Москва инвестирует в таланты: в городе появятся две новые школы искусств

Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены
Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери
Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму
Тест: Какой вы зимний напиток?

Понедельник 12 января

13:24В парке "Никулино" пройдут праздничные народные гуляния на Старый Новый год 13:21Точка невозврата: какому знаку зодиака в январе придется изменить свою судьбу 12:23"Режиссер меня буквально тряс": Ольга Кузьмина призналась, чем на самом деле хрустит Чебурашка в новом фильме 11:30Горожане могут выбрать каток для посещения в сервисе "Мосбилет" 11:10Собянин: Коммунальные службы Москвы в новогодние дни работали в усиленном режиме 10:49Танцы вместо таблеток: Москва открывает двери в мир движения для старшего поколения 10:35Почему 12 января опасно брать соль у соседей и поднимать вещи на перекрестке 10:14От Вешняков до Ново-Переделкина: москвичи массово исследуют спальные районы столицы 09:53Забота о здоровье: в 2025 году в Москве открыли пять крупных медучреждений 09:35В Москве стартовала первая в 2026 году музейная неделя 09:15Особняк Дерожинской в Кропоткинском переулке ждет обновление 09:12Праздники не закончились: календарь приготовил для россиян приятный сюрприз 08:30Нежелающая отдавать ключи от квартиры Долина нашла приют вдали от родины 06:38Грамотная планировка повысит стоимость вашей квартиры – архитектор 03:21Мыслитель Омар Хайям сказал, почему идея копить деньги мешает вам жить 00:16Разговоры за рулем способны нарушать работу глаз – исследование 18:49Что делать с новогодней елкой после праздников – правила утилизации и рекомендации по хранению 16:21"Подержанная лежанка": девушка заказала юбку и оказалась шокирована ее видом 13:38Больше половины россиян потратили новогодние праздники на ремонт – исследование 12:37Москва инвестирует в таланты: в городе появятся две новые школы искусств 10:31Москва против снежной стихии: как город справляется с рекордными снегопадами 10:24Самые ожидаемые российские фильмы-сказки 2026 года – что точно стоит смотреть дома и в кинотеатрах 19:15Риелтор рассказала о ключевых трендах первичного рынка на 2026 год 16:57Как быстро навести порядок в доме после праздников – устраняем последствия новогоднего хаоса 14:39Новогодняя сказка в городе: в Тверском районе появился постамат-открытка 13:50Возрождение сияния: в усадьбе Останкино завершили реставрацию исторических люстр 13:19Гуляющие по 15 минут и дольше люди меньше подвержены инфарктам – исследование 11:09Москва дает вторую жизнь отслужившим новогодним елкам и украшениям 10:12Тест: насколько хорошо вы помните, чем закончились наши любимые фильмы из СССР? 18:47Невролог предупредила россиян о причинах головной боли в новогодние праздники 16:51Названы топ-5 самых востребованных профессий в России 13:14Новоселья звезд: кто из знаменитостей обзавелся дорогими квартирами и особняками 10:17102 года назад родился Сергей Параджанов – эти фильмы советского режиссера должен увидеть каждый 19:46Свет в интерьере сильно влияет на психику человека – архитектор 16:43Мужчины перечислили самые раздражающие их привычки женщин: Постила в соцсеть каждый шаг 13:09Косметолог назвала способы избежать отеков на лице в новогодние праздники 10:12Тест: угадайте знаковый фильм из СССР по крылатой фразе 19:14Россиян предупредили о новых уловках мошенников в новогодние праздники 16:24Тест: угадайте советский фильм по одному кадру с объятиями героев 14:27Советской комедии "Любовь и голуби" – 41 год: как картина стала культовой для многих поколений 10:09Николасу Кейджу – 62: обязательно посмотрите эти фильмы с ярчайшим актером современности 18:51Беспроводная зарядка может сломать батарею вашего iPhone – эксперт 16:46Названы самые бесполезные процедуры в косметологии — против них выступил медик 13:0947 лет назад вышел советский мьюзикл "Ах, водевиль, водевиль…" – идеальный фильм для праздников 10:14Как провести рождественский сочельник в 2026 году – история и традиции праздника 20:36Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму 16:21Как плавно войти в рабочий режим после каникул: 5 советов без стресса 12:14Тест: Какой вы зимний напиток? 09:45Не ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздников 21:19Викторина: Угадайте советский новогодний фильм по одной фразе
Москва инвестирует в таланты: в городе появятся две новые школы искусств

Москва инвестирует в таланты: в городе появятся две новые школы искусств
166

От современных аудиторий до мастер-классов со звездами: как столица расширяет возможности для юных творцов.

Москва продолжает укреплять позиции культурного центра страны: до конца 2028 года в столице построят еще две школы искусств. Новые современные пространства позволят юным жителям разных районов города раскрыть свой потенциал в музыке, живописи, хореографии и других творческих направлениях.

Одна из школ займет более четырех тысяч квадратных метров в Филимонковском районе Новомосковского административного округа. Здание расположится неподалеку от улицы Прудовой в деревне Горчаково, рядом с жилыми кварталами. Сейчас идет этап проектирования — архитекторы продумывают такую планировку, чтобы создать максимально удобную среду для творчества.

Вторая школа появится в районе Куркино на улице Родионовской. Трехэтажное здание площадью 1 500 квадратных метров примет детскую школу искусств имени Я. В. Флиера. Ежедневно здесь смогут заниматься до 300 учеников. В плане — концертный зал для выступлений и отчетных концертов, просторные помещения для занятий изобразительным искусством, хореографическое и музыкальное отделения. Предусмотрены инструментальные классы, кабинеты для сольфеджио, фольклора и вокала. Все это создаст условия, где каждый ребенок найдет занятие по душе и сможет развивать свои способности в комфортной обстановке.

Параллельно с расширением инфраструктуры Москва активно развивает образовательные инициативы. Ярким примером служит проект «Урок со звездой», который в 2025 году объединил около двух тысяч детей из 30 детских школ искусств. Его суть — в живом общении юных дарований с признанными мастерами культуры.

Среди спикеров 2025 года: дирижер Владимир Спиваков, художник Никас Сафронов, композитор Константин Петров, режиссер Владимир Панков, виолончелист Александр Рудин и многие другие. Так, Владимир Спиваков провел открытую репетицию с оркестром «Виртуозы Москвы» в Московском международном доме музыки, показав изнутри работу профессионального коллектива. Федор Шагов, солист оркестра Большого театра России, поделился секретами мастерства с учениками школы искусств имени В. С. Калинникова. Александр Рудин выступил с оркестром в Московском государственном институте музыки имени А. Г. Шнитке, продемонстрировав тонкости игры на виолончели.

В 2026 году проект «Урок со звездой» продолжится: планируется привлечь еще больше экспертов, разнообразить форматы встреч и создать дополнительные площадки для творческой коммуникации. А новые школы искусств, которые появятся в ближайшие годы, укрепят столичную базу по взращиванию талантов, став пространством, где мечты о сцене, холсте или нотных строчках превратятся в реальные достижения.

11 января 2026, 12:37
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

