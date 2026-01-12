Увидеть средневековый замок в Москве смогут посетители кинопарка "Москино"

Созданная для съемок фильма натурная площадка скоро будет доступна для москвичей и туристов.

В Москве появился уголок Средневековья: на территории кинопарка «Москино» построили натурную площадку «Разрушенный заброшенный замок». Это 35‑я по счету декорационная локация кинопарка. Уже летом 2026 года посетители смогут увидеть эти впечатляющие сооружения своими глазами — площадка будет доступна для всех желающих.

Пространство новой локации занимает более 600 квадратных метров. Ее доминанта — руинированный готический замок высотой 16 метров, увитый плющом, поросший деревьями и травами. Современные зодчие воссоздали атмосферу подлинной старины: рядом с замком возвышается дозорная башня, тянется фрагмент крепостной стены, красуются въездные ворота и базилика. Дополняют картину лесные массивы и несколько прудов, превращая площадку в живой образ Средневековья.

Создание декораций стало настоящим испытанием для команды. Сроки были жестко фиксированы, ведь площадка создавалась для съемок нового фильма, графики актеров были утверждены, переносы исключались. Несмотря на трудности, в том числе сложные погодные условия, мастера справились блестяще: замок возвели в срок, воплотив задумки художников в жизнь.

Что ждет грандиозные декорации после завершения съемок? Площадка, расположенная в лесистой зоне у водоемов, превратится в арт‑объект. Ее предназначение — стать центром тихого уголка парка, где гости смогут прогуливаться среди руин, погружаясь в атмосферу романтической старины. В перспективе — создание пространства в духе заброшенных парков эпохи романтизма XVIII века. Тогда садово‑парковое искусство стремилось имитировать «естественную запущенность»: тропы выглядели забытыми, деревья — дикорастущими, а руины придавали пейзажу меланхоличную красоту. Подобный замысел может обрести вторую жизнь в «Москино».

Сейчас, после завершения съемок, команда приступает к укреплению конструкций. Весной пройдут финальные работы по благоустройству территории: дополнят пейзаж, адаптируют декорации для многоразового использования. Уже летом посетители кинопарка смогут прогуляться по аллеям замка, представить себя героями средневековых легенд, ощутить дух эпохи, ожившей благодаря труду художников и строителей, сделать эффектные фотографии и набраться незабываемых впечатлений.