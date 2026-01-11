Москва инвестирует в таланты: в городе появятся две новые школы искусств

От современных аудиторий до мастер-классов со звездами: как столица расширяет возможности для юных творцов.

Москва продолжает укреплять позиции культурного центра страны: до конца 2028 года в столице построят еще две школы искусств. Новые современные пространства позволят юным жителям разных районов города раскрыть свой потенциал в музыке, живописи, хореографии и других творческих направлениях.

Одна из школ займет более четырех тысяч квадратных метров в Филимонковском районе Новомосковского административного округа. Здание расположится неподалеку от улицы Прудовой в деревне Горчаково, рядом с жилыми кварталами. Сейчас идет этап проектирования — архитекторы продумывают такую планировку, чтобы создать максимально удобную среду для творчества.

Вторая школа появится в районе Куркино на улице Родионовской. Трехэтажное здание площадью 1 500 квадратных метров примет детскую школу искусств имени Я. В. Флиера. Ежедневно здесь смогут заниматься до 300 учеников. В плане — концертный зал для выступлений и отчетных концертов, просторные помещения для занятий изобразительным искусством, хореографическое и музыкальное отделения. Предусмотрены инструментальные классы, кабинеты для сольфеджио, фольклора и вокала. Все это создаст условия, где каждый ребенок найдет занятие по душе и сможет развивать свои способности в комфортной обстановке.

Параллельно с расширением инфраструктуры Москва активно развивает образовательные инициативы. Ярким примером служит проект «Урок со звездой», который в 2025 году объединил около двух тысяч детей из 30 детских школ искусств. Его суть — в живом общении юных дарований с признанными мастерами культуры.

Среди спикеров 2025 года: дирижер Владимир Спиваков, художник Никас Сафронов, композитор Константин Петров, режиссер Владимир Панков, виолончелист Александр Рудин и многие другие. Так, Владимир Спиваков провел открытую репетицию с оркестром «Виртуозы Москвы» в Московском международном доме музыки, показав изнутри работу профессионального коллектива. Федор Шагов, солист оркестра Большого театра России, поделился секретами мастерства с учениками школы искусств имени В. С. Калинникова. Александр Рудин выступил с оркестром в Московском государственном институте музыки имени А. Г. Шнитке, продемонстрировав тонкости игры на виолончели.

В 2026 году проект «Урок со звездой» продолжится: планируется привлечь еще больше экспертов, разнообразить форматы встреч и создать дополнительные площадки для творческой коммуникации. А новые школы искусств, которые появятся в ближайшие годы, укрепят столичную базу по взращиванию талантов, став пространством, где мечты о сцене, холсте или нотных строчках превратятся в реальные достижения.