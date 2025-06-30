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Понедельник 30 июня

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Загсы Москвы проведут выездную регистрацию брака во время круиза по Москве-реке

Загсы Москвы проведут выездную регистрацию брака во время круиза по Москве-реке
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Прием заявлений на свадебную церемонию на воде уже открыт.

Молодожены, желающие нестандартно начать семейную жизнь, но при этом провести церемонию торжественно и сделать красивые фотографии, могут воспользоваться предложением Управления ЗАГС Москвы заключить брак на борту двухпалубного лайнера во время круиза по Москве-реке. Прием заявлений уже открыт.

Площадки проекта «Новые адреса счастья» становятся все более популярными в Москве. Молодожены выбирают для торжественного «да» музеи, станции метро, старинные усадьбы. Всего доступно свыше 50 необычных площадок. Особенным спросом пользуются локации, которые доступны для молодоженов только во время теплого времени года. Поэтому в летний сезон открываются новые площадки для выездных свадебных церемоний. Например, в этом году столичные загсы начали прием заявлений на регистрацию брака во время круиза по Москве-реке.

Первый такой свадебный рейс пройдет 6 августа. Зарегистрировать брак на лайнере в этот день сможет только одна пара. Специально для жениха и невесты и их гостей запланирован закрытый рейс. Маршрут будет пролегать от причала на Фрунзенской набережной до высотки на Котельнической набережной и обратно, длительность круиза – два часа. Перед официальной частью для молодоженов и их близких пройдет приветственный фуршет. Церемония бракосочетания состоится на открытой палубе. Пара и гости смогут насладиться летними видами Москвы в сопровождении приятной музыки.

До конца сентября запланировано еще три подобных рейса. На лайнере будут присутствовать и обычные пассажиры. Тем, кто хочет пожениться во время круиза, необходимо направить на электронную почту: zags@mos.ru свою историю любви, знакомства или предложения руки и сердца и проиллюстрировать ее фотографиями.

Выбрать другое необычное место для бракосочетания в столице поможет сервис «Наша свадьба» на портале mos.ru. С помощью фильтров можно задать необходимые параметры, в том числе вид площадки, стиль интерьера и прочие особенности, указать желаемую дату регистрации, ближайшую станцию метро, максимальное количество гостей и многое другое. Система предложит список с подробным описанием локаций и контактными телефонами для уточняющих вопросов.

Шоу-бизнес в Telegram

30 июня 2025, 14:52
Фото: mos.ru
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