В парке "Никулино" пройдут праздничные народные гуляния на Старый Новый год

Участников ждут хороводы, состязания на ловкость, конкурс кокошников.

В середине января Москва не спешит расставаться с праздничным настроением. Так, 13 января парк «Никулино» превратится в площадку для традиционных русских гуляний — здесь отметят старый Новый год в рамках масштабного проекта «Зима в Москве». Гостей ждут зажигательные танцы, веселые состязания и встреча со сказочными персонажами, которые подарят атмосферу настоящего народного праздника.

Начало торжества запланировано на 19:00. Вход свободный — присоединиться к гуляниям сможет каждый желающий. Адресный ориентир: проспект Вернадского, дом 100а.

Сердце праздника — тематическая зона проекта «Зима в Москве», расположенная рядом с выходом на каток. Здесь развернется «Новогодний лабиринт» — интерактивная программа, где каждое развлечение словно новый поворот в увлекательном приключении. Участники смогут:

водить хороводы под задорные мелодии;

испытать силу в состязаниях по перетягиванию каната;

посоревноваться в меткости при метании валенка;

окунуться в атмосферу старинных игр — «Ручеек», «Золотые ворота», «Бояре» и «Перепляс».

Сказочные герои — Дед Мороз, Снегурочка и скоморохи — добавят волшебства событию. Они выйдут на лед, чтобы пообщаться с гостями и сделать памятные фотографии. При этом каток продолжит работать в обычном режиме, так что любители катания смогут совместить развлечение с праздничным настроением.

Особого внимания заслуживает церемония награждения победителей конкурса «Русский кокошник». Инициатива, запущенная в конце декабря на сайте клубного центра «Тропарево‑Никулино», дала возможность рукодельникам проявить фантазию: участникам предлагалось создать старинный головной убор в современном стиле, используя любые материалы — от валяной шерсти до CD‑дисков. Теперь авторы лучших работ придут на праздник в своих творениях, а триумфаторов ждут призы — бесплатный прокат коньков на катке парка до конца февраля.

Для гостей, пришедших в народных костюмах, организаторы приготовили особые сюрпризы: в буфете их ждут бесплатные угощения — ароматный чай и баранки с новогодними предсказаниями. Эти маленькие детали создают ту самую атмосферу тепла и единения, за которую так ценят народные праздники.

Старый Новый год в парке «Никулино» станет настоящим путешествием в мир народных обычаев, где каждый найдет что‑то свое: дети — азарт игр, взрослые — ностальгию по забытым традициям, а творческие натуры — вдохновение для новых идей.