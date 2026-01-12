От Вешняков до Ново-Переделкина: москвичи массово исследуют спальные районы столицы

Как программа "Мой район" превратила малоизвестные улицы и парки в места притяжения для десятков тысяч горожан.

В 2025 году столичная программа «Мой район» подарила москвичам шанс взглянуть на город под новым углом. За прошедший сезон бесплатных экскурсий свыше 50 тысяч человек отправились в путешествие по малоизвестным уголкам столицы — от Ховрина до Южного Бутова. Проект, стартовавший как эксперимент, за четыре года превратился в востребованный формат познания Москвы, где каждый район раскрывает свою неповторимую историю.

Масштаб и география: от окраины до сердца

С 1 марта по 28 декабря 2025 года гиды провели 1025 авторских прогулок — в 2,5 раза больше, чем годом ранее. География охватила более сотни районов: маршруты пролегали через Вешняки, Ново Переделкино, Бирюлево Восточное и другие локации, редко попадающие в туристические путеводители. На каждую экскурсию собиралось от 40 до 60 участников — среди них были не только местные жители, но и москвичи из других округов, жаждущие открыть для себя новые грани города.

Авторский подход: исследователи вместо проводников

Ключевая особенность проекта — отсутствие шаблонных маршрутов. В отличие от центральных районов, где краеведческая литература изобилует деталями, гиды работают как первооткрыватели: самостоятельно ищут малоизвестные факты, выявляют скрытые достопримечательности и выстраивают повествование вокруг уникальных деталей. Каждый маршрут — результат кропотливого исследования, где история оживает через призму малоизвестных эпизодов и забытых имен.

Хиты сезона: от купеческой усадьбы до зеленого оазиса

Огромный интерес вызвала экскурсия по Ховрину, где гости погрузились в историю усадьбы династии Грачевых. Это место хранит память о визитах Петра Чайковского, Алексея Толстого и Владимира Гиляровского. Не менее востребованы оказались прогулки по Проспекту Вернадского, Южному Тушину и Покровскому Стрешневу. Особой популярностью пользовался район Бирюлево Восточное, половину территории которого занимает живописный дендропарк — настоящий зеленый оазис среди городской застройки.

Неожиданным открытием стал микрорайон Курьяново (район Печатники). Его тихие улицы с домами начала XX века, необычные архитектурные объекты и камерная атмосфера поразили даже гидов. Здесь экскурсанты не только изучали наследие прошлого, но и посещали выставочное пространство, где звучали небольшие концерты, добавляя маршруту особую душевность.

Что дальше: планы на 2026 год

Пятый сезон программы стартует весной 2026 года, и организаторы обещают еще больший охват городских локаций. Все экскурсии останутся бесплатными, а регистрация откроется уже в феврале. Актуальное расписание и описание маршрутов опубликуют на сайте программы «Мой район».

Смысл проекта: не туризм, а сопричастность

«Мой район» — это не просто экскурсии, а инструмент осмысления городского пространства. Проект демонстрирует: ценность Москвы не сводится к Красной площади и Арбату. Каждый район, даже самый отдаленный, хранит свою историю, формирует идентичность и создает почву для общения. Через знакомство с местами, мимо которых мы проходим ежедневно, рождается новое ощущение города — как живого организма, где прошлое и настоящее переплетаются в каждом переулке.