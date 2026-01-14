В ТиНАО построили 34 образовательных объекта за два года

От школ с робоклассами до детских садов с полными технологическими кухнями– что появляется в Новой Москве.

Троицкий и Новомосковский административные округа (ТиНАО) сохраняют статус территорий динамичного развития: с начала 2024 года здесь возвели 34 образовательных объекта. Новые школы и детские сады не просто закрывают потребность в местах, но и задают новые стандарты качества обучения и воспитания.

Только в 2025 году в ТиНАО открылись 15 школ и детских садов, обеспечив более 11 тысяч мест для учащихся. При этом акцент сделан не только на возведение зданий, но и на создание комфортной среды вокруг: территории благоустраивают, разбивают газоны и цветники, высаживают деревья и кустарники, оборудуют спортивные и игровые площадки. Такие решения превращают образовательные учреждения в полноценные центры общественной жизни кварталов.

Ярким примером комплексного подхода стала Коммунарка, где в рамках нового жилого комплекса уже работают две школы и детский сад, принимающие в совокупности 2 520 ребят. Пространства продуманы до мелочей: помимо современных учебных кабинетов, здесь есть благоустроенные стадионы, зоны для игр младших школьников и спортивные площадки для подростков. Зеленые насаждения и цветочные клумбы добавляют уюта, превращая прилегающую территорию в место для семейных прогулок.

Архитектурные решения новых школ отличаются функциональностью и эргономикой. Так, здание школы на улице Большое Понизовье, дом 2, представляет собой композицию из двух квадратных блоков, соединенных центральным корпусом. Это позволяет отделить начальные классы от средних и старших. Аналогичный принцип заложен в проектировании второй школы комплекса (на 1 150 учеников): ее Г‑образная форма обеспечивает удобную логистику — правое крыло отведено под кабинеты для средних и старших классов, левое — под младшие. В центральной части размещены общешкольные помещения: технологически оснащенный пищеблок с обеденным залом, медицинский кабинет, медиатека и актовый зал для мероприятий.

Дошкольное образование в Коммунарке развивается синхронно со школьным. Здесь уже функционируют восемь новых детских садов, рассчитанных почти на 1 800 воспитанников. Сейчас ведется строительство еще трех учреждений на 720 мест, что позволит полностью удовлетворить запрос района на места в дошкольных учреждениях.

Таким образом, ТиНАО представляет собой образец сбалансированного градостроительства: жилые кварталы растут вместе с социальными объектами, обеспечивая жителям не только комфортное жилье, но и все условия для обучения, спорта и отдыха.