию семейных мастер‑классов в пяти столичных парках. Гости пробовали силы в создании фигурок животных из соломы, салфеток с растительными принтами, декоративных бумажных венков, оптических калейдоскопов, елочных игрушек и гирлянд‑флажков. Эти занятия напоминали о красоте природных материалов и превращали их в произведения искусства, доступные каждому.

Важно, что столичные парки сохраняют уникальные экосистемы, одновременно наполняясь современной инфраструктурой: велодорожками, спортивными площадками, арт‑объектами и зонами отдыха. Веселые зимние мероприятия лишь подчеркнули их роль как пространств, где традиции встречаются с инновациями, а каждый посетитель находит свой путь к празднику.