Вода, свет и комфорт: итоги благоустройства столичных набережных в 2025 году

Вторник 13 января

16:01Малахов публично проговорился о воздержании Киркорова: Берет паузу 15:51Вода, свет и комфорт: итоги благоустройства столичных набережных в 2025 году 15:08Зимние тропы столицы: куда отправиться на прогулку в выходной 14:31ТЕСТ "Огласите весь список, пожалуйста": узнаете ли вы советский шедевр по одной фразе о работе? 13:27"Мелкая месть": Штурм раскрыла, за что Долина наказала покупателей своей квартиры 12:39Раскладушка в пустом доме и право голоса в раздевалке: Алексей Ягудин раскрыл тайну своего побега из семьи 11:23"Мне начали писать гадости": Игорь Николаев впервые признался, как его прокляли из-за Андрея Губина 10:58Опека с бонусами: как помочь обитателям Московского зоопарка и получить городские баллы 10:36Столетняя красота: Москва возвращает блеск дореволюционным домам 10:17Этому знаку в январе выпадет шанс, который повторяется крайне редко: как распознать момент 09:33Личное озеро или самозахват: спустя 15 лет всплыла тайна Ларисы Долиной, которая может лишить ее оставшегося имущества 08:42Доктор Мясников рассказал, какой препарат намного лучше аспирина и почему 06:23Тайные знаки на теле: 12 криков о помощи, которые вы принимаете за обычную усталость 03:10Страдающая вдали от родины Лолита требовала поцелуев от первых встречных 00:18Счастье уплывет, а деньги исчезнут: какое слово ни в коем случае нельзя произносить в канун старого Нового года, 13 января 21:55Тест: продолжите знакомые из детства фразы героев культовых фильмов СССР 19:03Тратящая баснословные суммы дочь вывела из себя Боню: Ты не офонарела? 17:49Обязательно сделайте одно действие перед продажей квартиры – оно сохранит ваши деньги 16:19Синоптик назвала москвичам дату новой волны снегопада 15:44Отказавшаяся покидать квартиру по решению суда Долина довела до радикальных действий 14:41Тест: только рожденный в СССР ответит на 7 из 7 вопросов про Чебурашку и Гену 13:24В парке "Никулино" пройдут праздничные народные гуляния на Старый Новый год 13:21Точка невозврата: какому знаку зодиака в январе придется изменить свою судьбу 12:23"Режиссер меня буквально тряс": Ольга Кузьмина призналась, чем на самом деле хрустит Чебурашка в новом фильме 12:02На востоке Москвы построят еще пять домов по программе реновации 11:30Горожане могут выбрать каток для посещения в сервисе "Мосбилет" 11:10Собянин: Коммунальные службы Москвы в новогодние дни работали в усиленном режиме 10:49Танцы вместо таблеток: Москва открывает двери в мир движения для старшего поколения 10:35Почему 12 января опасно брать соль у соседей и поднимать вещи на перекрестке 10:14От Вешняков до Ново-Переделкина: москвичи массово исследуют спальные районы столицы 10:01Увидеть средневековый замок в Москве смогут посетители кинопарка "Москино" 09:53Забота о здоровье: в 2025 году в Москве открыли пять крупных медучреждений 09:35В Москве стартовала первая в 2026 году музейная неделя 09:15Особняк Дерожинской в Кропоткинском переулке ждет обновление 09:12Праздники не закончились: календарь приготовил для россиян приятный сюрприз 08:30Нежелающая отдавать ключи от квартиры Долина нашла приют вдали от родины 06:38Грамотная планировка повысит стоимость вашей квартиры – архитектор 03:21Мыслитель Омар Хайям сказал, почему идея копить деньги мешает вам жить 00:16Разговоры за рулем способны нарушать работу глаз – исследование 18:49Что делать с новогодней елкой после праздников – правила утилизации и рекомендации по хранению 16:21"Подержанная лежанка": девушка заказала юбку и оказалась шокирована ее видом 14:59Три дома звезд советского экрана обрели новую жизнь 13:38Больше половины россиян потратили новогодние праздники на ремонт – исследование 12:37Москва инвестирует в таланты: в городе появятся две новые школы искусств 10:31Москва против снежной стихии: как город справляется с рекордными снегопадами 10:24Самые ожидаемые российские фильмы-сказки 2026 года – что точно стоит смотреть дома и в кинотеатрах 19:15Риелтор рассказала о ключевых трендах первичного рынка на 2026 год 16:57Как быстро навести порядок в доме после праздников – устраняем последствия новогоднего хаоса 14:39Новогодняя сказка в городе: в Тверском районе появился постамат-открытка 13:50Возрождение сияния: в усадьбе Останкино завершили реставрацию исторических люстр
Вода, свет и комфорт: итоги благоустройства столичных набережных в 2025 году

Вода, свет и комфорт: итоги благоустройства столичных набережных в 2025 году
71

Девять локаций у воды существенно преобразились.

