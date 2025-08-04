Название набережной в "Коломенском" выберут москвичи

Агурбаш перенесла дату свадьбы Тесты Мокрая Бузова восхитила зрителей Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительницаНевосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс ЧестиВся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеистМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Лента новостей

Понедельник 4 августа

15:24Название набережной в "Коломенском" выберут москвичи 14:26Сборная СССР по футболу провалилась на ЧМ-1990: раскрыта тайна фатального решения Лобановского 14:20Ваша юность точно прошла в СССР, если осилите все вопросы 14:15Расход топлива упадет на 20%: простая кнопка в вашем авто, которую 90% водителей используют неправильно 14:02Тест: сможете ли вы отличить поэзию классиков от творчества нейросети? 13:37Сорняки исчезнут навсегда: копеечное средство с кухни, которое очистит огород лучше любой "химии" 13:35Забытая трагедия: как скрыли гибель целой хоккейной команды в СССР 13:23Квартиры в новостройке на Изумрудной улице выбрали более 180 участников реновации 13:04Почему нельзя засыпать под телевизор? Нейробиологи объясняют, как "безобидная" привычка разрушает ваш мозг 12:45Утрата века: великий режиссер и народный артист СССР покинул этот мир 12:41Звезда канала МУЗ ТВ Алена Белая (u4ikatana) – о доходах, критике и звездной болезни 12:34Тест: Только 5% ответит на все вопросы. Проверьте, помните ли вы советскую классику 11:39Гений, погасший в тени: трагедия советского чемпиона 11:20Субтропические ливни с грозой и ветер ожидаются в Москве 4 и 5 августа 11:09Как выбрать ноутбук для студента в 2025 году: полный гайд 10:31"Похудела на 12 килограммов": 64-летняя Алена Яковлева впервые озвучила свой диагноз 10:05Невосполнимая потеря для мировой музыки: умолк аккордеон короля техано 09:35Топ фильмов 2025 года, которые должен увидеть каждый 09:25В Беговом районе сделали ремонт в 122 жилых домах 09:13Мир телевидения понес невосполнимую утрату: угасла звезда "Радио Цинциннати" 08:12Ушел легендарный мастер: Россия прощается с иконой театра 08:11Тест: Продолжите фразу героев из фильма "Бриллиантовая рука" 06:44Мир культуры потрясен: ушел легендарный голос радио и сцены 03:065 книг, чтобы привить ребенку любовь к искусству 00:36Никакой работы и ссор! Что категорически запрещено делать 4 августа в Марьин день, чтобы не разгневать небеса 00:01Самая народная певица: раскрыт главный секрет Кати Семеновой 21:24Забудьте о погоне за счастьем: ученые открыли третий, более важный элемент хорошей жизни 18:53Забудьте о граблях: почему больше не нужно убирать сухую траву – революционный лайфхак для вашего участка 15:34Положите ЭТО в кошелек, и деньги потекут рекой: древний секрет, о котором молчат богатые 12:10Тест “Мода из комода”: проверьте, что вы знаете о гардеробе времен СССР 09:36Мир детской литературы осиротел: ушел создатель любимых историй 06:46Тест: насколько вы заядлый дачник? 03:19Август – месяц карьерных взлетов: только эти 3 знака Зодиака получат долгожданное повышение 00:25День Онуфрия Молчаливого: почему одно лишнее слово 3 августа может лишить вас удачи и денег 21:03Обрезать или не обрезать? Главный секрет хрустящих огурцов в закрутке, о котором вы могли не знать 18:19Это выведет любое пятно: секретное оружие любой хозяйки, которое справится даже с ржавчиной 16:05"Меня прессанули и подставили на очень большие деньги": звезда "На-На" Политов объяснил свой побег 15:43Не просто мультики: 5 советских шедевров, которые научили нас самому главному 12:04Тест: Сталкер, пацак или гость из будущего? Проверьте свои знания советской кинофантастики 09:35Утрата, потрясшая мировой театр: ушел из жизни гениальный режиссер 06:28Омар Хайям сказала самые важные слова о накоплении денег – в этих строках заложена истина 03:11Что нельзя делать 2 августа, в Ильин день, чтобы не притянуть болезни 00:14Ушла из жизни старейшая жительница Турции – путь сильной жительницы вдохновлял многих 21:18Фрейд был прав в одном: эта простая фраза мгновенно обезоруживает любого манипулятора 20:11Цвет, который вы носите, говорит о вас больше, чем вы думаете: что ваш гардероб раскрывает о ваших тайных страхах 19:35Главный “тихий убийца” брака – это не измены и не деньги, утверждают семейные психологи 18:02Почему пить воду сразу после пробуждения – ошибка, которая крадет вашу энергию, согласно восточной медицине 17:54Отец пропавшего бойца СВО из Балашихи совершил пятнадцатое восхождение на Эльбрус 16:35Нейробиологи в восторге: эта 2-минутная утренняя привычка “чистит” мозг лучше, чем 8 часов сна 16:22Трагический финал звезды "Склифосовского": актера нашли мертвым в пустой квартире
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Название набережной в "Коломенском" выберут москвичи

Название набережной в "Коломенском" выберут москвичи
29

Каждый предложенный вариант подчеркивает какую-либо особенность этого уникального места.

