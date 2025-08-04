В Беговом районе сделали ремонт в 122 жилых домах

Среди обновленных многоэтажек в САО есть здания с уникальными архитектурными элементами.

В Москве реализуется масштабная программа капитального ремонта жилого фонда. Специалисты приводят в порядок фасады, кровлю, подъезды, инженерные коммуникации без отселения жильцов. В северной части города только в Беговом районе за последние 10 лет отремонтировали 122 многоэтажки, среди которых есть как здания типовых серий, так и привлекающие внимание своей необычной архитектурой и внешним дизайном.

Так, в 2023 году капремонт был сделан в жилом доме номер 34 по Беговой улице. Он был построен в стиле брутализма в 1978 году по проекту группы архитекторов во главе с Андреем Меерсоном. Его уникальная деталь в отсутствии первых этажей: вместо них установлены 20 пар железобетонных опор, из-за которых дом прозвали в народе «сороконожкой». В ходе ремонта специалисты поменяли окна в местах общего пользования, обновили входные группы, массивные железобетонные опоры из грубого бетона и лестничные шахты, вынесенные за пределы здания. Мастера также заменили магистрали холодного и горячего водоснабжения и центрального отопления, проложили новую электросеть. Работы усложнялись тем, что в коммуникации в этом здании проходят не в подвальных помещениях, а на уровне третьего этажа.

В 2024 году завершился капитальный ремонт жилого пятиэтажного здания по адресу: Беговая улица, дом 18, корпус 1. Оно было возведено в 1962 году по проекту типовой серии. Оконные проемы и входные группы оформлены бетонными перемычками, а венчает постройку выступающая за его плоскость кровля. Комплекс мероприятий по ремонту дома был направлен на обновление фасада, крыши и ряда внутренних инженерных систем.

Работы по капитальному ремонту жилфонда в районе Беговой продолжаются. В настоящее время завершается обновление пятиэтажного жилого по адресу: Скаковая улица, дом 14. Здание было построено в 1962 году по проекту типовой серии с бетонными перемычками, завершающими оконные проемы и входные группы, и выступающей за плоскость кровлей. Специалисты очистили стены и расшили швы, затем нанесли антигрибковую защиту в местах повышенной влажности и восстановили кирпичную кладку. Далее стены из неокрашенных кирпичных блоков гидрофобизировали, а по окончании основного объема работ отремонтировали входные группы и балконы. На заключительном этапе специалисты заменили отливы и водосточные трубы, покрасили цоколь и сделали новую отмостку.