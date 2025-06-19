Фестиваль "Театральные выходные" пройдет в парке "Зарядье" 21 и 22 июня

Скончалась звезда фильма "Любовь и голуби" Тесты Появились новости из палаты Тиграна Кеосаяна Игры Сонник

Топ новостей недели

Ушел знаменитый певец, композитор, музыкант и автор песен – мир потерял еще одну легендуУшел знаменитый певец, композитор, музыкант и автор песен – мир потерял еще одну легенду Безвременно ушла последняя внучка великого русского деятеля: еще одна потеря для мираБезвременно ушла последняя внучка великого русского деятеля: еще одна потеря для мира Плачет вся страна: не стало выдающегося артиста и телеведущего – еще одна утратаПлачет вся страна: не стало выдающегося артиста и телеведущего – еще одна утрата Тест: угадайте фильм СССР по кадру с героями за столомТест: угадайте фильм СССР по кадру с героями за столом

Лента новостей

Четверг 19 июня

16:46Почерневшая Собчак вышла в свет с Богомоловым на фоне громких слухов о разводе 16:45Тест: отгадайте фильм СССР по кадру с мужчиной и телефоном 16:15Москвичи дали имя детенышу равнинной гориллы из Московского зоопарка 16:08Потерявшая ребенка Муцениеце торопится в ЗАГС после слухов о новой беременности 16:07Появились тревожные данные о состоянии получившего увечье Киркорова: Реально сдал 15:30Фестиваль "Театральные выходные" пройдет в парке "Зарядье" 21 и 22 июня 14:45Тест: угадайте фильм СССР по кадру с героем и гитарой 14:21Юных москвичей ждут на площадках "Лета в Москве" 19 – 22 июня 14:13Легенда советского кино отмечает 80-летие: что сейчас с Народной артисткой Натальей Селезневой 14:10В Московской области появится завод по выпуску авиакомпонентов 13:58Москвичам предложили выбрать лучший маршрут для велопрогулки 13:41Наталья Тенякова перед смертью прочла интимную переписку Иосифа Сталина с дочерью 13:31Смерть выкосила актеров фильма "Любовь и голуби": в живых остались лишь трое 13:27Кошки любят нас или используют? Только так ученые докопались до истины 13:08"Москва без окраин": в столице открылись выставки об истории разных районов 12:56Беда в семье Прилучного: за что его тестя объявили в международный розыск 12:03Устранить зуд от укуса комара в считанные минуты? Вы удивитесь, как это просто 11:54Станцию Перерва МЦД-2 переоборудуют в удобный городской вокзал 11:25Историческое здание на Большой Садовой улице красиво осветили 11:20ТЕСТ: угадайте советскую кинокартину по кадру с кошкой 10:59Еще мудрец Омар Хайям объяснил главное значение любви. Запомните раз и навсегда 10:48Шок: всплыла истинная причина смерти Майкла Джексона 10:46Однокурсники пожаловались на отбившегося от рук сына Николая Баскова 09:45ТЕСТ: угадайте советский фильм по красивому букету в кадре 09:16Раскрылись сенсационные подробности развода Киркорова и Пугачевой 08:48Предавшей родину артистке вручили российский паспорт 06:10Как проявлять женскую энергию: 10 мягких шагов к внутренней силе 03:27Эти 5 мудрых фраз Сократа заставят вас пересмотреть всю жизнь 00:50Что лучше не делать 19 июня, чтобы не обречь себя на вечное несчастье 22:50Только гении за 10 секунд решат это: перетащите всего 1 спичку для верного решения 21:49Эти 2 знака зодиака помнят предательство годами – потом прощают, но шрам на сердце остается 21:06Сделано заявление о беременности готовящейся к свадьбе Муцениеце от богатого мужчины 20:46Ирине Пеговой – 47 19:34Тест: отгадайте фильм СССР по кадру с женщиной и телефоном 18:53Горе-муж Сердюков крупно подставил Бородину сразу после роскошной свадьбы 18:45Куда сходить в Москве: афиша с 19 по 27 июня 18:33Самый неоднозначный фильм СССР: русские содрогаются с первой минуты, а иностранцы ликуют 17:35Весь мир оплакивает ушедшего кумира поколений: еще одна невосполнимая утрата 17:05Тест: угадайте фильмы СССР по кадру с женщиной в очках 16:14Набережные Яузы украсили более 700 взрослых деревьев 15:55Седокова бросилась предпринимать экстренные меры ради наследства покойного Тиммы 15:44Сретенский бульвар стал "Литературным" 15:16Лучшие экотропы в столице: где любят гулять москвичи 14:57Еще одна потеря для мира: ушла знаменитая актриса, талант и творец 14:24ТЕСТ памяти Натальи Теняковой: вспоминаем бабу Шуру из фильма "Любовь и голуби" 14:01ТЕСТ: угадайте советский фильм по автомобилю в кадре 14:00Не Тенякова: официальная фамилия звезды фильма "Любовь и голуби" всплыла только после смерти 13:55Похищенная инопланетянами Катя Лель открыла в себе сверхспособности 13:43Почему ванная вызывает дискомфорт? 5 скрытых причин стресса в санузле 13:30Звезда фильма "Любовь и голуби" Наталья Тенякова оставила шикарное наследство
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Фестиваль "Театральные выходные" пройдет в парке "Зарядье" 21 и 22 июня

Фестиваль "Театральные выходные" пройдет в парке "Зарядье" 21 и 22 июня
111

Вход на все мероприятия свободный.

