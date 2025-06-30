Школьники из Москвы стали победителями международной географической олимпиады

Конкурсанты работали с картами, данными дистанционного зондирования Земли и анализировали полученную информацию.

Московские школьники вошли в число победителей первой Открытой международной географической олимпиады. В ней приняли участие представители более 20 стран. В итоге на счету юных москвичей четыре золотые и две серебряные медали, которые они завоевали в составе российской сборной.

В общей сложности сборная команда из России получила шесть наград. В ее состав вошли шестеро учеников из столичных учебных заведений: Алексей Горлов из школы Центра педагогического мастерства, Дина Ислямутдинова из школы № 2054, Елизавета Киселева из лицея «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова, Тихон Пуляев из гимназии № 1543 имени Ю.В. Завельского, Никита Русаков из Университетской гимназии Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова и Кристиан Рымарчук из школы № 179. Все они – призеры и победители заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии.

В рамках международной олимпиады ребятам предстояло пройти два тура, а также мультимедиатест. Теоретический этап включал пять задач, а в ходе практического тура участники собирали географические данные с помощью анализа карт, спутниковых снимков и других источников. Во время мультимедиатеста им предложили решить 40 вопросов с графическими или информационными материалами. Условия заданий были сформулированы на английском языке.

В этом году Открытая международная географическая олимпиада прошла впервые. Ее основные задачи – популяризация географии среди школьников, а также развитие у ребят аналитических и практических навыков. Как рассказали в пресс-службе столичного Департамента образования и науки, данное состязание открыло новый сезон международных олимпиад, в которых официально участвует сборная России. До конца 2025 года национальная команда выступит еще на семи интеллектуальных соревнованиях. Высокие результаты, которые продемонстрировали ребята на этой и других международных олимпиадах, свидетельствуют о комплексной системе подготовки талантливых детей, которую обеспечивает московское образование, подчеркивают в ведомстве.