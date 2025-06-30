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Понедельник 30 июня

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Животных Московского зоопарка теперь можно поддержать во время онлайн-эфиров

Животных Московского зоопарка теперь можно поддержать во время онлайн-эфиров
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Видеотрансляции организованы из 16 вольеров.

Посетить Московский зоопарк можно не только лично, но и дистанционно – с помощью онлайн-эфиров, которые проводятся в часы работы зоопарка. Теперь виртуальные посетители могут не только наблюдать за животными, но и помогать им.

Впервые онлайн-трансляции из Московского зоопарка на портале mos.ru были организованы в прошлом году. Наблюдать за жизнью местных питомцев стало возможно благодаря платформе «VK Видео Live». Теперь проект стал масштабнее: пользователи могут не только смотреть за любимцами, но и помогать животным. Для этого на странице эфира сделали кнопку «Поддержать» – нажав ее, можно отправить пожертвования. Все собранные средства пойдут на развитие зоопарка. Таким образом можно сделать доброе дело и стать ближе к животным из любой точки мира буквально в один клик.

Сейчас на страницах городского портала все желающие могут наблюдать за обитателями 16 вольеров, в том числе представителями семейства кошачьих, разными видами медведей, включая панд, а также за другими хищниками, травоядными и приматами. Кроме того, здесь можно узнать интересные факты о животных и полюбоваться ими на фотографиях.

Сотрудники отмечают, что у многих виртуальных посетителей есть свои фавориты: кто-то ежедневно заглядывает, чтобы посмотреть на кормление азиатских слонов, кому-то нравится наблюдать за шустрыми сурикатами, некоторые проводят много времени, изучая повадки манула Тимофея.

Трансляции доступны в часы работы зоопарка – в летнее время он открыт с 07:30 до 22:00. В вольерах установлено несколько камер высокого разрешения. Если животные имеют как крытый вольер, так и выход на открытую уличную территорию, пользователи могут переключаться между окнами эфиров, чтобы найти, где обитатели находятся в данный момент.

Недавно список обитателей Московского зоопарка, за которыми можно наблюдать онлайн, пополнили южноафриканский жираф и краснокнижные зебры Греви. Сейчас они вместе гуляют на зеленой лужайке, но с наступление холодов жираф переселится в теплое помещение, а зебры сохранят возможность выходить из теплого павильона и гулять по своему усмотрению.

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30 июня 2025, 15:57
Фото: mos.ru
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