Забота о здоровье: в 2025 году в Москве открыли пять крупных медучреждений

Новые больницы и поликлиники – очередной большой шаг к доступной и высокотехнологичной медицине в каждом районе столицы.

Столица продолжает укреплять систему здравоохранения: в 2025 году в разных районах Москвы появились два новых поликлинических комплекса и три больничных корпуса. Реализацию проектов курировал Департамент гражданского строительства.

Так, в Сокольниках на улице Матросская Тишина, дом 12а, распахнул двери шестиэтажный корпус детской городской клинической больницы святого Владимира. Его площадь — 58 тысяч квадратных метров, а вместимость — 570 коек. Внутри разместились 15 операционных, три лаборатории и 20 отделений, оснащенных по последнему слову техники. Особое внимание уделено гематологии: здесь работают отделение трансфузиологии и центр гравитационной хирургии крови с возможностями гемодиализа.

В районе Крюково на Панфиловском проспекте, дом 50, открылась детская поликлиника, рассчитанная на 320 визитов в смену. Четырехэтажное здание площадью около 6 тысяч квадратных метров отличается логичной планировкой: кабинеты самых востребованных специалистов расположены на нижних этажах, что сокращает время ожидания. В комплексе предусмотрены отделения функциональной и лучевой диагностики, зоны реабилитации, а прилегающая территория благоустроена для комфортного перемещения.

На Бакинской улице, дом 26 (район Царицыно), заработал флагманский центр неотложной помощи городской клинической больницы имени В. М. Буянова. Его площадь — 15,2 тысячи квадратных метров, пропускная способность — 200 пациентов в сутки. Современные операционные соединены с главным корпусом больницы отапливаемым надземным переходом, что обеспечивает бесперебойность оказания помощи в любое время года.

В Филимонковском районе Новомосковского административного округа (Лесная улица, дом 86) начала работу детско‑взрослая поликлиника на 750 посещений в смену. Площадь здания превышает 13,3 тысячи квадратных метров. Здесь установлены рентген‑аппараты, УЗИ‑оборудование и офтальмологический комплекс. Помимо диагностических кабинетов, функционируют терапевтическое отделение, лаборатории, зоны ресепшен и комфортабельные холлы для ожидания. Для маломобильных граждан создана безбарьерная среда, а для семей с детьми — отделения комплексной поддержки и социальной реабилитации. Также открыт центр московского долголетия, расширяющий возможности социальной помощи.

В «Сколкове» завершилось строительство Центра хронических болезней — шестиэтажного здания площадью 14,3 тысячи квадратных метров на 126 коек. Комплекс интегрирован в структуру российско‑израильского медицинского центра, дополняя уже действующие клинико‑диагностический и терапевтический корпуса. В новом здании разместятся отделения гериатрии, реабилитации, паллиативной помощи и детское отделение для лечения хронических патологий. Центр оснащён инновационным оборудованием, а его пространство адаптировано для пациентов с ограниченными возможностями передвижения.