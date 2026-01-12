Долина уехала из России Тесты Дранга, Товсик и другие: кто из звезд сменил жилье Игры Сонник

Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму

Вторник 13 января

На востоке Москвы построят еще пять домов по программе реновации

На востоке Москвы построят еще пять домов по программе реновации
71

Почти 140 тысяч квадратных метров нового жилья и современная социально-бытовая инфраструктура – такое обновление ждет ВАО в ближайшее время.

В Восточном административном округе Москвы дан старт новому этапу программы реновации: на текущий момент выдано еще пять градостроительных планов земельных участков, которые станут основой для возведения современных жилых комплексов. Общая площадь выделенных территорий достигает 3,5 гектара, а суммарная площадь будущего жилья составит около 140 тысяч квадратных метров.

Новые дома войдут в состав квартальной застройки и разместятся по следующим адресам:

  • улица Игральная, земельный участок № 4/5/1;
  • улица Плеханова, земельный участок № 22/3;
  • улица Буракова, земельные участки № 6/1/1, 6/2/1 и 6/2/2.

Особое внимание уделено функциональности будущих зданий: на первых этажах многоквартирных домов запланированы нежилые помещения для объектов социально‑бытового назначения. Это позволит создать удобную инфраструктуру прямо в жилых кварталах, сделав повседневную жизнь горожан комфортнее.

Градостроительный план земельного участка — ключевой документ, определяющий параметры будущего строительства. В нем зафиксированы допустимые габариты зданий, их назначение и прочие технические характеристики, необходимые для проектирования и возведения объектов.

Программа реновации столичного жилого фонда, утвержденная в августе 2017 года, охватывает около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 176 домов. При этом Восточный административный округ лидирует по количеству расселяемых домов в рамках программы реновации: здесь в нее вошло 1 062 здания – это самый высокий показатель среди всех округов столицы. В 2025 году в ВАО участники программы из 119 старых зданий оформили документы на квартиры в новостройках. Таким образом более 9 100 человек на востоке города уже стали обладателями современного жилья. Наибольшая активность наблюдается в районе Перово: здесь почти 2 100 горожан заключили договоры на новую недвижимость. В Новогирееве необходимые документы оформили около 1 800 жителей, а в Северном Измайлове — почти 1 300 человек.

Важно, что программа реновации является не просто формой обновления жилого фонда, но и способом формирования современной городской среды, когда комфорт, функциональность и доступность становятся неотъемлемыми чертами повседневной жизни москвичей.

Шоу-бизнес в Telegram

12 января 2026, 12:02
Фото: mos.ru/ М.Мишин
mos.ru✓ Надежный источник

Опека с бонусами: как помочь обитателям Московского зоопарка и получить городские баллы

Опека с бонусами: как помочь обитателям Московского зоопарка и получить городские баллы
Москвичам доступна благотворительность в необычном формате. Московский зоопарк открывает перед горожанами удивительную возможность — стать покровителем любимого животного и одновременно пополнить свою копилку городских баллов.

Столетняя красота: Москва возвращает блеск дореволюционным домам

Столетняя красота: Москва возвращает блеск дореволюционным домам
За 10 лет капитально отремонтированы почти 1200 исторических зданий – от неоклассики до модерна. Москва ведет планомерную работу по сохранению архитектурного наследия: в рамках городской программы капитального ремонта за последние 10 лет новую жизнь обрели почти 1 200 дореволюционных жилых зданий.

В парке "Никулино" пройдут праздничные народные гуляния на Старый Новый год

В парке "Никулино" пройдут праздничные народные гуляния на Старый Новый год
Участников ждут хороводы, состязания на ловкость, конкурс кокошников. В середине января Москва не спешит расставаться с праздничным настроением.

Танцы вместо таблеток: Москва открывает двери в мир движения для старшего поколения

Танцы вместо таблеток: Москва открывает двери в мир движения для старшего поколения
Бесплатные секции зумбы и танцевального спорта – такой формат активного долголетия предлагается в четырех районах столицы. Москва продолжает развивать программы для горожан «серебряного» возраста: в четырех спортивных комплексах столицы стартовали бесплатные занятия по зумбе и танцевальному спорту.

От Вешняков до Ново-Переделкина: москвичи массово исследуют спальные районы столицы

От Вешняков до Ново-Переделкина: москвичи массово исследуют спальные районы столицы
Как программа "Мой район" превратила малоизвестные улицы и парки в места притяжения для десятков тысяч горожан. В 2025 году столичная программа «Мой район» подарила москвичам шанс взглянуть на город под новым углом.

