Танцы вместо таблеток: Москва открывает двери в мир движения для старшего поколения

Бесплатные секции зумбы и танцевального спорта – такой формат активного долголетия предлагается в четырех районах столицы.

Москва продолжает развивать программы для горожан «серебряного» возраста: в четырех спортивных комплексах столицы стартовали бесплатные занятия по зумбе и танцевальному спорту. Эти направления становятся все популярнее среди москвичей старше 55 лет, ведь они не только укрепляют тело, но и дарят заряд позитива через движение под ритмичную музыку.

Зумба — это симбиоз танцевальных элементов и фитнес‑тренировки, где зажигательные ритмы латиноамериканских мелодий превращают упражнения в праздник движения. Для старшего поколения разработана особая программа: облегченная версия сочетает доступность и эффективность, позволяя новичкам без специальной подготовки включиться в процесс.

Специалисты утверждают, что регулярные занятия зумбой способствуют:

укреплению сердечно‑сосудистой системы;

улучшению координации и осанки;

повышению выносливости;

выработке эндорфинов — гормонов радости.

Занятия проходят в спортивном комплексе «Аквамарин» (ул. Рословка, д. 5) по вторникам и четвергам с 12:00 до 13:00. Программа рассчитана на участников от 55 лет и до бесконечности.

Еще один вид активного досуга для старшего поколения москвичей – танцевальный спорт. Это не просто хореография, а комплексная тренировка для тела и духа. Под руководством опытных инструкторов участники осваивают базовые элементы бальных танцев, учатся чувствовать музыку и управлять своим телом. Такие занятия повышают пластичность и гибкость; развивают чувство ритма и пространственную ориентацию; укрепляют мышечный корсет и выносливость; дают уверенность в движениях в повседневной жизни.

Тренировки организованы в трех локациях:

Спортивный комплекс «Содружество» (Новоясеневский проспект, д. 30): по понедельникам в 12:30–13:30 и четвергам в 08:00–09:00.

Спортивный комплекс «Эдельвейс» (ул. Уральская, д. 19а): в среду и пятницу в 12:00–13:00.

Спортивный комплекс «Триумф» (ул. Габричевского, д. 1): в четверг в 12:00–14:00.

Вступить в ряды танцующих можно в любой момент — при наличии свободных мест в группах. Для удобства выбора подходящей секции и времени занятий работает портал «Московский спорт»: в разделе «Сервисы» размещена актуальная информация о расписании и условиях записи.

Данная инициатива — часть масштабной стратегии города по популяризации активного образа жизни среди старшего поколения. Движение под музыку не только укрепляет физическое здоровье, но и становится социальным мостом: участники находят новых друзей, делятся эмоциями и открывают для себя неожиданные грани собственного потенциала. Москва показывает: возраст — не ограничение, а новый этап для открытий, где танец является языком общения, а спорт — источником вдохновения.