От Вешняков до Ново-Переделкина: москвичи массово исследуют спальные районы столицы

Раскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллыРаскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллы Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочериПугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери Лариса Долина готовит новый иск: требует миллионыЛариса Долина готовит новый иск: требует миллионы Доктор Мясников назвал лекарства, способные заменить статиныДоктор Мясников назвал лекарства, способные заменить статины

10:35Почему 12 января опасно брать соль у соседей и поднимать вещи на перекрестке 10:14От Вешняков до Ново-Переделкина: москвичи массово исследуют спальные районы столицы 09:53Забота о здоровье: в 2025 году в Москве открыли пять крупных медучреждений 09:35В Москве стартовала первая в 2026 году музейная неделя 09:15Особняк Дерожинской в Кропоткинском переулке ждет обновление 09:12Праздники не закончились: календарь приготовил для россиян приятный сюрприз 08:30Нежелающая отдавать ключи от квартиры Долина нашла приют вдали от родины 06:38Грамотная планировка повысит стоимость вашей квартиры – архитектор 03:21Мыслитель Омар Хайям сказал, почему идея копить деньги мешает вам жить 00:16Разговоры за рулем способны нарушать работу глаз – исследование 18:49Что делать с новогодней елкой после праздников – правила утилизации и рекомендации по хранению 16:21"Подержанная лежанка": девушка заказала юбку и оказалась шокирована ее видом 13:38Больше половины россиян потратили новогодние праздники на ремонт – исследование 10:31Москва против снежной стихии: как город справляется с рекордными снегопадами 10:24Самые ожидаемые российские фильмы-сказки 2026 года – что точно стоит смотреть дома и в кинотеатрах 19:15Риелтор рассказала о ключевых трендах первичного рынка на 2026 год 16:57Как быстро навести порядок в доме после праздников – устраняем последствия новогоднего хаоса 13:19Гуляющие по 15 минут и дольше люди меньше подвержены инфарктам – исследование 10:12Тест: насколько хорошо вы помните, чем закончились наши любимые фильмы из СССР? 18:47Невролог предупредила россиян о причинах головной боли в новогодние праздники 16:51Названы топ-5 самых востребованных профессий в России 13:14Новоселья звезд: кто из знаменитостей обзавелся дорогими квартирами и особняками 10:17102 года назад родился Сергей Параджанов – эти фильмы советского режиссера должен увидеть каждый 19:46Свет в интерьере сильно влияет на психику человека – архитектор 16:43Мужчины перечислили самые раздражающие их привычки женщин: Постила в соцсеть каждый шаг 13:09Косметолог назвала способы избежать отеков на лице в новогодние праздники 10:12Тест: угадайте знаковый фильм из СССР по крылатой фразе 19:14Россиян предупредили о новых уловках мошенников в новогодние праздники 16:24Тест: угадайте советский фильм по одному кадру с объятиями героев 14:27Советской комедии "Любовь и голуби" – 41 год: как картина стала культовой для многих поколений 10:09Николасу Кейджу – 62: обязательно посмотрите эти фильмы с ярчайшим актером современности 18:51Беспроводная зарядка может сломать батарею вашего iPhone – эксперт 16:46Названы самые бесполезные процедуры в косметологии — против них выступил медик 13:0947 лет назад вышел советский мьюзикл "Ах, водевиль, водевиль…" – идеальный фильм для праздников 10:14Как провести рождественский сочельник в 2026 году – история и традиции праздника 20:36Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму 16:21Как плавно войти в рабочий режим после каникул: 5 советов без стресса 12:14Тест: Какой вы зимний напиток? 09:45Не ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздников 21:19Викторина: Угадайте советский новогодний фильм по одной фразе 17:34Снежная магия: 5 советов, как сделать идеальное зимнее фото на смартфон 14:29Тепло у экрана: 7 зимних мультфильмов для всей семьи 10:12Тест: Какая вы снежинка? 19:15Время для какао: 5 рецептов согревающих напитков для идеального зимнего вечера 16:37Разминка для ума: 10 зимних загадок, над которыми придется подумать 14:32Киногороскоп: какой вы персонаж из новогоднего фильма по знаку зодиака? 11:26Тест: какой вы тип отдыхающего на каникулах? 08:18Перезагрузка после застолья: 5 простых шагов, чтобы почувствовать себя лучше 20:105 книг, в которые стоит погрузиться до конца новогодних каникул 18:57Не цели, а приключения: 12 идей для вашего "Bucket List" на новый год
От Вешняков до Ново-Переделкина: москвичи массово исследуют спальные районы столицы

Как программа "Мой район" превратила малоизвестные улицы и парки в места притяжения для десятков тысяч горожан.

