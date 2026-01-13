Зимние тропы столицы: куда отправиться на прогулку в выходной

Долина уехала из России Тесты Дранга, Товсик и другие: кто из звезд сменил жилье Игры Сонник

Вторник 13 января

16:01Малахов публично проговорился о воздержании Киркорова: Берет паузу 15:51Вода, свет и комфорт: итоги благоустройства столичных набережных в 2025 году 15:08Зимние тропы столицы: куда отправиться на прогулку в выходной 14:31ТЕСТ "Огласите весь список, пожалуйста": узнаете ли вы советский шедевр по одной фразе о работе? 13:27"Мелкая месть": Штурм раскрыла, за что Долина наказала покупателей своей квартиры 12:39Раскладушка в пустом доме и право голоса в раздевалке: Алексей Ягудин раскрыл тайну своего побега из семьи 11:23"Мне начали писать гадости": Игорь Николаев впервые признался, как его прокляли из-за Андрея Губина 10:58Опека с бонусами: как помочь обитателям Московского зоопарка и получить городские баллы 10:36Столетняя красота: Москва возвращает блеск дореволюционным домам 10:17Этому знаку в январе выпадет шанс, который повторяется крайне редко: как распознать момент 09:33Личное озеро или самозахват: спустя 15 лет всплыла тайна Ларисы Долиной, которая может лишить ее оставшегося имущества 08:42Доктор Мясников рассказал, какой препарат намного лучше аспирина и почему 06:23Тайные знаки на теле: 12 криков о помощи, которые вы принимаете за обычную усталость 03:10Страдающая вдали от родины Лолита требовала поцелуев от первых встречных 00:18Счастье уплывет, а деньги исчезнут: какое слово ни в коем случае нельзя произносить в канун старого Нового года, 13 января 21:55Тест: продолжите знакомые из детства фразы героев культовых фильмов СССР 19:03Тратящая баснословные суммы дочь вывела из себя Боню: Ты не офонарела? 17:49Обязательно сделайте одно действие перед продажей квартиры – оно сохранит ваши деньги 16:19Синоптик назвала москвичам дату новой волны снегопада 15:44Отказавшаяся покидать квартиру по решению суда Долина довела до радикальных действий 14:41Тест: только рожденный в СССР ответит на 7 из 7 вопросов про Чебурашку и Гену 13:24В парке "Никулино" пройдут праздничные народные гуляния на Старый Новый год 13:21Точка невозврата: какому знаку зодиака в январе придется изменить свою судьбу 12:23"Режиссер меня буквально тряс": Ольга Кузьмина призналась, чем на самом деле хрустит Чебурашка в новом фильме 12:02На востоке Москвы построят еще пять домов по программе реновации 11:30Горожане могут выбрать каток для посещения в сервисе "Мосбилет" 11:10Собянин: Коммунальные службы Москвы в новогодние дни работали в усиленном режиме 10:49Танцы вместо таблеток: Москва открывает двери в мир движения для старшего поколения 10:35Почему 12 января опасно брать соль у соседей и поднимать вещи на перекрестке 10:14От Вешняков до Ново-Переделкина: москвичи массово исследуют спальные районы столицы 10:01Увидеть средневековый замок в Москве смогут посетители кинопарка "Москино" 09:53Забота о здоровье: в 2025 году в Москве открыли пять крупных медучреждений 09:35В Москве стартовала первая в 2026 году музейная неделя 09:15Особняк Дерожинской в Кропоткинском переулке ждет обновление 09:12Праздники не закончились: календарь приготовил для россиян приятный сюрприз 08:30Нежелающая отдавать ключи от квартиры Долина нашла приют вдали от родины 06:38Грамотная планировка повысит стоимость вашей квартиры – архитектор 03:21Мыслитель Омар Хайям сказал, почему идея копить деньги мешает вам жить 00:16Разговоры за рулем способны нарушать работу глаз – исследование 18:49Что делать с новогодней елкой после праздников – правила утилизации и рекомендации по хранению 16:21"Подержанная лежанка": девушка заказала юбку и оказалась шокирована ее видом 14:59Три дома звезд советского экрана обрели новую жизнь 13:38Больше половины россиян потратили новогодние праздники на ремонт – исследование 12:37Москва инвестирует в таланты: в городе появятся две новые школы искусств 10:31Москва против снежной стихии: как город справляется с рекордными снегопадами 10:24Самые ожидаемые российские фильмы-сказки 2026 года – что точно стоит смотреть дома и в кинотеатрах 19:15Риелтор рассказала о ключевых трендах первичного рынка на 2026 год 16:57Как быстро навести порядок в доме после праздников – устраняем последствия новогоднего хаоса 14:39Новогодняя сказка в городе: в Тверском районе появился постамат-открытка 13:50Возрождение сияния: в усадьбе Останкино завершили реставрацию исторических люстр
Зимние тропы столицы: куда отправиться на прогулку в выходной

Зимние тропы столицы: куда отправиться на прогулку в выходной
112

От Бирюлевского дендропарка до "Кузьминок-Люблино": пять живописных локаций для отдыха на природе в пределах города.

Вырваться из ритма мегаполиса и окунуться в зимнюю сказку природы даже в короткий выходной можно, посетив столичные парки и лесополосы. Предлагаем подборку мест, где каждый найдет уголок по душе — от тихих аллей до заповедных троп с дикими животными.

