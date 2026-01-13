Вода, свет и комфорт: итоги благоустройства столичных набережных в 2025 году

Девять локаций у воды существенно преобразились.

Столица в очередной раз доказала: ее водные артерии — не просто линии на карте, а полноценные пространства для жизни. В 2025 году завершилось комплексное благоустройство девяти столичных набережных, каждая из которых обрела уникальный характер и функционал.

Ключевым результатом работы стало создание нового пешеходного маршрута вдоль Москвы‑реки. В него вошли шесть обновленных набережных: Нагатинская, Новоданиловская, Даниловская, Павелецкая, Дербеневская и Шлюзовая. Теперь жители и гости города могут совершать длительные прогулки, наслаждаясь панорамными видами и продуманной инфраструктурой. Помимо этих шести локаций, преобразились еще три пространства: Царская набережная в музее‑заповеднике «Коломенское», Пушкинская набережная в Парке Горького и береговая линия в районе Печатники.

Преображение набережных началось с масштабной модернизации инженерных систем. На шести объектах воздушные линии электропередачи спрятали в подземную кабельную канализацию. Это не только улучшило внешний вид пространств, но и повысило надежность коммуникаций. Существенно обновилась пешеходная инфраструктура: тротуары расширили, заменив покрытие на более долговечное и комфортное. На проезжей части провели ремонт асфальтового слоя, обеспечив плавное движение транспорта. Особое внимание уделили освещению. Установленные современные фонари оснащены энергоэффективными светильниками, что снижает нагрузку на городскую энергосистему. На нерегулируемых пешеходных переходах появились опоры контрастного освещения — они делают пересечение дорог безопаснее в темное время суток.

В «Коломенском» набережная превратилась в многофункциональный кластер. Здесь открылся каток длиной 1,7 километра и площадью почти 13,5 тысячи квадратных метров. Его изюминка — эффект «звездного неба»: 14 миллионов светильников создают иллюзию мерцающих созвездий над льдом. Рядом обустроили видовую площадку с зоной для йоги, воркаут‑комплексом и тренажерами. Для тех, кто предпочитает спокойный отдых, установили шезлонги. Пешеходную часть расширили за счет деревянного настила, а вдоль берега разместили разнообразные павильоны. Любители бега получили специальную дорожку, а в южной части пространства сформировали спортивный кластер.

В Парке Горького набережная обрела черты современного круизного лайнера. Здесь возвели шесть многофункциональных павильонов, чьи крыши превратились в смотровые площадки. С них открываются захватывающие виды на реку и городские пейзажи. Параллельно завершены основные работы по обустройству двух причалов, что расширяет возможности для речных прогулок.

Масштабное обновление набережных — часть долгосрочной программы развития городской среды. С 2011 года в Москве благоустроили свыше 100 километров береговых линий. В их число вошли практически все исторические гранитные набережные в центре города. Эти преобразования не просто улучшают внешний вид столицы — они создают новые точки притяжения для жителей и туристов, превращая берега Москвы‑реки в живые артерии мегаполиса.