Вторник 13 января

Столетняя красота: Москва возвращает блеск дореволюционным домам

Столетняя красота: Москва возвращает блеск дореволюционным домам
52

За 10 лет капитально отремонтированы почти 1200 исторических зданий – от неоклассики до модерна.

Москва ведет планомерную работу по сохранению архитектурного наследия: в рамках городской программы капитального ремонта за последние 10 лет новую жизнь обрели почти 1 200 дореволюционных жилых зданий. Эти дома, построенные более ста лет назад в стиле неоклассицизма, модерна, конструктивизма и эклектики, вновь засияли во всем своем историческом великолепии, превратившись в живые страницы городской летописи.

Процесс возрождения старинных зданий — дело тонкое, требующее не только профессиональных навыков, но и художественного такта. Мастера не ограничиваются поверхностным обновлением: они кропотливо воссоздают подлинный облик сооружений, бережно сохраняя их историческую ценность. В ходе работ специалисты тщательно реставрируют лепной декор и кованые элементы, восстанавливают оригинальные оконные заполнения с латунной фурнитурой, обновляют инженерные системы, приводят в порядок подъезды и подвалы, а также подбирают цветовые решения, соответствующие эпохе. Такой подход позволяет не просто продлить срок службы зданий, но и сохранить их неповторимый характер, обогащая городскую среду.

Одним из ярких примеров успешной реставрации стал дом № 7, строение 1 на Остоженке, обновленный в 2024 году. Это пятиэтажное здание, возведенное в 1901–1905 годах по проекту архитектора Александра Иванова, представляет собой образец поздней эклектики. Его фасад словно музей декоративных элементов: здесь можно увидеть руст и маскароны, кронштейны и пояса сложного профиля, аттики, карнизы, гермы, лепные картуши и разнообразные наличники, включая сандрики различной формы, а также орнаменты в виде венков, гирлянд и меандра. В процессе ремонта мастера восстановили геометрию лепного декора, включая рустованные формы и растительный орнамент, уделили особое внимание оконным заполнениям, а в подъездах отреставрировали лепнину, обновили кованые ограждения лестниц, отшлифовали ступени и окрасили стены и потолки в исторические цвета.

В 2025 году новую жизнь получил доходный дом Александры Монигетти в Фурманном переулке (дом 18), построенный в 1903 году по проекту Николая Матвеева. Пятиэтажное здание отличается пластикой модерна: первый этаж выделен рустом, порталы входных групп имеют плавные формы, а балконы украшены коваными решетками с растительными орнаментами. В ходе реставрации мастера расчистили и промыли поверхности, привели в порядок кирпичную кладку, обработали места замокания специальным составом, а затем оштукатурили и окрасили фасад в исторические цвета «серый янтарь» и «кремово белый». Помимо этого, в доме обновили подвал, заменили электросети, а также магистрали центрального отопления, водоотведения, холодного и горячего водоснабжения.

Сохранение дореволюционной застройки играет важную роль в жизни города: поддерживает архитектурное разнообразие, создает комфортную и эстетически насыщенную среду для жителей, привлекает туристов, интересующихся историей и зодчеством, а также демонстрирует преемственность поколений в отношении к наследию. Благодаря масштабной программе капитального ремонта Москва не просто бережет памятники архитектуры, но и дает им возможность органично вписаться в современный ритм городской жизни.

13 января 2026, 10:36
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

В парке "Никулино" пройдут праздничные народные гуляния на Старый Новый год

В парке "Никулино" пройдут праздничные народные гуляния на Старый Новый год
Участников ждут хороводы, состязания на ловкость, конкурс кокошников. В середине января Москва не спешит расставаться с праздничным настроением.

Танцы вместо таблеток: Москва открывает двери в мир движения для старшего поколения

Танцы вместо таблеток: Москва открывает двери в мир движения для старшего поколения
Бесплатные секции зумбы и танцевального спорта – такой формат активного долголетия предлагается в четырех районах столицы. Москва продолжает развивать программы для горожан «серебряного» возраста: в четырех спортивных комплексах столицы стартовали бесплатные занятия по зумбе и танцевальному спорту.

От Вешняков до Ново-Переделкина: москвичи массово исследуют спальные районы столицы

От Вешняков до Ново-Переделкина: москвичи массово исследуют спальные районы столицы
Как программа "Мой район" превратила малоизвестные улицы и парки в места притяжения для десятков тысяч горожан. В 2025 году столичная программа «Мой район» подарила москвичам шанс взглянуть на город под новым углом.

Увидеть средневековый замок в Москве смогут посетители кинопарка "Москино"

Увидеть средневековый замок в Москве смогут посетители кинопарка "Москино"
Созданная для съемок фильма натурная площадка скоро будет доступна для москвичей и туристов. В Москве появился уголок Средневековья: на территории кинопарка «Москино» построили натурную площадку «Разрушенный заброшенный замок».

Забота о здоровье: в 2025 году в Москве открыли пять крупных медучреждений

Забота о здоровье: в 2025 году в Москве открыли пять крупных медучреждений
Новые больницы и поликлиники – очередной большой шаг к доступной и высокотехнологичной медицине в каждом районе столицы. Столица продолжает укреплять систему здравоохранения: в 2025 году в разных районах Москвы появились два новых поликлинических комплекса и три больничных корпуса.

