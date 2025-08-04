Название набережной в "Коломенском" выберут москвичи

Каждый предложенный вариант подчеркивает какую-либо особенность этого уникального места.

На днях в Москве появилось новое живописное функциональное пространство – новая набережная Москвы-реки на территории музея-заповедника «Коломенское». В открытии объекта принял участие мэр города Сергей Собянин, на название набережной дадут москвичи: голосование на портале «Активный гражданин» уже началось.

Новая набережная протяженностью 3,5 км является современной прогулочной зоной. Здесь можно пройтись по расположившемуся над водой деревянному настилу длиной 1,7 км, посетить кафе со смотровой площадкой или спортивный кластер с 12 игровыми полями. В центральной части разместили павильон для юных горожан «Московские каникулы» с развлекательными интерактивными зонами и VR-ареной. Также здесь создан свадебный сад с церемониальной зоной на воде и павильоном для гостей молодоженов. Он расположен недалеко от места впадения реки Жужи в Москву-реку. Украшением променада стали многочисленные павильоны с изображением знаковых памятников музея-заповедника «Коломенское». Их архитектурное решение с плавными линиями, светлыми тонами, панорамным остеклением и художественной подсветкой подчеркивает легкость, эстетику, технологичность и современность обновленного ландшафта.

Сейчас жители столицы могут выбрать наиболее подходящее название для набережной из пяти представленных вариантов. Каждый из них имеет особое значение. Например, название «Набережная Вознесения» напоминает, что рядом с набережной находится шедевр мировой архитектуры, включенный в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, – церковь Вознесения Господня в Коломенском. Вариант «Царская набережная» является напоминанием, что здесь в XVI веке была создана парадная великокняжеская резиденция. О связи с династией дома Романовых, а также периоде расцвета и становления архитектурной жемчужины столицы в царствование Алексея Михайловича и Екатерины II напомнит название «Романовская набережная».

В Коломенском было положено и начало славных дел первого императора всероссийского Петра Великого. Здесь он провел детство, постигал грамоту. В память об этом, а также о делах государственного деятеля и реформатора предлагается наименование «Петровская набережная». Вариант «Родниковая набережная» подчеркивает природное многообразие и экологическое значение музея-заповедника «Коломенское», где находится более двух десятков родников, часть из которых взяты под государственную охрану.

Голосование подготовлено проектом «Активный гражданин» совместно с Департаментом культурного наследия города Москвы.