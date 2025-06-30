В национальном парке "Лосиный Остров" выпустили в природу краснокнижных зайцев

Мероприятие стало частью работы по восстановлению редких видов животных в столице.

В московской части национального парка «Лосиный Остров» выпустили шесть молодых зайцев-беляков. Животные родились в профильном реабилитационном центре «Дом зайца» и были адаптированы к самостоятельной жизни в природных условиях. Мероприятие стало частью работы по восстановлению редких видов животных при поддержке правительства Москвы и столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Заяц-беляк – один из коренных видов фауны «Лосиного Острова», однако за последние годы его численность здесь значительно сократилась, в том числе из-за заражения инфекционными заболеваниями. Вид даже был занесен в Красную книгу города Москвы. С помощью нынешних мероприятий ученые рассчитывают восстановить утраченную популяцию.

«Природная среда «Лосиного Острова» подходит для зайца-беляка, ему здесь будет хорошо, поскольку это лесной вид и в парке есть все условия, чтобы он выжил, размножился и его популяция стала устойчивой. Мы надеемся, что наблюдение с помощью фотоловушек подтвердит успешную адаптацию зайчат, а данные генетических анализов помогут в дальнейшей работе по сохранению популяции», – пояснила замдиректора Государственного природоохранного центра Наталья Чухраева.

Зайчата, выпущенные в «Лосином острове», родились в профильном реабилитационном центре «Дом зайца». Взрослые особи, попавшие туда по различным причинам, регулярно приносят потомство. Подросших и адаптированных к самостоятельной жизни животных выпускают в подходящей для их выживания природной среде. Перед выпуском специалисты взяли у животных пробы крови. Данные иммунного анализа позволят изучить, с какими инфекциями сталкиваются звери в течение своей жизни, понять, есть ли среди них потенциальные носители опасных для человека заболеваний, и установить в будущем родственные связи, если на территории парка будут зафиксированы новые особи. Научное сопровождение выпуска зайцев-беляков в "Лосином острове" проводили сотрудники Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова Российской академии наук.