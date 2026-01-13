Опека с бонусами: как помочь обитателям Московского зоопарка и получить городские баллы

Москвичам доступна благотворительность в необычном формате.

Московский зоопарк открывает перед горожанами удивительную возможность — стать покровителем любимого животного и одновременно пополнить свою копилку городских баллов. В рамках сотрудничества с программой лояльности «Миллион призов» москвичи могут получить до 7 500 баллов за оформление опеки над обитателями зоопарка. Эта инициатива не только поддерживает благополучие зверей, но и позволяет жителям столицы почувствовать личную связь с миром дикой природы.

История опекунства в Московском зоопарке насчитывает более полутора столетий — эта традиция зародилась еще в 1864 году, с момента основания учреждения. Сегодня ее продолжает программа «Клуб друзей зоопарка», которая гармонично соединяет исторические корни с современными цифровыми возможностями.

Механизм участия прост. Желающий стать опекуном выбирает животное на специальном разделе сайта зоопарка и подает заявку, указав личные данные и контактные сведения. После этого с заявителем связывается сотрудник зоопарка для уточнения деталей: обсуждается сумма пожертвования и условия договора. В зависимости от размера пожертвования участник имеет право на разные привилегии. Помимо чувства причастности к важному делу, опекуны получают возможность бесплатного посещения зоопарка, регулярные фото‑ и видеоотчеты о жизни подопечного животного, а также актуальную информацию о его здоровье. Особой честью становится размещение таблички с именем опекуна на вольере, а также упоминание на официальном сайте и в социальных сетях зоопарка. Дополнительный бонус для москвичей старше 18 лет, имеющих полную учетную запись на портале mos.ru, – баллы городской программы лояльности, которые полагаются за договор об опекунстве. Таким образом, забота о животных превращается в уникальный формат гражданской активности, где благотворительность сочетается с практическими преимуществами.

Результаты программы уже ощутимы: только в 2025 году участники перечислили на нужды зоопарка около 240 000 рублей. Эти средства напрямую влияют на улучшение условий содержания животных, позволяя обеспечивать им качественное питание, ветеринарный уход и комфортную среду обитания. Таким образом, программа опеки становится мостом между горожанами и природой, объединяя социальную ответственность, историческую память и современные технологии поощрения благих дел. Она дает возможность каждому внести личный вклад в сохранение биоразнообразия, одновременно получая признание и полезные бонусы за свою заботу.