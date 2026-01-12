На востоке Москвы построят еще пять домов по программе реновации

Почти 140 тысяч квадратных метров нового жилья и современная социально-бытовая инфраструктура – такое обновление ждет ВАО в ближайшее время.

В Восточном административном округе Москвы дан старт новому этапу программы реновации: на текущий момент выдано еще пять градостроительных планов земельных участков, которые станут основой для возведения современных жилых комплексов. Общая площадь выделенных территорий достигает 3,5 гектара, а суммарная площадь будущего жилья составит около 140 тысяч квадратных метров.

Новые дома войдут в состав квартальной застройки и разместятся по следующим адресам:

улица Игральная, земельный участок № 4/5/1;

улица Плеханова, земельный участок № 22/3;

улица Буракова, земельные участки № 6/1/1, 6/2/1 и 6/2/2.

Особое внимание уделено функциональности будущих зданий: на первых этажах многоквартирных домов запланированы нежилые помещения для объектов социально‑бытового назначения. Это позволит создать удобную инфраструктуру прямо в жилых кварталах, сделав повседневную жизнь горожан комфортнее.

Градостроительный план земельного участка — ключевой документ, определяющий параметры будущего строительства. В нем зафиксированы допустимые габариты зданий, их назначение и прочие технические характеристики, необходимые для проектирования и возведения объектов.

Программа реновации столичного жилого фонда, утвержденная в августе 2017 года, охватывает около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 176 домов. При этом Восточный административный округ лидирует по количеству расселяемых домов в рамках программы реновации: здесь в нее вошло 1 062 здания – это самый высокий показатель среди всех округов столицы. В 2025 году в ВАО участники программы из 119 старых зданий оформили документы на квартиры в новостройках. Таким образом более 9 100 человек на востоке города уже стали обладателями современного жилья. Наибольшая активность наблюдается в районе Перово: здесь почти 2 100 горожан заключили договоры на новую недвижимость. В Новогирееве необходимые документы оформили около 1 800 жителей, а в Северном Измайлове — почти 1 300 человек.

Важно, что программа реновации является не просто формой обновления жилого фонда, но и способом формирования современной городской среды, когда комфорт, функциональность и доступность становятся неотъемлемыми чертами повседневной жизни москвичей.