Четыре вантовых моста изменят облик столицы к 2028 году

Москва строит переправы нового поколения.

До конца 2028 года в столице появится четыре новых моста, построенных с применением вантовой технологии. Данные проекты призваны не просто улучшить транспортную связь районов, но и задать новый стандарт городской инфраструктуры, где инженерная мысль гармонично сочетается с архитектурной выразительностью.

Суть вантовой конструкции заключается в особой системе поддержки дорожного полотна: его удерживают стальные тросы (ванты), закрепленные на высоких опорах — пилонах. Такое решение обладает существенными преимуществами. Прежде всего, оно позволяет перекрывать широкие водные пространства с минимальным числом промежуточных опор. Для мегаполиса это означает сразу несколько выигрышных моментов: беспрепятственное судоходство, сниженная нагрузка на прибрежные экосистемы и оптимизация затрат как на строительство, так и на последующую эксплуатацию сооружений.

Опыт применения вантовой технологии в столице уже имеется. Например, таким объектом является Живописный мост. Его огромный пролет не мешает проходу судов, а ограниченное число опор позволило бережно вписать сооружение в природный ландшафт.

В ближайшие годы Москва получит еще два автомобильных вантовых моста — в створе Новозаводской улицы и в районе Рублевского шоссе, а также два комбинированных велопешеходных моста в Мневниковской пойме, строительство которых уже началось.

В частности, мост в створе Новозаводской улицы соединит районы Филевский Парк и Хорошево‑Мневники. При длине в 250 метров сооружение будет опираться всего на три опоры. Часть тросов смонтируют по принципу «арфы»: с помощью муфт они закрепятся на пилоне параллельно, не имея общих точек крепления. Другая группа вант, усиленная металлическим парусом, будет поддерживать пролетное строение по веерной схеме, прикрепившись к внешней стенке главных балок. Подобное инженерное решение обеспечивает равномерное распределение нагрузки, что существенно повышает надежность всей конструкции.

Новые мосты — это не просто инженерные объекты, а звенья в цепи развития столицы. Сооружения сократят время перемещения между районами, улучшив транспортную доступность, создадут удобные маршруты для пешеходов и велосипедистов, способствуя популяризации экологичного передвижения, а также обогатят панораму города выразительными силуэтами, превращая мосты в архитектурные доминанты.