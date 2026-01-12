Долина уехала из России Тесты Дранга, Товсик и другие: кто из звезд сменил жилье Игры Сонник

13 января

Увидеть средневековый замок в Москве смогут посетители кинопарка "Москино"

100

Созданная для съемок фильма натурная площадка скоро будет доступна для москвичей и туристов.

В Москве появился уголок Средневековья: на территории кинопарка «Москино» построили натурную площадку «Разрушенный заброшенный замок». Это 35‑я по счету декорационная локация кинопарка. Уже летом 2026 года посетители смогут увидеть эти впечатляющие сооружения своими глазами — площадка будет доступна для всех желающих.

Пространство новой локации занимает более 600 квадратных метров. Ее доминанта — руинированный готический замок высотой 16 метров, увитый плющом, поросший деревьями и травами. Современные зодчие воссоздали атмосферу подлинной старины: рядом с замком возвышается дозорная башня, тянется фрагмент крепостной стены, красуются въездные ворота и базилика. Дополняют картину лесные массивы и несколько прудов, превращая площадку в живой образ Средневековья.

Создание декораций стало настоящим испытанием для команды. Сроки были жестко фиксированы, ведь площадка создавалась для съемок нового фильма, графики актеров были утверждены, переносы исключались. Несмотря на трудности, в том числе сложные погодные условия, мастера справились блестяще: замок возвели в срок, воплотив задумки художников в жизнь.

Что ждет грандиозные декорации после завершения съемок? Площадка, расположенная в лесистой зоне у водоемов, превратится в арт‑объект. Ее предназначение — стать центром тихого уголка парка, где гости смогут прогуливаться среди руин, погружаясь в атмосферу романтической старины. В перспективе — создание пространства в духе заброшенных парков эпохи романтизма XVIII века. Тогда садово‑парковое искусство стремилось имитировать «естественную запущенность»: тропы выглядели забытыми, деревья — дикорастущими, а руины придавали пейзажу меланхоличную красоту. Подобный замысел может обрести вторую жизнь в «Москино».

Сейчас, после завершения съемок, команда приступает к укреплению конструкций. Весной пройдут финальные работы по благоустройству территории: дополнят пейзаж, адаптируют декорации для многоразового использования. Уже летом посетители кинопарка смогут прогуляться по аллеям замка, представить себя героями средневековых легенд, ощутить дух эпохи, ожившей благодаря труду художников и строителей, сделать эффектные фотографии и набраться незабываемых впечатлений.

12 января 2026, 10:01
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Столетняя красота: Москва возвращает блеск дореволюционным домам

За 10 лет капитально отремонтированы почти 1200 исторических зданий – от неоклассики до модерна. Москва ведет планомерную работу по сохранению архитектурного наследия: в рамках городской программы капитального ремонта за последние 10 лет новую жизнь обрели почти 1 200 дореволюционных жилых зданий.

В парке "Никулино" пройдут праздничные народные гуляния на Старый Новый год

Участников ждут хороводы, состязания на ловкость, конкурс кокошников. В середине января Москва не спешит расставаться с праздничным настроением.

Танцы вместо таблеток: Москва открывает двери в мир движения для старшего поколения

Бесплатные секции зумбы и танцевального спорта – такой формат активного долголетия предлагается в четырех районах столицы. Москва продолжает развивать программы для горожан «серебряного» возраста: в четырех спортивных комплексах столицы стартовали бесплатные занятия по зумбе и танцевальному спорту.

От Вешняков до Ново-Переделкина: москвичи массово исследуют спальные районы столицы

Как программа "Мой район" превратила малоизвестные улицы и парки в места притяжения для десятков тысяч горожан. В 2025 году столичная программа «Мой район» подарила москвичам шанс взглянуть на город под новым углом.

Забота о здоровье: в 2025 году в Москве открыли пять крупных медучреждений

Новые больницы и поликлиники – очередной большой шаг к доступной и высокотехнологичной медицине в каждом районе столицы. Столица продолжает укреплять систему здравоохранения: в 2025 году в разных районах Москвы появились два новых поликлинических комплекса и три больничных корпуса.

