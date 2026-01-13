Зимние тропы столицы: куда отправиться на прогулку в выходной

От Бирюлевского дендропарка до "Кузьминок-Люблино": пять живописных локаций для отдыха на природе в пределах города.

Вырваться из ритма мегаполиса и окунуться в зимнюю сказку природы даже в короткий выходной можно, посетив столичные парки и лесополосы. Предлагаем подборку мест, где каждый найдет уголок по душе — от тихих аллей до заповедных троп с дикими животными.

На юге Москвы, в составе природно‑исторического парка «Царицыно», раскинулся Бирюлевский дендропарк (Липецкая улица, владение 5а). Это настоящий ботанический музей под открытым небом: здесь собрано около 250 видов деревьев и кустарников, привезенных из разных регионов России, Северной Америки и Японии. Зимой парк раскрывает особую красоту. Взору открываются величественные туи с пирамидальными кронами, могучие кедры, стройные кипарисы, пушистые пихты, золотистые лиственницы и ароматные можжевельники. Особое внимание привлекает сосна Веймутова — восточная белая сосна. В молодости ее крона напоминает узкий конус, но с годами становится широкой и раскидистой, с горизонтальными ветвями, похожими на руки, протянутые к небу.

Прогулка по аллеям парка может превратиться в маленькое приключение: здесь водятся горностаи, белки, зайцы‑беляки и ласки. В кронах деревьев прячутся дятлы, ушастые совы, филины, синицы, поползни, пищухи, сороки, снегири и свиристели. Каждый поворот тропы дарит новые открытия — то след на снегу, то птичье пение, то причудливая форма замёрзшей ветки.

На востоке и северо‑востоке столицы простирается «Лосиный Остров» — обширный лесной массив, любимый горожанами за первозданную атмосферу. Добраться сюда можно от станций МЦК «Белокаменная» и «Ростокино» или от метро «ВДНХ», «Бабушкинская» и «Бульвар Рокоссовского».

Парк предлагает множество маршрутов для неспешных прогулок. Один из них ведет от входной группы на улице Проходчиков (дом 1) к пруду «Лось». Тропу регулярно расчищают, поэтому идти комфортно даже в снегопад. Здесь царит ощущение настоящей сказки: сосны‑великаны возвышаются над пушистыми елочками, а в воздухе царит тишина, нарушаемая лишь пением птиц. Другой популярный маршрут начинается у станции МЦК «Белокаменная» и ведет к экоцентру «Красная сосна» (12‑я линия Красной Сосны, дом 28). Оттуда можно дойти до Большого Лосиноостровского пруда и заглянуть на прикормочную площадку, где собираются белки и редкие черные дятлы.

В районах Перово и Ивановское расположился Терлецкий лесопарк (улица Металлургов, дом 41, строение 1). Его жемчужина — старая дубрава в юго‑восточной части, где некоторые деревья насчитывают более двухсот лет. Особую прелесть парку придают пять старинных прудов, вырытых еще в XVIII–XIX веках. По аллеям и лесным тропам можно бродить часами, наблюдая за белками, ласками и лесными куницами. Для любителей орнитологии здесь тоже найдется занятие: в парке обитают буроголовые гаички, крапивники, сойки, чижи, снегири, белоспинные и средние пёстрые дятлы. Подкормочные площадки позволяют рассмотреть пернатых поближе, не нарушая их естественного образа жизни.

Природно‑исторический парк «Кузьминки‑Люблино» (Кузьминская улица, дом 10, строение 1) сочетает природную красоту с архитектурным наследием. Зимой его дорожки особенно притягательны: заснеженные пейзажи подчеркивают изящество исторических построек, а тишина создаёт настроение уединения.

Не менее интересен усадебный парк «Двенадцать Лучей» (или «Часы»), основанный в XVIII веке. Его главная особенность — поляна с двенадцатью тропами, расходящимися лучами. Отсюда можно дойти до 200‑летнего дуба — природного памятника, окутанного легендами. По преданию, его посадил сам Петр I во время короткого пребывания в Кузьминках.