Столетняя красота: Москва возвращает блеск дореволюционным домам

За 10 лет капитально отремонтированы почти 1200 исторических зданий – от неоклассики до модерна.

Москва ведет планомерную работу по сохранению архитектурного наследия: в рамках городской программы капитального ремонта за последние 10 лет новую жизнь обрели почти 1 200 дореволюционных жилых зданий. Эти дома, построенные более ста лет назад в стиле неоклассицизма, модерна, конструктивизма и эклектики, вновь засияли во всем своем историческом великолепии, превратившись в живые страницы городской летописи.

Процесс возрождения старинных зданий — дело тонкое, требующее не только профессиональных навыков, но и художественного такта. Мастера не ограничиваются поверхностным обновлением: они кропотливо воссоздают подлинный облик сооружений, бережно сохраняя их историческую ценность. В ходе работ специалисты тщательно реставрируют лепной декор и кованые элементы, восстанавливают оригинальные оконные заполнения с латунной фурнитурой, обновляют инженерные системы, приводят в порядок подъезды и подвалы, а также подбирают цветовые решения, соответствующие эпохе. Такой подход позволяет не просто продлить срок службы зданий, но и сохранить их неповторимый характер, обогащая городскую среду.

Одним из ярких примеров успешной реставрации стал дом № 7, строение 1 на Остоженке, обновленный в 2024 году. Это пятиэтажное здание, возведенное в 1901–1905 годах по проекту архитектора Александра Иванова, представляет собой образец поздней эклектики. Его фасад словно музей декоративных элементов: здесь можно увидеть руст и маскароны, кронштейны и пояса сложного профиля, аттики, карнизы, гермы, лепные картуши и разнообразные наличники, включая сандрики различной формы, а также орнаменты в виде венков, гирлянд и меандра. В процессе ремонта мастера восстановили геометрию лепного декора, включая рустованные формы и растительный орнамент, уделили особое внимание оконным заполнениям, а в подъездах отреставрировали лепнину, обновили кованые ограждения лестниц, отшлифовали ступени и окрасили стены и потолки в исторические цвета.

В 2025 году новую жизнь получил доходный дом Александры Монигетти в Фурманном переулке (дом 18), построенный в 1903 году по проекту Николая Матвеева. Пятиэтажное здание отличается пластикой модерна: первый этаж выделен рустом, порталы входных групп имеют плавные формы, а балконы украшены коваными решетками с растительными орнаментами. В ходе реставрации мастера расчистили и промыли поверхности, привели в порядок кирпичную кладку, обработали места замокания специальным составом, а затем оштукатурили и окрасили фасад в исторические цвета «серый янтарь» и «кремово белый». Помимо этого, в доме обновили подвал, заменили электросети, а также магистрали центрального отопления, водоотведения, холодного и горячего водоснабжения.

Сохранение дореволюционной застройки играет важную роль в жизни города: поддерживает архитектурное разнообразие, создает комфортную и эстетически насыщенную среду для жителей, привлекает туристов, интересующихся историей и зодчеством, а также демонстрирует преемственность поколений в отношении к наследию. Благодаря масштабной программе капитального ремонта Москва не просто бережет памятники архитектуры, но и дает им возможность органично вписаться в современный ритм городской жизни.