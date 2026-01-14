Москва приглашает открыть тайны старинных усадеб и городских улиц

"Город заданий" предлагает новые квесты для исследователей столицы.

Москва раскрывает свои секреты тем, кто готов искать ответы. Проект «Город заданий» запустил серию новых увлекательных миссий для горожан, желающих глубже познакомиться с историей и атмосферой столицы. Шесть заданий предлагают разнообразные форматы: от пеших прогулок по усадьбам до виртуальных квестов и игр с дополненной реальностью. Каждый участник сможет выбрать маршрут по душе и получить памятные бонусы за активность.

Одно из заданий посвящено проекту «Играй в Москву» и носит загадочное название «Тайны зеленой планеты». Участников ждет маршрут по историческому центру, где они узнают, как современные мегаполисы сохраняют баланс с природой. Задание «Моя Москва» адресовано любителям самостоятельных открытий. Участники могут составить персональный маршрут, отметив места, которые давно хотели посетить. Планировщик путешествий автоматически построит удобный путь, которым можно поделиться с друзьями.

Квест «Москва усадебная» погружает в атмосферу старинной аристократической жизни. Проект фестиваля «Усадьбы Москвы» предлагает исследовать 14 старинных столичных резиденций. Для ценителей городских легенд подготовлены три онлайн‑квеста, посвященных особнякам Басманного района, Арбата и Хамовников. Эти виртуальные приключения раскрывают тайны, спрятанные за фасадами исторических зданий.

Самое технологичное задание — Russpass‑игра с элементами дополненной реальности. Участникам предстоит вооружиться смартфонами и отправиться на поиски мультяшных персонажей, «спрятанных» на 120 фестивальных площадках «Зимы в Москве», в парках и у достопримечательностей. С помощью камеры телефона можно «поймать» героев, а встроенный аудиогид сделает прогулку еще увлекательнее.

Все задания доступны в произвольном порядке, однако количество мест ограничено. За успешное выполнение каждого квеста участники получают баллы городской программы лояльности «Миллион призов». А тем, кто справится со всеми шестью миссиями, полагается дополнительный бонус — 200 баллов в программе Russpass. Таким образом, «Город заданий» превращает изучение Москвы в захватывающую игру, где каждый маршрут — это возможность не только узнать новое, но и получить награду за любознательность. Будь то прогулка по тенистым аллеям усадеб или виртуальное путешествие через экран смартфона — столица готова поделиться своими тайнами с теми, кто готов их хочет их найти.