На днях в Москве появилось новое живописное функциональное пространство – новая набережная Москвы-реки на территории музея-заповедника «Коломенское». В открытии объекта принял участие мэр города Сергей Собянин, на название набережной дадут москвичи: голосование на портале «Активный гражданин» уже началось.

Новая набережная протяженностью 3,5 км является современной прогулочной зоной. Здесь можно пройтись по расположившемуся над водой деревянному настилу длиной 1,7 км, посетить кафе со смотровой площадкой или спортивный кластер с 12 игровыми полями. В центральной части разместили павильон для юных горожан «Московские каникулы» с развлекательными интерактивными зонами и VR-ареной. Также здесь создан свадебный сад с церемониальной зоной на воде и павильоном для гостей молодоженов. Он расположен недалеко от места впадения реки Жужи в Москву-реку. Украшением променада стали многочисленные павильоны с изображением знаковых памятников музея-заповедника «Коломенское». Их архитектурное решение с плавными линиями, светлыми тонами, панорамным остеклением и художественной подсветкой подчеркивает легкость, эстетику, технологичность и современность обновленного ландшафта.

Сейчас жители столицы могут выбрать наиболее подходящее название для набережной из пяти представленных вариантов. Каждый из них имеет особое значение. Например, название «Набережная Вознесения» напоминает, что рядом с набережной находится шедевр мировой архитектуры, включенный в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, – церковь Вознесения Господня в Коломенском. Вариант «Царская набережная» является напоминанием, что здесь в XVI веке была создана парадная великокняжеская резиденция. О связи с династией дома Романовых, а также периоде расцвета и становления архитектурной жемчужины столицы в царствование Алексея Михайловича и Екатерины II напомнит название «Романовская набережная».

В Коломенском было положено и начало славных дел первого императора всероссийского Петра Великого. Здесь он провел детство, постигал грамоту. В память об этом, а также о делах государственного деятеля и реформатора предлагается наименование «Петровская набережная». Вариант «Родниковая набережная» подчеркивает природное многообразие и экологическое значение музея-заповедника «Коломенское», где находится более двух десятков родников, часть из которых взяты под государственную охрану.

Голосование подготовлено проектом «Активный гражданин» совместно с Департаментом культурного наследия города Москвы.

Шоу-бизнес в Telegram

4 августа 2025, 15:24
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Квартиры в новостройке на Изумрудной улице выбрали более 180 участников реновации

Квартиры в новостройке на Изумрудной улице выбрали более 180 участников реновации
Просмотры организованы для жителей двух старых пятиэтажек Лосиноостровского района. Более 220 тысяч москвичей уже получили новые квартиры по программе реновации.

В Беговом районе сделали ремонт в 122 жилых домах

В Беговом районе сделали ремонт в 122 жилых домах
Среди обновленных многоэтажек в САО есть здания с уникальными архитектурными элементами. В Москве реализуется масштабная программа капитального ремонта жилого фонда.

День ВДВ, танцы, концерты, спортивные тренировки: какая программа ждет посетителей парков Москвы в ближайшие выходные

День ВДВ, танцы, концерты, спортивные тренировки: какая программа ждет посетителей парков Москвы в ближайшие выходные
Подготовлены мероприятия на любой вкус и возраст. Наступил последний месяц лета, и это повод еще более активно, весело и с пользой проводить свой досуг на свежем воздухе.

Москвичи оценят работу уличных библиотек

Москвичи оценят работу уличных библиотек
Книжные площадки под открытым небом организованы в рамках проекта "Лето в Москве". Этим летом любители чтения в Москве могут погрузиться в удивительный мир литературы, открыть для себя новые имена поэтов и писателей и поучаствовать в дискуссиях с авторами и критиками на книжных площадках под открытым небом.

Фестиваль "Сады и цветы" украсил площадки у станций метро в Москве

Фестиваль "Сады и цветы" украсил площадки у станций метро в Москве
На зеленых территориях приятно посидеть в жаркие дни и сделать красивые фотографии. В Москве продолжается фестиваль «Сады и цветы», который является частью масштабного сезонного проекта «Лето в Москве».

Выбор читателей

03/08ВскПоложите ЭТО в кошелек, и деньги потекут рекой: древний секрет, о котором молчат богатые 02/08Сбт"Меня прессанули и подставили на очень большие деньги": звезда "На-На" Политов объяснил свой побег 02/08СбтЭто выведет любое пятно: секретное оружие любой хозяйки, которое справится даже с ржавчиной 03/08ВскДень Онуфрия Молчаливого: почему одно лишнее слово 3 августа может лишить вас удачи и денег 03/08ВскЗабудьте о граблях: почему больше не нужно убирать сухую траву – революционный лайфхак для вашего участка 03/08ВскАвгуст – месяц карьерных взлетов: только эти 3 знака Зодиака получат долгожданное повышение