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Четверг 19 июня

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Москвичи дали имя детенышу равнинной гориллы из Московского зоопарка

Москвичи дали имя детенышу равнинной гориллы из Московского зоопарка
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Малыш появился на свет в начале февраля 2025 года.

Детеныша краснокнижной западной равнинной гориллы, родившегося в феврале в Московском зоопарке, будут звать Квито. Так решили москвичи, участвовавшие в голосовании на портале «Активный гражданин».

Квито – это название города в государстве Ангола, где сохранилась устойчивая популяция западных равнинных горилл в естественной среде обитания. В природе этот вид находится на грани исчезновения. Видимо, поэтому большинство москвичей (35%) сочли данное наименование наиболее подходящим и знаковым для молодого самца, появившегося на свет в конце этой зимы у проживающей в Московском зоопарке пары Визури и Киры.

На втором месте по популярности оказался вариант имени Зубери – на языке суахили это слово означает «сильный» или «могучий», ему отдали предпочтение 25% «активных граждан». Третье место досталось имени Куанго, отсылающее к названию реки в бассейне Конго, где также обитают эти редкие приматы: данный вариант выбрали 18% горожан. Среди других предлагаемых вариантов были Кванза – праздник в честь первых плодов урожая в культуре афроамериканцев, а также Кижани, что в переводе с суахили означает «зеленый» и ассоциируется с природой и плодородием.

Детеныша гориллы уже можно увидеть. Он все время находится на руках у мамы, но проявляет любопытство к окружающему миру и другим обитателям вольера в павильоне «Приматы». Питается Квито пока исключительно молоком матери. Он окончательно откажется от него только после трех–четырех лет, хотя к тому возрасту гориллы уже едят и пищу взрослых животных: зелень, ветки, свежие овощи, молочные продукты, орехи, семечки, сухофрукты.

Как рассказали в Московском зоопарке, родители Квито, гориллы Визури и Кира, в паре уже 15 лет. У них есть старшие дети: дочери Афия и Клеопатра, а также сыновья Викинг и Квабен. Сейчас они не живут с родителями: когда они выросли и стали самостоятельными, их передали в другие зоопарки,

Ранее активные москвичи уже выбрали имена для многих обитателей Московского зоопарка, включая папуанского калао Птаха, малайских медвежат Машу, Лучика и Звездочку, альпака Зефира, гиену Акелу, панду Катюшу и тигра Амура.

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19 июня 2025, 16:15
Фото: АГН Москва
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