В 2025 году столичная программа «Мой район» подарила москвичам шанс взглянуть на город под новым углом. За прошедший сезон бесплатных экскурсий свыше 50 тысяч человек отправились в путешествие по малоизвестным уголкам столицы — от Ховрина до Южного Бутова. Проект, стартовавший как эксперимент, за четыре года превратился в востребованный формат познания Москвы, где каждый район раскрывает свою неповторимую историю.

Масштаб и география: от окраины до сердца

С 1 марта по 28 декабря 2025 года гиды провели 1025 авторских прогулок — в 2,5 раза больше, чем годом ранее. География охватила более сотни районов: маршруты пролегали через Вешняки, Ново Переделкино, Бирюлево Восточное и другие локации, редко попадающие в туристические путеводители. На каждую экскурсию собиралось от 40 до 60 участников — среди них были не только местные жители, но и москвичи из других округов, жаждущие открыть для себя новые грани города.

Авторский подход: исследователи вместо проводников

Ключевая особенность проекта — отсутствие шаблонных маршрутов. В отличие от центральных районов, где краеведческая литература изобилует деталями, гиды работают как первооткрыватели: самостоятельно ищут малоизвестные факты, выявляют скрытые достопримечательности и выстраивают повествование вокруг уникальных деталей. Каждый маршрут — результат кропотливого исследования, где история оживает через призму малоизвестных эпизодов и забытых имен.

Хиты сезона: от купеческой усадьбы до зеленого оазиса

Огромный интерес вызвала экскурсия по Ховрину, где гости погрузились в историю усадьбы династии Грачевых. Это место хранит память о визитах Петра Чайковского, Алексея Толстого и Владимира Гиляровского. Не менее востребованы оказались прогулки по Проспекту Вернадского, Южному Тушину и Покровскому Стрешневу. Особой популярностью пользовался район Бирюлево Восточное, половину территории которого занимает живописный дендропарк — настоящий зеленый оазис среди городской застройки.

Неожиданным открытием стал микрорайон Курьяново (район Печатники). Его тихие улицы с домами начала XX века, необычные архитектурные объекты и камерная атмосфера поразили даже гидов. Здесь экскурсанты не только изучали наследие прошлого, но и посещали выставочное пространство, где звучали небольшие концерты, добавляя маршруту особую душевность.

Что дальше: планы на 2026 год

Пятый сезон программы стартует весной 2026 года, и организаторы обещают еще больший охват городских локаций. Все экскурсии останутся бесплатными, а регистрация откроется уже в феврале. Актуальное расписание и описание маршрутов опубликуют на сайте программы «Мой район».

Смысл проекта: не туризм, а сопричастность

«Мой район» — это не просто экскурсии, а инструмент осмысления городского пространства. Проект демонстрирует: ценность Москвы не сводится к Красной площади и Арбату. Каждый район, даже самый отдаленный, хранит свою историю, формирует идентичность и создает почву для общения. Через знакомство с местами, мимо которых мы проходим ежедневно, рождается новое ощущение города — как живого организма, где прошлое и настоящее переплетаются в каждом переулке.

Забота о здоровье: в 2025 году в Москве открыли пять крупных медучреждений

Новые больницы и поликлиники – очередной большой шаг к доступной и высокотехнологичной медицине в каждом районе столицы. Столица продолжает укреплять систему здравоохранения: в 2025 году в разных районах Москвы появились два новых поликлинических комплекса и три больничных корпуса.

В Москве стартовала первая в 2026 году музейная неделя

Рассказываем, куда сходить бесплатно с 12 по 18 января. Каникулы закончились, но бурная культурная программа в столице продолжается.

Особняк Дерожинской в Кропоткинском переулке ждет обновление

Москва бережно относится к наследию Федора Шехтеля. В самом сердце столицы, в Кропоткинском переулке, готовится к обновлению один из ярчайших образцов московского модерна — особняк А.

Москва против снежной стихии: как город справляется с рекордными снегопадами

Круглосуточные снегосплавные пункты, аварийные бригады и умные системы теплоснабжения – в период непогоды городские службы работают в усиленном режиме. Москва переживает непростые погодные испытания: мощные снегопады требуют от городских служб максимальной отдачи.

На "Воробьевых горах" стартовал горнолыжный сезон

От первых спусков до кубковых состязаний гостям знаменитой московской площадки доступен весь спектр мероприятий. Горнолыжный комплекс «Воробьевы горы» этой зимой вновь распахнул двери для всех, кто мечтает ощутить драйв снежных склонов.

