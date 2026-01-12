В Москве стартовала первая в 2026 году музейная неделя

Рассказываем, куда сходить бесплатно с 12 по 18 января.

Каникулы закончились, но бурная культурная программа в столице продолжается. В понедельник, 12 января, стартует традиционная Московская неделя, предоставляющая шанс посетить ряд музеев, галерей и выставочных залов без финансовых затрат. Акция проходит каждую третью неделю месяца. Чтобы успеть увидеть все, стоит заранее спланировать маршрут. Для прохода необходимо оформить бесплатный электронный билет через сервис «Мосбилет» с использованием Mos ID.

Программа первой в новом году Музейной недели начинается в Старом Английском Дворе. 12 января здесь ждут гостей на выставке «Кукольный дом. Традиции театральных представлений», созданная совместно с музеем Театра кукол имени С. В. Образцова. Экспозиция погружает в мир кукольного искусства: от площадных спектаклей XVII века до домашних театров. Вниманию посетителей представлены марионетки, тростевые, перчаточные, штоковые и планшетные куклы — каждый экспонат рассказывает о мастерстве их создателей и эволюции театрального ремесла.

В среду, 14 января, всех приглашает музей‑заповедник «Царицыно», где развернулась масштабная выставка «Индия. Ткань времени». Более 300 экспонатов — ткани, костюмы, вышивки и орнаменты — раскрывают влияние индийского текстиля на мировую моду XX–XXI веков. Хлопок, шерсть и шелк, причудливые узоры и ручная работа демонстрируют, как наследие далёкой страны проникло в современную материальную культуру.

В тот же день можно отправиться в Музей истории Военно‑морского флота России. Здесь посетители самостоятельно исследуют все семь отсеков подводной лодки Б‑396 «Новосибирский комсомолец», а также познакомятся с выставкой «Величие и глубина», посвященной морской славе Отечества.

В четверг, 15 января, есть возможность бесплатно посетить Музей космонавтики. В том числе в Мемориальном доме‑музее академика С. П. Королёва можно погрузиться в атмосферу жизни и работы великого конструктора: личные вещи, письма, фотографии, мебель и предметы быта воссоздают портрет человека, стоявшего у истоков космической эры.

Пятница, 16 января, подходящий день для визита в Дарвиновский музей и Музей В. А. Тропинина.

Субботу, 17 января, можно посвятить Государственному музею обороны Москвы. Подлинные предметы начала 1940‑х годов рассказывают о быте горожан, формировании народного ополчения и защите от воздушных налетов. Рядом, в Музее героев Советского Союза и России, представлена хроника подвига — от учреждения звания Героя Советского Союза в 1934 году до современных примеров служения Родине.

Завершится программа Музейной недели 18 января в квартире Михаила Булгакова на Большой Пироговской. Выставка «Елена Сергеевна. История жены писателя, рассказанная в пяти главах» основана на письмах, документах и дневнике третьей супруги литератора. Пять разделов экспозиции повествуют о знакомстве пары, их совместной жизни, доме и роли Елены Сергеевны в сохранении литературного наследия мужа.

Таким образом, «Московская музейная неделя» в январе предлагает путешествие сквозь эпохи и стили: от кукольных театров XVII века до космических свершений XX столетия, от индийских тканей до новогодних игрушек советского времени. Каждый день — новый маршрут, каждая выставка — история, оживающая перед глазами.