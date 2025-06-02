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В парках Москвы открылась выставка о профессионалах городских служб

В парках Москвы открылась выставка о профессионалах городских служб
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Фотоэкспозиция рассказывает о людях, которые заботятся о комфорте и безопасности горожан и туристов

В Москве открылась выставка, посвященная сотрудникам комплекса городского хозяйства. Она разместилась под открытым небом. Увидеть ее могут посетители парка Победы на Поклонной горе и парка «Сокольники».

Экспозиция, состоящая из 60 фотоисторий проекта #Ценныекадры, рассказывает о представителях различных профессий, кто круглосуточно заботится о комфорте и безопасности жителей и гостей столицы. В центре внимания – дорожные рабочие и водители, изобретатели и инженеры, техники и энергетики, сварщики и электромеханики, спасатели, диспетчеры и другие специалисты комплекса городского хозяйства Москвы. Фотографии сделаны на рабочих местах, в том числе на стратегических объектах, куда закрыт вход обычным жителям. На кадрах: коллекторы, электроподстанции, тепловые пункты, очистные сооружения, диспетчерские, лаборатории и мастерские.

Каждый снимок сопровождают слова героев фотовыставки о причинах выбора данной профессии, о значении выполняемых ими работ. Ознакомившись с экспозицией, горожане узнают о трудовых династиях специалистов ПАО «Московская объединенная энергетическая компания», АО «Мосводоканал» и ГБУ «Гормост», поймут, почему они решили связать свою жизнь с этой сферой и продолжить дело предыдущих поколений.

Так, фотоистория Веры Барановой, главного специалиста по метрологии Метрологического центра ГБУ «Инженерно-метрологический центр», позволит узнать, как ее новая разработка усовершенствовала процесс поверки устройств сбора и передачи данных. А из истории Натальи Косенко, начальника лаборатории производственного комплекса асфальтобетонного завода «Дмитровка» ГБУ «Автомобильные дороги», станет понятно, почему эта работа имеет такое важное значение при изготовлении дорожного покрытия.

По официальным данным, на сегодняшний день в системе городского хозяйства Москвы задействованы более 600 тысяч человек по 100 направлениям: от уборки городских территорий и ресурсоснабжения до благоустройства общественных пространств, капитального ремонта зданий, объектов здравоохранения, содержания приютов для безнадзорных животных и внедрения раздельного сбора отходов.

Ранее в Москве под открытым небом уже были организованы фотовыставкам про работников дорожного хозяйства, спасателей, пожарных, экологов, кровельщиков, инженеров и др.

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2 июня 2025, 14:33
Фото: mos.ru
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