Любителей культурного досуга ждут в ближайшие выходные в парке «Зарядье». Там 21 и 22 июня в третий раз пройдет масштабный фестиваль «Театральные выходные». В этом году он посвящен важным историческим датам: 165-летию со дня рождения Антона Чехова и 80-летию победы в Великой Отечественной войне. В программе – уличные представления, спектакли, концерты и мастер-классы. Мероприятия проводятся в рамках проекта «Лето в Москве». Вход свободный.

Ожидается, что в этом году фестиваль станет рекордным по числу участников и наполнению программы. Гости увидят постановки студентов ГИТИСа, Школы-студии МХАТ и Московского государственного института культуры. Кроме того, зрителям покажут фрагменты спектаклей в исполнении актеров Российского академического молодежного театра ,театра «Практика», Московского Художественного театра имени А.П. Чехова, Московского театра «Современник», театра Et Cetera под руководством Александра Калягина, Московского академического театра имени Владимира Маяковского и Центрального академического театра Российской армии. Специальным гостем фестиваля станет коллектив Донецкого республиканского академического молодежного театра.

Фестивальные дни по традиции будут тематическими. Первый день, 21 июня, посвятят 165-летию со дня рождения писателя Антона Чехова. На сцене большого амфитеатра зрители увидят разножанровые постановки. В программе: фрагменты спектакля МХТ им.Чехова «Моя жизнь»; «Чехов-gala» режиссера Алексея Бородина РАМТ; отрывки из спектакля «Ваш Чехов театра Et Cetera, фрагменты постановки «Палата № 6» Театра Маяковского и др.

22 июня, в День памяти и скорби, на сцене большого амфитеатра парка «Зарядье» представят спектакли, посвященные 80-летию победы в Великой Отечественной войне. В программе: фрагменты спектакля «Небылица. История необыкновенной любви», поставленного Мариной Брусникиной по пьесе Анны Батуриной «Фронтовичка». Студенты Школы-студии МХАТ представят музыкально-литературную программу «Русские поэты о Великой Отечественной войне». В ней прозвучат произведения Булата Окуджавы, Александра Твардовского, Андрея Вознесенского, Ольги Берггольц, Владимира Луговского, Юны Мориц и других авторов. Народный артист России Константин Райкин прочитает поэму «Снегопад» Давида Самойлова. Завершит фестиваль музыкально-театральная программа актеров Центрального академического театра Российской армии.

Шоу-бизнес в Telegram

19 июня 2025, 15:30
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Москвичи дали имя детенышу равнинной гориллы из Московского зоопарка

Москвичи дали имя детенышу равнинной гориллы из Московского зоопарка
Малыш появился на свет в начале февраля 2025 года. Детеныша краснокнижной западной равнинной гориллы, родившегося в феврале в Московском зоопарке, будут звать Квито.

Юных москвичей ждут на площадках "Лета в Москве" 19 – 22 июня

Юных москвичей ждут на площадках "Лета в Москве" 19 – 22 июня
Для детей организаторы подготовили насыщенную и разнообразную программу на выходные. Лето в самом разгаре, а это значит, что и на площадках самого масштабного проекта сезона «Лето в Москве» становится все оживленнее и интереснее.

Москвичам предложили выбрать лучший маршрут для велопрогулки

Москвичам предложили выбрать лучший маршрут для велопрогулки
Варианты маршрутов составила чемпионка России по велосипедному спорту Ярослава Бондаренко. Прогулки на велосипеде – один из самых популярных видов досуга среди активных москвичей в теплое время года.

"Москва без окраин": в столице открылись выставки об истории разных районов

"Москва без окраин": в столице открылись выставки об истории разных районов
Уличные экспозиции на 10 площадках будут доступны до 14 сентября. Узнать об истории разных районов столицы и увидеть их развитие глазами старожилов позволит проект «Москва без окраин», в рамках которого уже пять лет Музей Москвы проводит бесплатные выставки на открытых городских площадках.

Станцию Перерва МЦД-2 переоборудуют в удобный городской вокзал

Станцию Перерва МЦД-2 переоборудуют в удобный городской вокзал
Подготовительные работы уже начались. Строители приступили к масштабной реконструкции станции Перерва второго Московского центрального диаметра (МЦД-2).

Выбор читателей

17/06ВтрВесь мир прощается с гениальным композитором и музыкантом – еще одна утрата 18/06СрдТЕСТ: угадайте советский фильм по автомобилю в кадре 18/06СрдТест: отгадайте фильм СССР по кадру с женщиной и телефоном 17/06ВтрТест: отгадайте советский фильм по кадру в аэропорту 18/06СрдТест: угадайте фильмы СССР по кадру с женщиной в очках 18/06СрдТЕСТ памяти Натальи Теняковой: вспоминаем бабу Шуру из фильма "Любовь и голуби"