Столица в очередной раз доказала: ее водные артерии — не просто линии на карте, а полноценные пространства для жизни. В 2025 году завершилось комплексное благоустройство девяти столичных набережных, каждая из которых обрела уникальный характер и функционал.

Ключевым результатом работы стало создание нового пешеходного маршрута вдоль Москвы‑реки. В него вошли шесть обновленных набережных: Нагатинская, Новоданиловская, Даниловская, Павелецкая, Дербеневская и Шлюзовая. Теперь жители и гости города могут совершать длительные прогулки, наслаждаясь панорамными видами и продуманной инфраструктурой. Помимо этих шести локаций, преобразились еще три пространства: Царская набережная в музее‑заповеднике «Коломенское», Пушкинская набережная в Парке Горького и береговая линия в районе Печатники.

Преображение набережных началось с масштабной модернизации инженерных систем. На шести объектах воздушные линии электропередачи спрятали в подземную кабельную канализацию. Это не только улучшило внешний вид пространств, но и повысило надежность коммуникаций. Существенно обновилась пешеходная инфраструктура: тротуары расширили, заменив покрытие на более долговечное и комфортное. На проезжей части провели ремонт асфальтового слоя, обеспечив плавное движение транспорта. Особое внимание уделили освещению. Установленные современные фонари оснащены энергоэффективными светильниками, что снижает нагрузку на городскую энергосистему. На нерегулируемых пешеходных переходах появились опоры контрастного освещения — они делают пересечение дорог безопаснее в темное время суток.

В «Коломенском» набережная превратилась в многофункциональный кластер. Здесь открылся каток длиной 1,7 километра и площадью почти 13,5 тысячи квадратных метров. Его изюминка — эффект «звездного неба»: 14 миллионов светильников создают иллюзию мерцающих созвездий над льдом. Рядом обустроили видовую площадку с зоной для йоги, воркаут‑комплексом и тренажерами. Для тех, кто предпочитает спокойный отдых, установили шезлонги. Пешеходную часть расширили за счет деревянного настила, а вдоль берега разместили разнообразные павильоны. Любители бега получили специальную дорожку, а в южной части пространства сформировали спортивный кластер.

В Парке Горького набережная обрела черты современного круизного лайнера. Здесь возвели шесть многофункциональных павильонов, чьи крыши превратились в смотровые площадки. С них открываются захватывающие виды на реку и городские пейзажи. Параллельно завершены основные работы по обустройству двух причалов, что расширяет возможности для речных прогулок.

Масштабное обновление набережных — часть долгосрочной программы развития городской среды. С 2011 года в Москве благоустроили свыше 100 километров береговых линий. В их число вошли практически все исторические гранитные набережные в центре города. Эти преобразования не просто улучшают внешний вид столицы — они создают новые точки притяжения для жителей и туристов, превращая берега Москвы‑реки в живые артерии мегаполиса.

13 января 2026, 15:51
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Зимние тропы столицы: куда отправиться на прогулку в выходной

Зимние тропы столицы: куда отправиться на прогулку в выходной
От Бирюлевского дендропарка до "Кузьминок-Люблино": пять живописных локаций для отдыха на природе в пределах города. Вырваться из ритма мегаполиса и окунуться в зимнюю сказку природы даже в короткий выходной можно, посетив столичные парки и лесополосы.

Опека с бонусами: как помочь обитателям Московского зоопарка и получить городские баллы

Опека с бонусами: как помочь обитателям Московского зоопарка и получить городские баллы
Москвичам доступна благотворительность в необычном формате. Московский зоопарк открывает перед горожанами удивительную возможность — стать покровителем любимого животного и одновременно пополнить свою копилку городских баллов.

Столетняя красота: Москва возвращает блеск дореволюционным домам

Столетняя красота: Москва возвращает блеск дореволюционным домам
За 10 лет капитально отремонтированы почти 1200 исторических зданий – от неоклассики до модерна. Москва ведет планомерную работу по сохранению архитектурного наследия: в рамках городской программы капитального ремонта за последние 10 лет новую жизнь обрели почти 1 200 дореволюционных жилых зданий.

В парке "Никулино" пройдут праздничные народные гуляния на Старый Новый год

В парке "Никулино" пройдут праздничные народные гуляния на Старый Новый год
Участников ждут хороводы, состязания на ловкость, конкурс кокошников. В середине января Москва не спешит расставаться с праздничным настроением.

На востоке Москвы построят еще пять домов по программе реновации

На востоке Москвы построят еще пять домов по программе реновации
Почти 140 тысяч квадратных метров нового жилья и современная социально-бытовая инфраструктура – такое обновление ждет ВАО в ближайшее время. В Восточном административном округе Москвы дан старт новому этапу программы реновации: на текущий момент выдано еще пять градостроительных планов земельных участков, которые станут основой для возведения современных жилых комплексов.

