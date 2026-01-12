Долина отказалась отдавать ключи Лурье Тесты Лерчек перенесла экстренную операцию Игры Сонник

Понедельник 12 января

10:49Танцы вместо таблеток: Москва открывает двери в мир движения для старшего поколения 10:35Почему 12 января опасно брать соль у соседей и поднимать вещи на перекрестке 10:14От Вешняков до Ново-Переделкина: москвичи массово исследуют спальные районы столицы 09:53Забота о здоровье: в 2025 году в Москве открыли пять крупных медучреждений 09:35В Москве стартовала первая в 2026 году музейная неделя 09:15Особняк Дерожинской в Кропоткинском переулке ждет обновление 09:12Праздники не закончились: календарь приготовил для россиян приятный сюрприз 08:30Нежелающая отдавать ключи от квартиры Долина нашла приют вдали от родины 06:38Грамотная планировка повысит стоимость вашей квартиры – архитектор 03:21Мыслитель Омар Хайям сказал, почему идея копить деньги мешает вам жить 00:16Разговоры за рулем способны нарушать работу глаз – исследование
Танцы вместо таблеток: Москва открывает двери в мир движения для старшего поколения

Танцы вместо таблеток: Москва открывает двери в мир движения для старшего поколения
57

Бесплатные секции зумбы и танцевального спорта – такой формат активного долголетия предлагается в четырех районах столицы.

Москва продолжает развивать программы для горожан «серебряного» возраста: в четырех спортивных комплексах столицы стартовали бесплатные занятия по зумбе и танцевальному спорту. Эти направления становятся все популярнее среди москвичей старше 55 лет, ведь они не только укрепляют тело, но и дарят заряд позитива через движение под ритмичную музыку.

Зумба — это симбиоз танцевальных элементов и фитнес‑тренировки, где зажигательные ритмы латиноамериканских мелодий превращают упражнения в праздник движения. Для старшего поколения разработана особая программа: облегченная версия сочетает доступность и эффективность, позволяя новичкам без специальной подготовки включиться в процесс.

Специалисты утверждают, что регулярные занятия зумбой способствуют:

  • укреплению сердечно‑сосудистой системы;
  • улучшению координации и осанки;
  • повышению выносливости;
  • выработке эндорфинов — гормонов радости.

Занятия проходят в спортивном комплексе «Аквамарин» (ул. Рословка, д. 5) по вторникам и четвергам с 12:00 до 13:00. Программа рассчитана на участников от 55 лет и до бесконечности.

Еще один вид активного досуга для старшего поколения москвичей – танцевальный спорт. Это не просто хореография, а комплексная тренировка для тела и духа. Под руководством опытных инструкторов участники осваивают базовые элементы бальных танцев, учатся чувствовать музыку и управлять своим телом. Такие занятия повышают пластичность и гибкость; развивают чувство ритма и пространственную ориентацию; укрепляют мышечный корсет и выносливость; дают уверенность в движениях в повседневной жизни.

Тренировки организованы в трех локациях:

  • Спортивный комплекс «Содружество» (Новоясеневский проспект, д. 30): по понедельникам в 12:30–13:30 и четвергам в 08:00–09:00.
  • Спортивный комплекс «Эдельвейс» (ул. Уральская, д. 19а): в среду и пятницу в 12:00–13:00.
  • Спортивный комплекс «Триумф» (ул. Габричевского, д. 1): в четверг в 12:00–14:00.

Вступить в ряды танцующих можно в любой момент — при наличии свободных мест в группах. Для удобства выбора подходящей секции и времени занятий работает портал «Московский спорт»: в разделе «Сервисы» размещена актуальная информация о расписании и условиях записи.

Данная инициатива — часть масштабной стратегии города по популяризации активного образа жизни среди старшего поколения. Движение под музыку не только укрепляет физическое здоровье, но и становится социальным мостом: участники находят новых друзей, делятся эмоциями и открывают для себя неожиданные грани собственного потенциала. Москва показывает: возраст — не ограничение, а новый этап для открытий, где танец является языком общения, а спорт — источником вдохновения.

12 января 2026, 10:49
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

От Вешняков до Ново-Переделкина: москвичи массово исследуют спальные районы столицы

От Вешняков до Ново-Переделкина: москвичи массово исследуют спальные районы столицы
Как программа "Мой район" превратила малоизвестные улицы и парки в места притяжения для десятков тысяч горожан. В 2025 году столичная программа «Мой район» подарила москвичам шанс взглянуть на город под новым углом.

Забота о здоровье: в 2025 году в Москве открыли пять крупных медучреждений

Забота о здоровье: в 2025 году в Москве открыли пять крупных медучреждений
Новые больницы и поликлиники – очередной большой шаг к доступной и высокотехнологичной медицине в каждом районе столицы. Столица продолжает укреплять систему здравоохранения: в 2025 году в разных районах Москвы появились два новых поликлинических комплекса и три больничных корпуса.

В Москве стартовала первая в 2026 году музейная неделя

В Москве стартовала первая в 2026 году музейная неделя
Рассказываем, куда сходить бесплатно с 12 по 18 января. Каникулы закончились, но бурная культурная программа в столице продолжается.

Особняк Дерожинской в Кропоткинском переулке ждет обновление

Особняк Дерожинской в Кропоткинском переулке ждет обновление
Москва бережно относится к наследию Федора Шехтеля. В самом сердце столицы, в Кропоткинском переулке, готовится к обновлению один из ярчайших образцов московского модерна — особняк А.

Москва против снежной стихии: как город справляется с рекордными снегопадами

Москва против снежной стихии: как город справляется с рекордными снегопадами
Круглосуточные снегосплавные пункты, аварийные бригады и умные системы теплоснабжения – в период непогоды городские службы работают в усиленном режиме. Москва переживает непростые погодные испытания: мощные снегопады требуют от городских служб максимальной отдачи.

