На месте Московского монорельса появится высотный парк

Эту идею в проекте "Активный гражданин" поддержали более 71% участников голосования.

Московский монорельс завершил свою работу. Последний рейс состоялся 28 июня 2025 года. Теперь часть эстакады демонтируют, а на оставшемся участке создадут круглогодичный высотный парк. Завершение работ намечено на 2027 год.

Московский монорельс построили более 20 лет назад. Он задумывался как пассажирская транспортная артерия на северо-востоке города, однако стать полноценной частью дорожно-транспортной системы города он так и не смог. В последнее время он работал в экскурсионном режиме – состав курсировал с интервалом в полчаса, а его пассажиропоток составлял менее двух тысяч человек в сутки, среди которых были, в основном, гости столицы и москвичи, рассматривавшие монорельс как интересный туристический объект. Это в четыре раза меньше, чем туристов, которых привлекает канатная дорога на Воробьевых горах. А для регулярных поездок большинство горожан в СВАО предпочитают удобные и быстрые маршруты через новые станции метро и МЦК, а также трамваи и автобусы с электробусами.

При этом плановое обследование выявило необходимость в капитальном ремонте монорельса. Окончательное решение о его судьбе приняли москвичи. Участники голосования на платформе «Активный гражданин» большинством голосов (71%) поддержали идею создания на месте монорельса всесезонного общественного пространства для прогулок и отдыха.

Для реализации проекта часть эстакады – от станции «Выставочный центр» до депо монорельса, включая станцию «Улица Сергея Эйзенштейна», – демонтируют, чтобы вид на главный вход ВДНХ стал еще привлекательнее. На оставшемся участке в 2027 году откроют высотный парк. На территории площадью 40 тысяч квадратных метров планируют обустроить беговую дорожку, аллеи, кафе и места для отдыха. Парк будет открыт круглосуточно, вход бесплатный. Это место станет новой достопримечательностью Москвы, где можно будет встречаться с друзьями и близкими, заниматься спортом, гулять с собаками, отдыхать с детьми. А для истории в парке сохранят несколько вагонов монорельса, чтобы будущие поколения знали, как развивалась транспортная система столицы в разные годы.