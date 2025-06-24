На Проспекте мира отреставрировали помещение в историческом здании

Ремонт с восстановлением архитектурных элементов был произведен силами инвестора.

Москва бережно относится к историческому наследию. В городе реализуются масштабные программы реставрации памятников архитектуры и старых жилых зданий. Восстановление по большей части финансируется из городского бюджета. Однако если находится инвестор, заинтересованный в объекте, требующем ремонта, он может провести соответствующие работы на собственные средства. Так, силами предпринимателя привели в порядок помещение в историческом здании – объекте культурного наследия в Алексеевском районе, построенном в начале XX века.

Как рассказала руководитель столичного Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, ранее инвестор приобрел у города в рамках конкурса помещение площадью около 70 квадратных метров по адресу: проспект Мира, дом 124, корпус 1. Это здание известно как «Жилой дом Наркомтяжпрома», оно было построено в 1938 году по проекту архитектора М.Ф. Гунгера и является объектом культурного наследия регионального значения.

По условиям договора новый владелец провел необходимые работы по сохранению помещения в исторической постройке: заменил разрушающиеся участки пола и стен, расчистил и покрасил оконные блоки, установил решетки в стеновых панелях кабинетов на ниши для радиаторов. В результате, помещение приведено в порядок, безопасно и приспособлено для ведения бизнеса.

В рамках действующей программы город привлекает предпринимателей к сохранению объектов культурного наследия и реализует площади в исторических зданиях с помощью конкурсов и аукционов. Благодаря этому инвесторы получают возможность открыть бизнес в районах с высокой деловой активностью. Новый собственник может использовать помещение по своему усмотрению, но при условии, что выбранный вид деятельности не создает угрозу для исторического сооружения.

Город держит на строгом контроле выполнение условий конкурсов по продаже объектов культурного наследия. Каждый квартал комиссия, в состав которой входят представители столичных Департамента городского имущества и Департамента культурного наследия, оценивает, как покупатели исполняют взятые на себя обязательства. Если требования не соблюдаются надлежащим образом, город имеет право оштрафовать нарушителя или расторгнуть с ним договор.