На юге Москвы, в составе природно‑исторического парка «Царицыно», раскинулся Бирюлевский дендропарк (Липецкая улица, владение 5а). Это настоящий ботанический музей под открытым небом: здесь собрано около 250 видов деревьев и кустарников, привезенных из разных регионов России, Северной Америки и Японии. Зимой парк раскрывает особую красоту. Взору открываются величественные туи с пирамидальными кронами, могучие кедры, стройные кипарисы, пушистые пихты, золотистые лиственницы и ароматные можжевельники. Особое внимание привлекает сосна Веймутова — восточная белая сосна. В молодости ее крона напоминает узкий конус, но с годами становится широкой и раскидистой, с горизонтальными ветвями, похожими на руки, протянутые к небу.

Прогулка по аллеям парка может превратиться в маленькое приключение: здесь водятся горностаи, белки, зайцы‑беляки и ласки. В кронах деревьев прячутся дятлы, ушастые совы, филины, синицы, поползни, пищухи, сороки, снегири и свиристели. Каждый поворот тропы дарит новые открытия — то след на снегу, то птичье пение, то причудливая форма замёрзшей ветки.

На востоке и северо‑востоке столицы простирается «Лосиный Остров» — обширный лесной массив, любимый горожанами за первозданную атмосферу. Добраться сюда можно от станций МЦК «Белокаменная» и «Ростокино» или от метро «ВДНХ», «Бабушкинская» и «Бульвар Рокоссовского».

Парк предлагает множество маршрутов для неспешных прогулок. Один из них ведет от входной группы на улице Проходчиков (дом 1) к пруду «Лось». Тропу регулярно расчищают, поэтому идти комфортно даже в снегопад. Здесь царит ощущение настоящей сказки: сосны‑великаны возвышаются над пушистыми елочками, а в воздухе царит тишина, нарушаемая лишь пением птиц. Другой популярный маршрут начинается у станции МЦК «Белокаменная» и ведет к экоцентру «Красная сосна» (12‑я линия Красной Сосны, дом 28). Оттуда можно дойти до Большого Лосиноостровского пруда и заглянуть на прикормочную площадку, где собираются белки и редкие черные дятлы.

В районах Перово и Ивановское расположился Терлецкий лесопарк (улица Металлургов, дом 41, строение 1). Его жемчужина — старая дубрава в юго‑восточной части, где некоторые деревья насчитывают более двухсот лет. Особую прелесть парку придают пять старинных прудов, вырытых еще в XVIII–XIX веках. По аллеям и лесным тропам можно бродить часами, наблюдая за белками, ласками и лесными куницами. Для любителей орнитологии здесь тоже найдется занятие: в парке обитают буроголовые гаички, крапивники, сойки, чижи, снегири, белоспинные и средние пёстрые дятлы. Подкормочные площадки позволяют рассмотреть пернатых поближе, не нарушая их естественного образа жизни.

Природно‑исторический парк «Кузьминки‑Люблино» (Кузьминская улица, дом 10, строение 1) сочетает природную красоту с архитектурным наследием. Зимой его дорожки особенно притягательны: заснеженные пейзажи подчеркивают изящество исторических построек, а тишина создаёт настроение уединения.

Не менее интересен усадебный парк «Двенадцать Лучей» (или «Часы»), основанный в XVIII веке. Его главная особенность — поляна с двенадцатью тропами, расходящимися лучами. Отсюда можно дойти до 200‑летнего дуба — природного памятника, окутанного легендами. По преданию, его посадил сам Петр I во время короткого пребывания в Кузьминках.

13 января 2026, 15:08
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Вода, свет и комфорт: итоги благоустройства столичных набережных в 2025 году

Вода, свет и комфорт: итоги благоустройства столичных набережных в 2025 году
Девять локаций у воды существенно преобразились. Столица в очередной раз доказала: ее водные артерии — не просто линии на карте, а полноценные пространства для жизни.

Опека с бонусами: как помочь обитателям Московского зоопарка и получить городские баллы

Опека с бонусами: как помочь обитателям Московского зоопарка и получить городские баллы
Москвичам доступна благотворительность в необычном формате. Московский зоопарк открывает перед горожанами удивительную возможность — стать покровителем любимого животного и одновременно пополнить свою копилку городских баллов.

Столетняя красота: Москва возвращает блеск дореволюционным домам

Столетняя красота: Москва возвращает блеск дореволюционным домам
За 10 лет капитально отремонтированы почти 1200 исторических зданий – от неоклассики до модерна. Москва ведет планомерную работу по сохранению архитектурного наследия: в рамках городской программы капитального ремонта за последние 10 лет новую жизнь обрели почти 1 200 дореволюционных жилых зданий.

В парке "Никулино" пройдут праздничные народные гуляния на Старый Новый год

В парке "Никулино" пройдут праздничные народные гуляния на Старый Новый год
Участников ждут хороводы, состязания на ловкость, конкурс кокошников. В середине января Москва не спешит расставаться с праздничным настроением.

На востоке Москвы построят еще пять домов по программе реновации

На востоке Москвы построят еще пять домов по программе реновации
Почти 140 тысяч квадратных метров нового жилья и современная социально-бытовая инфраструктура – такое обновление ждет ВАО в ближайшее время. В Восточном административном округе Москвы дан старт новому этапу программы реновации: на текущий момент выдано еще пять градостроительных планов земельных участков, которые станут основой для возведения современных жилых комплексов.

