Фестиваль "Театральные выходные" пройдет в парке "Зарядье" 21 и 22 июня

Вход на все мероприятия свободный.

Любителей культурного досуга ждут в ближайшие выходные в парке «Зарядье». Там 21 и 22 июня в третий раз пройдет масштабный фестиваль «Театральные выходные». В этом году он посвящен важным историческим датам: 165-летию со дня рождения Антона Чехова и 80-летию победы в Великой Отечественной войне. В программе – уличные представления, спектакли, концерты и мастер-классы. Мероприятия проводятся в рамках проекта «Лето в Москве». Вход свободный.

Ожидается, что в этом году фестиваль станет рекордным по числу участников и наполнению программы. Гости увидят постановки студентов ГИТИСа, Школы-студии МХАТ и Московского государственного института культуры. Кроме того, зрителям покажут фрагменты спектаклей в исполнении актеров Российского академического молодежного театра ,театра «Практика», Московского Художественного театра имени А.П. Чехова, Московского театра «Современник», театра Et Cetera под руководством Александра Калягина, Московского академического театра имени Владимира Маяковского и Центрального академического театра Российской армии. Специальным гостем фестиваля станет коллектив Донецкого республиканского академического молодежного театра.

Фестивальные дни по традиции будут тематическими. Первый день, 21 июня, посвятят 165-летию со дня рождения писателя Антона Чехова. На сцене большого амфитеатра зрители увидят разножанровые постановки. В программе: фрагменты спектакля МХТ им.Чехова «Моя жизнь»; «Чехов-gala» режиссера Алексея Бородина РАМТ; отрывки из спектакля «Ваш Чехов театра Et Cetera, фрагменты постановки «Палата № 6» Театра Маяковского и др.

22 июня, в День памяти и скорби, на сцене большого амфитеатра парка «Зарядье» представят спектакли, посвященные 80-летию победы в Великой Отечественной войне. В программе: фрагменты спектакля «Небылица. История необыкновенной любви», поставленного Мариной Брусникиной по пьесе Анны Батуриной «Фронтовичка». Студенты Школы-студии МХАТ представят музыкально-литературную программу «Русские поэты о Великой Отечественной войне». В ней прозвучат произведения Булата Окуджавы, Александра Твардовского, Андрея Вознесенского, Ольги Берггольц, Владимира Луговского, Юны Мориц и других авторов. Народный артист России Константин Райкин прочитает поэму «Снегопад» Давида Самойлова. Завершит фестиваль музыкально-театральная программа актеров Центрального академического театра Российской армии.

